«Пашинян уходит дворами»: что не устраивает Армению в ЕАЭС

В пятницу, 1 февраля, в казахской Алма-Ате состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Впервые он прошел под председательством Армении. Эта страна с 1 января 2019 года, согласно правилам ротации, возглавляет руководящие органы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Смену власти» можно было бы назвать рутинным мероприятием, если бы не одно «но».

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В прошлом году во главе Армении в результате «цветной революции» встал лидер оппозиции Никол Пашинян. Он не скрывает своего негативного отношения к вступлению Армении в Евразийский союз.

Еще в бытность депутатом Пашинян проголосовал против присоединения Армении к ЕАЭС. В 2017 году фракция «Елк» («Выход») под его руководством инициировала обсуждение вопроса о выходе страны из объединения. Пашинян тогда заявил, что «Армения вступила в Союз «не добровольно, а вынужденно».

Урок Барака Обамы для армян

Впрочем, сейчас Пашинян дает понять, что не готов к резким телодвижениям и разваливать Евразийский союз изнутри он не намерен.

«Если мы считаем, что это неправильное решение, это не значит, что для исправления ошибки нужно делать прямо противоположные шаги», — сказал Пашинян на брифинге в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве.

Он, в частности, провел параллель с экс-президентом США. «Приведу пример. Барак Обама считал, что Буш поступил неправильно, когда ввел войска в Ирак. Войска вывели, и что получили? Исламское государство (организация запрещена в России – «Газета.Ru»). Думаю, это факт», — пояснил премьер-министр.

С другой стороны, Пашинян считает, что власти Армении «провалили и экономику, и безопасность», пока страна находится в ЕАЭС. По его подсчетам, за 3 года членства в Союзе (с 2015 года) ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%.

Впрочем, по данным Всемирного банка, ВВП страны в 2015 году составил $10,6 млрд, а в 2017-м - $11,5 млрд., то есть не упал, а вырос на 8,5%. К пиковому значению 2008 года показатель сократился всего на 1,7%.

Никол Пашинян сейчас хочет, чтобы членство Армении в Евразийском союзе и в оборонительном союзе ОДКБ стало эффективнее и полезнее. Собственно, он настаивает на своих прежних претензиях, только выражается сейчас мягче. Не «провалили», а просто не «эффективно» поработали.

Эффективность Союза Пашинян планирует повышаться за счет ликвидации многочисленных торговых барьеров и улучшении регулирования «общего экономического пространства».

«К сожалению, у нас в пространстве ЕАЭС существует более 60 барьеров, которые не позволяют нормально развивать интеграционные процессы. Это связано с внутренним (регулированием) стран ЕАЭС. Это тоже будет приоритет для нас - (снимать) эти барьеры, чтобы было реально общее экономическое пространство», - сказал он.

Стоит обратить внимание на формулировку про общее экономическое пространство. Дело в том, что сейчас в Союзе узаконено «единое», а не «общее» экономическое пространство и это две большие разницы. Возвращение к общему пространству – это пройденный этап для Союза, но дополнительная возможность для суверенного армянского маневра.

Армянская атака на «Газпром»

Пашинян выражает также недовольство тем, как формируется общий рынок энергоресурсов. Он назвал «дискриминационным» ценообразование в сфере энергоресурсов в рамках ЕАЭС.

Напомним, договоренность о создании общего рынка электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, газа была ранее достигнута главами государств-участников ЕАЭС. Общий рынок планируется создать к 2025 году.

Порядка 80% необходимых энергоносителей Армения получает из России. Сейчас цена российского газа на границе с Арменией устанавливается путем договоренностей на уровне лидеров. Пашинян дважды обсуждал цену на газ с Владимиром Путиным. В итоге с 1 января 2019 года она все-таки поднялась — с $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.

А до этого Ереван возбудил против «Газпром Армении» уголовное дело из-за неуплаты налогов. Согласно сообщению Комитета государственных доходов, в «дочке» российского газового концерна выявлены случаи уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Якобы компания в 2016–2017 годах предоставляла заведомо ложные данные по расчету НДС и налога на прибыль.

Атаки на российский бизнес армянские власти предпринимали и к дочерней компании РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Комитет государственных доходов провел обыски в ЮКЖД, заподозрив ее в налоговых нарушениях.

Такого отношения к российскому бизнесу не было, когда Арменией руководил Серж Саргсян.

Кроме того, официальный Ереван после того, как к власти пришел Пашинян, предпринял еще ряд шагов, расцененных Москвой, как недружественные. Были возбуждены уголовные дела против представителей армянской элиты, связанной с российскими политическими и деловыми кругами.

Наконец, армянская сторона не запрещает митинги против российского военного присутствия в Гюмри.

Неудивительно, что Москва настороженно относится к новому армянскому лидеру. И посылает ему соответствующие сигналы. Накануне очередного визита Пашиняна в Москву 25 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров не запланирована, слишком плотный график у президента.

Уходит из-под опеки Кремля

Российским властям могут не нравиться и усилия Пашиняна по урегулированию карабахского конфликта с привлечением США. Он трижды встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Например, на Давосском форуме лидеры полтора часа проговорили за закрытыми дверями.

А 28 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон общался с Пашиняном по телефону. Так же, как и с Алиевым. В пятницу 1 февраля канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила шаги Пашиняна по карабахскому урегулированию.

«Думаю, премьер-министр предпринял смелые шаги. Но и другая сторона должна проявить готовность, быть готова к смелым шагам. Думаю, что, в конце концов, обе стороны должны прийти к согласию», - отметила Меркель.

Принято считать, что Россия выступает гарантом того, что армяно-азербайджанский конфликт не переходит в горячую фазу. Но если новый армянский лидер заручится в решении карабахского вопроса поддержкой США и Евросоюза, то статус России понизится, и Армения перестанет считать себя обязанной. В итоге Ереван может сделает разворот в пользу европейского, а не евразийского выбора.

Армянские СМИ откровенно пишут, что Пашинян «уходит дворами из-под опеки Кремля», но эксперты не спешат делать такие же выводы.

«Объективно говоря, Армения не может обойтись без России. Хотя Пашинян и считает европейский выбор для Армении лучшим вариантом. Но зажатая между Турцией и Азербайджаном Армения обречена быть вместе с Россией»,

— уверен первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

Эксперт не разделяет точку зрения о том, что если у Армении получится договориться с Азербайджаном по проблеме Карабаха и гарантии России по сдерживанию карабахского конфликта будут не нужны, то Армения развернется в сторону Евросоюза.

Армянский политолог Айк Халатян уточняет, что Россия нужна Армении, «главным образом для того, чтобы в конфликт не вмешивалась Турция, являющаяся союзником Азербайджана». «Понятно, что вес Турции и Армении не сопоставим по военному потенциалу. А с Азербайджаном Армения сама справится (в конфликте в Карабахе)», — считает он.

При этом эксперт скептически оценивает возможности урегулирования карабахского конфликта. «Позиции Армении и Азербайджана диаметрально противоположные и было много случаев, когда казалось, что можно договориться, но ничего до сих пор не получалось», — говорит политолог.

Эксперты единодушны во мнении, что резкий разворот Армении в сторону Евросоюза не возможен. Макаркин считает, что Пашинян четко разделяет свои эмоции, свое личное мнение о геополитическом выборе от обязанностей премьера, подразумевающих рациональный подход.

По крайней мере, в ближайшей перспективе Армения останется партнером России. «Но одно безусловно, что Россия получила в лице Пашиняна менее сговорчивого лидера, чем предыдущий, Серж Саркисян. Хотя Пашинян и не такой настойчивый, как белорусский президент Александр Лукашенко», — заключает Макаркин.