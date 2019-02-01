Последний козырь: Мадуро распродает золото

Центробанк Венесуэлы планирует в ближайшие дни отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 т золота в обмен на наличные евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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По словам источника, продажа золотых запасов Венесуэлой началась еще 26 января. Тогда Боливарианская республика отправила за рубеж 3 т золота. В прошлом году Венесуэла продала золото на сумму $900 млн. При этом основным покупателем была Турция.

Всего планируется продать 29 тонн золота. По данным Центробанка Венесуэлы, на конец ноября золотые запасы Венесуэлы составляли 132 т.

Золото находится в хранилищах регулятора в Каракасе.

В Вашингтоне ранее прокомментировали информацию о возможной сделке, назвав продажу венесуэльского золота «мародерством». Высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонной конференции предостерег третьи страны от закупок сырья и драгоценных металлов у Каракаса.

Российский золотой след

30 января Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы заявила о том, что получила от сотрудников Банка Венесуэлы информацию, согласно которой была предпринята попытка вывезти в Россию около 20 т золота.

«Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Банка Венесуэлы — «Газета.Ru»). Оно принадлежит народу», — написали они в твиттере.

Сообщения о прибытии в Каракас самолетов из России появлялись и ранее. В частности, издание The Bell сообщало со ссылкой на Flightradar, что Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в Каракасе.

На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информации о планах вывезти золото из Венесуэлы у него нет.

Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский назвал «пропагандистскими утками» сообщения о вывозе венесуэльского золота в Россию.

Также «Новая газета» сообщила, что часть венесуэльского золотого запаса, хранящегося в России, могла быть продана в ОАЭ, а наличные были доставлены в Каракас на Boeing 757, принадлежащем дальневосточной авиакомпании «Ерофей». В день, когда самолет приземлился в аэропорту венесуэльской столицы, президент Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на программу благоустройства страны, чтобы превратить ее в туристическую «мекку» Латинской Америки.

Мадуро уточнил, что правительство выделит этот миллиард на программу «Прекрасная Венесуэла», в рамках которой инвестиции получат 62 самых крупных города страны.

Эти средства будут направлены на то, чтобы превратить населенные пункты Венесуэлы в самые «красивые и современные» города в Латинской Америке, пообещал Мадуро. На эти цели каждый из 62 городов получит по €16 млн.

Однако непонятно, откуда у находящейся на грани гуманитарной катастрофы Венесуэлы такие деньги. Вашингтон заблокировал госсчета Венесуэлы в американских банках, заморозил счета и активы национальной нефтяной компании страны PDVSA.

К тому же Лондон отказался возвращать золото Боливаринской республики на $1,2 млрд, которое хранится на территории Соединенного Королевства.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что

это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом.

По словам одного из источников, в их числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Золотой запас Каракаса

Однако по информации СМИ, золото у Венесуэлы имеется. «Хорошо известно, что до 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. Если весь золотой запас страны оценивался в 365,7 тонны, то за пределами Венесуэлы хранилось 233 тонны золота»,— сообщала «Новая газета», не указывая источников информации.

Золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6%.

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес в 2011 году объявил о решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. К ноябрю 2012 года за границей оставалось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России, сообщало издание. Отмечается, что грузовой Boeing 757 в январе дважды летал из Москвы в Каракас через Дубай.

В Банке России информацию о хранении золота отрицают. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что сообщения СМИ о хранящемся в России запасе золота Венесуэлы не соответствуют действительности.

Напомним, на фоне продолжающейся несколько лет тяжелой экономической ситуации (гиперинфляции, дефицита продуктов и предметов первой необходимости) в стране недавно произошла попытка политического переворота. При этом США и большинство европейских и латиноамериканских стран поддержали объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Ему были переданы права распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков, сообщил госдепартамент США.

При этом Гуайдо пытается заверить Москву, что смена власти в Венесуэле окажется выгодна ей, заявил он в интервью агентству Reuters.

По его мнению, законный президент Боливарианской республики Николас Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы, а при Гуайдо Венесуэла будет ответственно относиться к своим внешним долгам.

Ранее российские власти признали риски для работающих в Венесуэле отечественных компаний. А в Минфине считают, что из-за политического кризиса в стране возможны проблемы с обслуживанием долга Каракаса перед Москвой.

Впрочем, пока президент Мадуро также говорит о приверженности действующим соглашениям, но гарантировать, что Россия не потеряет миллиарды долларов на венесуэльском направлении, никто не может.