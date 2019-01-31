Нож в спину Украине: Болгария вступила в «Турецкий поток»

«Булгартрансгаз» принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии в рамках «Проекта развития и расширения газотранспортной системы». Об этом говорится в сообщении компании.

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Новый газопровод сможет принимать газ из «Турецкого потока», который достраивает сейчас «Газпром». Как отмечается в пресс-релизе «Булгартрансгаза», стоимость проекта составит 2,8 млрд болгарских левов или €1,4 млрд.

Это вторая попытка Болгарии стать транзитером российского газа. Ранее «Газпром» предлагал реализовать проект «Южный поток», в рамках которого планировалось построить газопровод по дну Черного моря от России до Болгарии. Но София после нескольких лет колебаний и под нажимом ЕС и США отказалась участвовать в проекте.

После этого «Южный поток» был переформатирован в «Турецкий поток». Теперь точкой выхода газопровода является Турция.

Трубопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая должна снабжать газом турецких потребителей уже с конца текущего года, вторая — европейских. Предполагается построить в 2020-2022 годах несколько газопроводов-коннекторов, чтобы российский газ пошел через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию в Австрию.

«Турецкий поток», наряду с «Северным потоком — 2», позволит сократить объем транзита российского газа через Украину.

«Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» запланирован на 2019 год», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на предновогоднем селекторном совещании, прошедшем в центральном офисе компании.

В прошлом году «Газпром» завершил укладку морской части другого экспортного газопровода «Турецкий поток». В торжественной церемонии принимали участие главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

В январе этого года два лидера встретились уже в Москве. Помимо сирийских проблем, они обсудили и газопровод. Российский президент подчеркнул, что этот проект имеет большое значение как для турецкой энергобезопасности, так и для стран на юге Европы.

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами», — сказал Путин. Он добавил, что газопровод собираются запустить до конца 2019 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона хочет получать газ через газопровод «Турецкий поток». По его словам, Сербия ожидает многого от проекта. Переговоры с Сербией также идут весьма активно, и теперь, после того как Болгария решила все же строить свой коннектор, их успешному завершению ничто не мешает.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что Евросоюз (ЕС) должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток». Об этом он сказал в интервью сербской газете «Политика».

Он напомнил, что Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки «Турецкого потока» в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту «Болгария — Сербия — Венгрия» с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», — подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что строительство газопровода по этому маршруту принесет пользу сербской экономике.

В конце 2018 года Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом не исключил возможность подключения Южной Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.

Ципрас в свою очередь говорил, что продолжение газопровода «Турецкий поток» через территорию Греции в Европу повысит роль Греции в региональном энергетическом узле.

«Мы обсудили и возможности продолжения «Турецкого потока» через Грецию в Италию и затем в Европу. Это проект, который в сочетании с другими потоками повышает роль нашей страны, Греции, в региональном энергетическом узле», — сказал греческий премьер. Он добавил, что на повестке также стояла новая энергетическая карта, которая формируется в Восточной Европе со строительством «Северного потока — 2».

«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Украины. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана.

По его словам, «Северный поток — 2» несет в себе меньшую угрозу для Киева. Это связано с тем, что когда он будет построен, через него не будет доставляться газ в страны южной Европы. Благодаря этому Украина сможет сохранить часть транзита. При этом после запуска первой цепочки «Турецкого потока» эта проблема будет легко решена.

«Турецкий поток уже почти построен. Первая ветка будет точно запущена. Здесь, к сожалению, эта борьба была проиграна Украиной», — констатировал Гирман. Эксперт подчеркнул, что после его запуска Украина полностью лишится транзита газа из России.