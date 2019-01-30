«Послушаем «туриста»: Путин спросил Орешкина за Давос

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства обсудил тему развития туризма. Правда, начал он с вопроса, адресованного министру экономического развития Максиму Орешкину, поинтересовавшись у него, как прошла работа российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом Владимир Путин в штуку назвал Орешкина «туристом».

«У нас сегодня вопрос – туризм. Но перед тем, как мы начнем, спросим еще у одного «туриста». Максим Станиславович, расскажите, какие были встречи, что было интересного, полезного, если что-то было?» — спросил Путин.

По словам Орешкина, в целом форум прошел «довольно негативно». «Настроения у мирового сообщества очень сильно ухудшились за последний год. Этому способствует и то, что глобальная экономика начала в четвертом квартале очень сильно замедляться», — сказал Орешкин.

Реклама

При этом он обратил внимание на то, что в Международном валютном фонде (МВФ) начали только в январе менять свои прогнозы, хотя негативная динамика уже наблюдалась в последнем квартале прошлого года.

Напомним, что согласно докладу МВФ, в 2019-2020 годах замедлятся темпы роста глобальной экономики с текущих 3,7% до 3,5% и 3,6%. При этом МВФ ухудшил свой октябрьский прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 п.п. до 1,6%, прогноз для 2020 года снизился на 0,1 процентного пункта до 1,7%.

Стагнации в российской экономике будут способствовать недостаточное кредитование бизнеса, низкий уровень инвестиций, уязвимость банковского сектора и умеренно консервативная фискальная политика, отмечается в докладе. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 года с 18% до 20% может усилить инфляционное давление, сократить уровень потребительских расходов и предотвратить смягчение кредитно-денежной политики. Международные санкции останутся источником нестабильности, что препятствует инвестициям и ведет к росту финансовых издержек.

Второй момент, который отметил Орешкин в разговоре с президентом, это возрастающая социально-политическая напряжённость в мире, в частности, протесты «желтых жилетов» во Франции.

«Все это, конечно, накладывает негативный эффект на тех, кто участвует в форуме. Представители крупнейших компаний, государств – все они смотрят на эти проблемы и не видят на самом деле серьезного способа решения той проблематики, которая появляется. Понятно, что есть реакция некоторых стран, которые пытаются внутренние проблемы замещать внешней повесткой: объявление санкций, торговые войны. Все это следствие внутриполитических проблем, которые в целом потом приводят к общемировым проблемам», — сказал глава Минэка.

Он добавил, что одна из причин замедления экономического роста – это то, что как раз торговые войны начинают разбивать мир на отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние годы.

На это Владимир Путин поинтересовался у министра, сколько мировая торговля потеряла от различных рестрикций.

«Оценки, которые делала ВТО по прошлому году, порядка 0,5 триллиона долларов потерянного роста в мировой торговле, то есть большие суммы. Соответственно, все это влияет на экономическую динамику», — сказал тот.

По словам Орешкина, в Давосе состоялась министерская встреча Всемирной торговой организации (ВТО). Страны пока не готовы договариваться и решать накопившиеся проблемы, говорит он, хотя есть «большое желание целого блока стран, к которому относится Россия, работать над поиском решений».

Министр подчеркнул, что «американцы не присутствовали на этом мероприятии в принципе, поэтому здесь эта проблематика будет сохраняться». Пока не будут найдены ответы на внутриполитические вопросы, найти решение глобальных проблем вряд ли удастся, считает он.

Кроме того, Орешкин отчитался и по работе российской делегации, которую он возглавлял. С этой точки зрения, в целом все прошло позитивно, проведено очень много двусторонних встреч с представителями разных стран и ОПЕК.

Он также заметил, что были в рамках поездки и другие встречи, на которых обсуждалась повестка двустороннего сотрудничества. Отношение к России очень позитивное, поделился министр впечатлениями. Со многими странами появляются новые совместные проекты.

«Еще бы отметил то, что очень серьезно изменилось отношение европейских партнеров к России, оно постепенно улучшается. И связано это с тем, что, конечно же, европейцы очень недовольны поведением Соединенных штатов Америки в связи с тем фактом, что и против Европы США ввели повышенные тарифы по стали и алюминию, и еще ряд других действий», — считает глава Минэкономразвития.

Он рассказал об извинениях организаторов из-за ситуации с бизнесменами из России. В ноябре прошлого года издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Давос не пригласили российских предпринимателей Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина, которые находятся в санкционных списках США. Организаторы форума впоследствии приняли решение о снятии ограничений на их участие.

«С точки зрения российской делегации, у нас приняли участие все желающие бизнесмены, вопросы обсуждались, — рассказал Орешкин. — Руководство форума говорило о том, что ряд бизнесменов будут нежелательны на Давосском форуме. Но я с ними встречался еще раз, они еще раз извинились за свои действия в прошлом году, и можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан, хотя понятно, что осадок здесь остался».