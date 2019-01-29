Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым

Во вторник Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, сообщила пресс-служба суда.

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в автономной республике Крым имущество», — говорится в сообщении.

5 сентября прошлого года Киевский апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка (ПИБ) и украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Арест был наложен по иску компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Иск подан во исполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за «отобранную» в Крыму недвижимость.

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В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ не смогли оперативно отреагировать на запрос «Газеты.Ru».

Напомним, в декабре прошлого года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии «ВТБ Украина» (Киев) — украинской «дочки» одноименного российского банка.

«Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) физлиц на основании решения Нацбанка об отзыве лицензии принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в «ВТБ банк» как ликвидатор», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фонда.

Нацбанк Украины сообщил 13 ноября 2018 года, что отнес АО «ВТБ Банк» к категории проблемных «в связи со снижением объема ликвидности АО «ВТБ Банк» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца».

Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

«Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев ВТБ Банка для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных», — аргументировали в НБУ.

По данным НБУ, на 1 ноября 2018 года активы «ВТБ Украина» составляли 7,58 млрд гривен (17,7 млрд руб.), убытки — 1,85 млрд гривен (4,32 млрд руб.). Регулятор сообщал, что 97% вкладчиков – 59,1 тыс. физлиц — получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривен (примерно $7 тыс.).

ВЭБ инициировал в международном арбитраже инвестиционный спор с Украиной из-за ареста акций своей «дочки» — Проминвестбанка.

«В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБа, надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана международным арбитражным судом Стокгольма», — передает пресс-служба слова старшего вице-президента госкорпорации Игоря Краснова.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 25 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

В декабре пресс-служба Проминвестбанка сообщила, что Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу украинской «дочки» ВЭБа и снял арест с ее имущества.

Российские банки активно пытаются уйти с Украины с 2017 года. По итогам прошлого года, с учетом ликивидационных процедур в отношении «дочки» ВТБ, на Украине осталось только два банка с российским госкапиталом — Сбербанк и Проминвестбанк. Продать бизнес удалось только VS Банку (Сбербанк владел долей в 99,923% акций): банк стал частью группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.

Весной президент Украины Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

В марте санкции в отношении ряда российский банков были продлены еще на год.

В НБУ пока что надеются, что оба банка самостоятельно покинут украинский рынок, заявила на брифинге 17 декабря прошлого года замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.

«Фактически российские госбанки на Украине национализируются под видом отзыва лицензии или банкротства. Оставшиеся на Украине банки может ожидать та же судьба, что и ВТБ», — отмечает Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta.