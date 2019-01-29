«Заказчики крутые»: кто уволил топ-менеджера «Росгеологии»

Руслан Горринг, бывший первый заместитель генерального директора «Росгеологии», лишился своего места после скандального видео, появившегося в сети. На кадрах запечатлен сам Горринг во время участия в компьютерной игре. В ролике чиновник хвалится другим участникам игры неуставными отношениями с женщинами на работе и нецензурно выражается.

В «Росгеологии» уточнили, что подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации в связи со скандалом установлено не было.

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«В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут», — отмечает холдинг.

Представитель компании Антон Сергеев заявил также, что решение было принято после проведения проверки, которая ничего криминального не установила, а также из-за нарушения положений внутреннего кодекса корпоративной этики. По его словам, Горринг сам написал заявление об увольнении.

«Газета.Ru»

Ранее в Минприроды РФ заявили, что глава ведомства Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Руслана Горринга и провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности. «Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор», — заявила «Интерфаксу» глава пресс-службы министерства Наталья Хлопунова.

Позже она сказала ТАСС, что не исключает проверку всего топ-менеджмента «Росгеологии» после данного инцидента. «Будет проверен весь блок финансово-хозяйственной деятельности», — сказала Хлопунова.

Генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов не находится в прямом подчинении главе Минприроды, а потому министр не может выносить ему выговоры и увольнять сотрудников холдинга, заявили в пресс-службе «Росгеологии».

«Решения относительно главы холдинга принимает совет директоров компании. В настоящее время советом директоров никаких решений касательно выговоров главе холдинга не принималось»,

— сказал ТАСС официальный представитель «Росгеологии» Антон Сергеев.

При этом, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, как сообщили РБК в «Росгеологии» не является непосредственным начальником гендиректора холдинга и не объявлял ему выговор, так как не имел права этого делать. Такие полномочия есть у премьер-министра Дмитрия Медведева, со стороны которого выговора не было.

Холдинг «Росгеология» объединяет в себе государственные геолого-разведочные предприятия России. Он был создан в 2011 году. С 2013 года гендиректором компании является Роман Панов. 100% акций компании принадлежат государству в лице Росимущества.

Все ключевые решения, касающиеся «Росгеологии» принимает правительство, а руководящие органы – гендиректора, правление и совет директоров – избираются на собрании акционеров. Одним из членов совета является представитель Минприроды. Директивы для собрания акционеров и предложения по кандидатурам готовит Минэкономразвития, а не Минприроды.

Но часть действий, связанных с внешнеэкономической деятельностью, обществу, которое является еще и стратегическим предприятием, необходимо согласовывать с Минприроды, уточняет управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Управление компаниями с госучастием организовано по одной схеме. Держателем акций является Росимущество, проекты директив готовит Минэкономразвития, решения принимает правительство, а профильные ведомства не имеют влияния на оперативную деятельность предприятий.

Министерства ведут работу, в том числе и кадровую, только со своими подведомственными организациями, службами и агентствами. У Минприроды их пять: Росгидромет, Росприроднадзор, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства и Роснедра.

В положении о министерстве записано, что «Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ».

В Минприроды никак не прокомментировали свои полномочия. Зато историю прокомментировал сам Горринг, заявив РБК, что это было его личное общение с друзьями в свободное время, а вся эта история раздута. «Я ушел сам в тот же день», — подчеркнул он.

«Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли», — сказал Горринг.

Представитель правительства РФ отметил, что «все комментарии, всеми сторонами даны». «Горринг даже сам все рассказал. Нам добавить нечего», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

В Кремле же еще не успели ознакомиться со скандальной ситуацией вокруг экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы не знакомились, пока на это не было времени», — сказал Песков.

В середине прошлого года, пресса и информагентства сообщали, что главой «Росгеологии» должен стать экс-министр природных ресурсов Сергей Донской, который не вошел в новый кабмин, сформированный после мартовских выборов президента РФ. Стоит напомнить, что до прихода в правительство он возглавлял как раз «Росгеологию».

По информации «Коммерсанта», глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагал перераспределить управленческие полномочия от гендиректора холдинга в пользу председателя совета директоров.

Но «камбэк» Донскому не удался. В сентябре 2018 года на внеочередном собрании акционеров «Росгеологии» гендиректором акционерного общества вновь был избран Роман Панов. Соглашение с ним, согласно уставу общества, рассчитано на 5 лет.

При этом, новый состав совета директоров еще не утвержден правительством. Поэтому формально в нем до сих пор числится Сергей Донской, как представитель Минприроды.

В конце прошлого года, по данным «Коммерсанта», «Росгеология» попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Этот статус дает право без конкурса получать заказы Роснедр.

Объем подпрограммы по этому направлению в 2019 году составит 28,9 млрд руб., в 2020 году — 29,2 млрд руб.

После проверки весной 2018 года Счетная палата выявила ряд нарушений в работе «Росгеологии» и вынесла рекомендацию холдингу, как единственному исполнителю госзаказа, улучшить работу.

Андрей Андреев, адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners, считает, что

«Росгеология» не относится к подчиненным Минприроды ведомствам, поэтому глава министерства не может ни назначать, ни увольнять сотрудников геологического холдинга.

Но капитал холдинга принадлежит Росимуществу, а стратегические решения определяет правительство, поэтому недовольство главы Минприроды вполне могло привести к такому результату, хотя формально это и не его компетенция.

Скандал привел к тому, что в Википедии уже появилась страница Руслана Горринга, а сайт «Росгеологии» был не доступен практически весь вторник. В компании говорят о хакерских атаках.