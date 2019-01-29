«Неодолимая сила» коррупции: что простят чиновникам

В России может появиться «легальная» коррупция. Речь идет о несоблюдении чиновниками антикоррупционных требований «вследствие обстоятельств непреодолимой силы».

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Министерство юстиции проинформировало о разработке поправок в законодательство РФ для уточнения ряда моментов, касающихся отсутствия вины лиц, подозреваемых в коррупции.

Как отмечается в уведомлении, опубликованном на портале нормативных актов, минюст при участии ряда профильных ведомств «проработал вопрос о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».

По итогам проработки в правительство РФ внесен доклад с предложением о внесении необходимых изменений в законодательство.

«Коррупционное правонарушение является виновным деянием лица, оценка обстоятельств совершения которого дается в ходе соответствующей проверки. В связи с этим в случае установления в ходе такой проверки обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие (бездействие) такого лица не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение», — уточняется в пояснении к уведомлению.

В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено. Теперь этот «пробел» предлагается ликвидировать.

Речь идет о действиях чиновников, которые лишь формально носят признаки нарушения, но при это не связаны с прямым злоупотреблением.

Для практикующих юристов замысел и логика законодательной инициативы пока является загадкой. Представить какой-либо перечень обстоятельств, декриминализирующих коррупционные действия, невероятно сложно, отмечает партнер юридической компании »Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Понятно, что есть общий вектор на декриминализацию экономических преступлений, но до сих пор это касалось бизнеса, теперь, очевидно, настала очередь чиновников, добавляет он.

Между тем в глобальном Индексе восприятия коррупции международной организации Tranparency International за 2018 год Россия заняла 138 место из 180. Наши «соседи» по данному показателю — Папуа – Новая Гвинея, Мексика, Ливан, Иран и Гвинейская Республика.

Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий. Россия получила 28 баллов, а, к примеру, лидер рейтинга — Дания — 88, США — 71 балл.

Данное исследование проводится каждый год на основании опросов экспертов и предпринимателей. В прошлом году положение России ухудшилось на три позиции. Исследователи отмечают, что в России по-прежнему процветает «кумовство», независимые медиа являются редкостью, а место независимых некоммерческих организаций, на замену которым приходят правительственные.

В России разворовывают государственные деньги и воруют «широко»,

констатировал в интервью «Коммерсанту» экс-министр финансов РФ, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал он. Для сдерживания воровства в России не хватает ряда институтов, «в том числе политических и национальных», уверен Кудрин.

«Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям», — подчеркнул он, добавив, что самая сложная и самая коррупционная сфера — это госзакупки.

Обнародованное летом исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствует, что

по мнению россиян, в число наиболее коррумпированных сфер входят медицина (23%), ГИБДД и полиция (по 16%), сфера ЖКХ (16%), судебная система и прокуратура (14%).

Четверть опрошенных убеждены, что во взяточничестве погрязло все общество.

Ранее Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. По данным ведомства, с января по октябрь 2018 года был зарегистрирован 3171 случай получения взятки, в то время как за тот же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2899. Рост составил составил 9,4%.

Всего же с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.