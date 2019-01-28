Крах Украины: без российского газа жизни нет

Завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Газовый контракт по транзиту между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года.

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По словам депутата, в случае потери транзита Киеву придется содержать недействующий газопровод и тратить на него огромные средства.

«Первого января (2020 года), после всех их криков, заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Что это означает? Я просто по-русски скажу. Нам для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — заявил Рабинович.

Политик отметил, что Украина продолжает наращивать импорт российских товаров, несмотря на заявления власти о разрыве отношений. 24 января стало известно, что с января по ноябрь 2018 года Украина увеличила импорт товаров из России на 17%.

Действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа в Европу через территорию Украины действует до 31 декабря 2019 года.

21 января в Брюсселе газовые переговоры в формате Россия — Еврокомиссия — Украина. В ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Он должен быть подписан на срок более десяти лет с привлекательными для инвесторов объемами, поскольку украинской ГТС требуются средства на модернизацию.

Однако переговоры показали, что уступить не готова ни одна сторона. Подписание нового транзитного контракта с Украиной зависит от экономической выгоды для России, заявил по итогам встречи Александр Новак. «Транзитный контракт будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность. То есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — указал министр.

Таким образом, поскольку есть альтернативные маршруты, Россия показала, что не намерена повышать транзитную ставку. Кроме того, Украина должна представить четкий план управления своей ГТС, а «Газпрому» и «Нафтогазу» необходимо урегулировать судебные споры.

В прошлом году Стокгольмский арбитраж вынес решения по искам обеих сторон, по итогам которых «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение объемов транзитных поставок. Однако «Газпром» подал апелляцию, и рассмотрение дела продолжается.

17 января президент РФ Владимир Путин отметил, что растущий спрос на российский газ в Европе дает возможность загрузить оба «Северных потока» и «Турецкий поток» и сохранить при этом транзит через Украину. Россия готова сохранить транзит при условии урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде, отмечал он.

По словам Новака, Россия, Украина и ЕС продолжат консультации по газовым вопросам в трехстороннем формате на уровне министров в мае этого года. Тогда переговоры могут действительно продвинуться — в ближайшее время на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, а 22 марта истекает и контракт действующего главы «Нафтогаза».

Вместе с тем, альтернативные маршруты, о которых сказал Новак, находятся на стадии строительства. Их запуск намечен на конец 2019 — начало 2020 года, а выход на проектную мощность займет еще предположительно два-три года.

Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко назвала неизбежным заключение нового контракта. Москва вынуждена будет сделать это из-за незавершенного строительства «Северного потока — 2».

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Несмотря на то, что проект вызывает недовольство у США – там грозят санкциями немецким компаниям-участникам — Германия твердо намерена продолжать строительство газопровода.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2». В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. США угрожали ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. Россия в свою очередь не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что проект будет реализован даже в случае введения санкций.

Ранее в ходе опроса немцев спросили об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Первая из них будет предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. При запуске всей цепочки «Турецкого потока» российский газ пойдет по нему в Италию, Францию и на Балканы.