«Сырьевой участок»: на Украине обвинили МВФ в захвате

Международный валютный фонд (МВФ) на Украине назвали «захватнической организацией», объяснив это тем, что фонд пытается захватить Украину, превратив ее в «сырьевой участок». Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Реклама

Он также признал, что Украина не способна выплачивать долг кредиторам, а МВФ ведет себя как «захватническая организация».

«Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы. Всё, что хочет МВФ, — в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», - цитирует украинского депутата информационное агентство РИА «Новости».

Рабинович добавил, что МВФ попросту «насовали» денег в долг Украине. При этом там же признавали украинские власти самыми коррумпированными в мире.

«Вы либо в доле, либо дурни. Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — сказал депутат.

Он также назвал варианты, как Украина может повлиять на международную финансовую организацию. «Мы должны сказать: вы дали Польше $90 млрд, а нам — крохи. При этом вы называете нас форпостом в борьбе за демократию, вот и спишите форпосту эти долги. Если этого не сделаете, мы будем вынуждены остановить выплату всего», — отметил Рабинович.

МВФ согласился выдать Киеву $3,9 млрд в рамках программы финансовой помощи Stand-by arrangement. Первый транш в $1,4 млрд был перечислен в конце декабря.

Без этих денег Украине было бы тяжело пройти пик выплат по внешним долгам, который приходится на этот и следующий год. Плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, который выпустил Национальный банк Украины (НБУ) в декабре прошлого года.

За этот кредит каждый украинец заплатит дорогую цену. Фонд потребовал поднять цены на газ до европейского уровня. С 1 ноября 2018 года она выросла на 23,5%, с 1 мая 2019 года произойдет еще одно повышение. Из-за роста стоимости газа с начала этого года поднялись тарифы на тепло — рост составил до 25%.

Кроме того, соцнормы потребления коммунальных ресурсов будут снижены по окончании отопительного сезона. Сократится также перечень категорий граждан, которые имеют право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В целом, расходы бюджета на эту субсидию также сократятся. Но он будет дефицитным — расходы превысят доходы на 2,3% ВВП, а около 40% трат пойдет на погашение внутренних и внешних займов.

В январе–ноябре прошлого года субсидии получали 5,9 млн домохозяйств, средняя сумма составила 531,2 гривен, сообщал Госстат Украины.

Но при этом украинцы все равно не в состоянии оплатить в полном объеме выставленные им счета. По данным Госстата, в ноябре 2018 года (информации за декабрь пока нет) «населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд гривен, что составило 46,6% начисленных за этот период сумм».

Долг за коммуналку достиг 47,7 млрд гривен.

При этом украинский президент Петр Порошенко пообещал, что жизнь в стране станет лучше, и граждане уже скоро это почувствуют. Это перспектива одного, максимум трех лет, уверен он — этому будут способствовать реформы и экономический рост.

Но в этом году украинцев ждет новое повышение тарифов на газ и коммуналку, ограничение выплат субсидий и роста зарплат в бюджетном секторе

Выплаты бюджетникам должны остаться на уровне прошлого года, требует МВФ. То есть они могут быть проиндексированы не выше уровня инфляции. По итогам прошлого года цены выросли почти на 10%, прогноз Нацбанка на конец этого года — 6,3%.

Ускорения темпов роста экономики, составивших, по оценкам в 2018 году 3,4%, в текущем году никто не ожидает. Напротив, по прогнозам они сократятся. Так, Нацбанк Украины предполагает, что ВВП увеличится в 2019-м году на 2,5%, в 2020-м — на 2,9%. Всемирный банк чуть оптимистичнее — 2,9% и 3,4% соответственно.

«В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели», — говорится в материалах НБУ.

Впрочем, даже если темпы роста будут выше, а зарплаты продолжат расти темпами, опережающими инфляцию, это кардинально не улучшит благосостояние украинцев за два-три года.

На середину 2018 года, по оценке Госстата, доля граждан с доходами ниже фактического прожиточного минимума (3233 гривны, по расчетам Минсоцполитики) составила 31,7% населения (12,2 млн человек).

За последние пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились в реальном выражении в 2,2 раза, подсчитал член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2013 году размер минимальной пенсии достигал $118,8, с 1 декабря 2018 года не превышает даже $53,2 (1497 гривен).

«На 1 января 2019 года минимальная зарплата составила 4173 грн ($148,4). Что касается средней заработной платы, то за 11 месяцев 2018-го она составила 8711 грн, или $320,9. Такое повышение стало возможным в первую очередь за счет роста зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий. Для сравнения: в доевромайданный период средняя зарплата составляла $408,6», –– подсчитал политик.