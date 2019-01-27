Европа нас обманывает: в Раде обвинили Макрона и Меркель

Европу не заботят будущие финансовые потери Украины от потенциального прекращения транзита российского газа, а заявления европейских лидеров по этой проблеме не подтверждаются делами, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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Он указал, что Франция и Германия лишь на словах озабочены возможной потерей Киевом доходов от транзита и действуют вразрез с собственными заявлениями. По словам депутата, номинальные «партнеры» Украины в ЕС на самом деле действуют с позиции «своя рубашка ближе к телу» и преследуют решение собственных проблем, заботясь лишь об обеспечении бесперебойной поставки газа на свою территорию.

«Проблема Украины — это проблема Украины. У нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая «озабоченность» Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы с точки зрения обеспечения ее газом», — цитирует нардепа ФАН.

Депутат напомнил, что со времен премьерства Юлии Тимошенко было две «газовые войны», которые угрожали Европе срывом поставок топлива, поэтому сегодня

ЕС воспринимает Киев как ненадежного поставщика.

Мураев считает, что обходные газопроводы, дающие практически стопроцентную надежность поставок, больше отвечают интересам европейцев.

Накануне в Киеве назвали «Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море — самой большой опасностью для Украины. Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

По его словам, «Турецкий поток» для Киев губительнее, чем «Северный поток — 2» (газопровод из России в Европу через Балтийское море), так как после его окончательного запуска Киев полностью лишится транзита российского газа.

Как заверил аналитик, посредством СП-2 невозможно поставлять российский газ в Южную Европу. Это даст Киеву шансы сохранить значительную часть транзита. Но после запуска всей цепочки «Турецкого потока» энергоноситель из России будет идти в Италию, Францию и на Балканы в обход Украины.

Эксперт отметил, что в случае со строительством СП-2 против проекта помимо Украины выступают США, а вот в случае с «Турецким потоком» интересы Киева и Вашингтона не совпадают, передает НСН.

Днем ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила в эфире интернет-канала UMN, что России в любом случае придется заключить соглашение с Киевом по транзиту газа.

По ее словам, Москва будет вынуждена прийти к соглашению с Киевом по транзиту газа, так как «знаменитый и дорогой» газопровод «Северный поток — 2» не построят в ближайшее время.

«Им [российской стороне] все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала замглавы украинского ведомства.

Чиновница также подчеркнула, что

чем дольше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» пройдут финальные переговоры.

В ответ на это председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный указал, что с украинской стороны звучат различные заявления, при этом российская сторона старается относится к ним терпимо.

«На Украине же готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса», — сказал депутат.

Он добавил, что такой подход является ошибочным. Для Москвы имеют значение «добрососедские и взаимовыгодные» экономические отношения, а позиция Киева, скорее всего, обусловлена внутриполитическими интересами.

«Речь сейчас идет не о заключении нового контракта, а о продлении старого, потому что в таких условиях сложно договариваться», — заметил российский парламентарий.

Неделей ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что стоимость газа в стране за последние два года выросла на 89%. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде. По словам главы ведомства, стоимость угля на Украине также выросла до $100 за тонну.