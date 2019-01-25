«Вопрос закрыт»: электричество осталось без нормы

Правительство не намерено больше обсуждать возможность введения нормы потребления электроэнергии в стране и предложенную на основе ее дифференциацию тарифов, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся (к обсуждению этого вопроса), бесполезно. Он закрыт»,

— подчеркнул Козак.

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К идее введения нормы потребления электричества для россиян правительство вернулось в прошлом году. После того, как пилотный проект с введением нормы килловатт-часов на человека в 2014 году обернулся серьезным ростом тарифов и критикой со стороны президента РФ, эта тема была отложена.

Однако осенью 2018 года на совещании у Дмитрия Козака обсуждался вариант с введением такой соцнормы, однако в расчете уже не на человека, а на домохозяйство. Вице-премьер поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос и подготовить свои предложения.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на предложения Минэкономики по данному вопросу писал, что ведомством предлагается следующая разница в оплате электроэнергии для населения: до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, от 300 до 500 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному.

При этом расчет предлагалось проводить не на человека, а на лицевой счет, то есть норму предлагается ввести на квартиру или дом, вне зависимости от количества проживающих человек, а для некоторых категорий и ряда регионов границы могли быть расширены. Кроме того, предлагалось постепенно отменить существующие льготы для владельцев электрических плит до 2033 года. Однако

на совещании по этой теме 23 января было принято решение о приостановить обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию до тех пор, пока не будут понятны финансовые последствия для различных категорий людей.

Представитель вице-премьера Илья Джус сообщил журналистам, что вопрос отмены льгот для владельцев электрических плит также снят с повестки дня.

Дмитрий Козак пояснил, что полный отказ от этой идеи отчасти обусловлен и без того высокой финансовой нагрузкой на россиян.

«Очень много различных факторов, и самый главный состоит в том, что в текущем году, и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг», — пояснил вице- премьер.

По его словам, правительство сосредоточится на реализации других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса.

«Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется, у нас — это катастрофа просто», — подчеркнул он.

На том же совещании 23 января правительство приняло решение о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд рублей в год, отмечает ТАСС.

Козак пояснил, что сейчас добросовестные потребители, зарезервировавшие и использующие сетевую мощность, субсидируют тех, кто зарезервировал сетевую мощность с запасом, но не использует ее. И размер такой «перекрестки» оценивается в 100 млрд рублей.

«А это хозяйство приходится содержать «Россетям». Это оказывает существенное давление на тариф», — подчеркнул он, добавив, что эта и другие предпринимаемые меры в конечном итоге благоприятно отразятся на тарифах.

Эксперты отмечают, что в нынешних условиях, когда растут и тарифы на ЖКХ, вводится новая система платы за вывоз мусора, растут цены на топливо и повышается НДС, любое новое — даже скрытое — увеличение тарифов повлечет за собой рост неплатежей.

Между тем, по данным «Совета рынка», долги населения за электроэнергию по состоянию на 30 ноября 2018 года составляли 53,1 млрд руб. против аналогичных данных 2017 года 48,2 млрд рублей.

В общей структуре задолженности за электроэнергию по группам потребителей на население приходится 18,6%, для сравнения доля долгов промышленных потребителей ненамного больше — 19,3%.