На дне: россияне беднеют пятый год подряд

Россияне беднеют пятый год подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи.

В 2017 году речь шла снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Между тем, еще в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения.

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«Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата — по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%», — сказал президент на пресс-конференции в конце года.

Статистика расходится с данными президента из-за единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб., которая была сделана в январе 2017 года. Из-за нее разово выросли доходы населения в январе 2017 года и, соответственно, за весь 2017 год, что в конечном итоге отразилось на сравнении с показателями 2018 года.

Без учета единовременной выплаты реальные доходы за 2018 год показали небольшую положительную динамику — рост на 0,3%. Однако в четвертом квартале 2018 года реальные доходы снизились на 0,7% относительно того же периода предыдущего года — это при том, что эффекта разовой выплаты тогда не было. Таким образом,

на основе поквартальной статистики видно, что реальные доходы росли в первом полугодии, а в минус ушли во второй половине 2018 года.

Претензии к методике расчета Росстата ранее высказывал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно», — сказал министр.

При этом в 2018 году ускорился рост среднемесячной начисляемой заработной платы. В номинальном выражении речь идет о 43 400 рублей, что к 2017 году больше на 9,9%. Если посмотреть динамику 2017 года к 2016 году, то речь идет о росте на 6,7%. Реальные зарплаты выросли на 6,8%. По итогам 2017 года показатель увеличился только на 2,9%.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России прогнозировала, что

в 2019 году темп роста заработной платы будет 6,1%, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%.

При этом уровень бедности в РФ, по данным того же Росстата, за 9 месяцев 2018 года составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%).

Напомним, что до 2024 года президент России поставил цель снизить уровень бедности в два раза.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым, россиянам не хватает суммарно порядка 750-800 миллиардов рублей.

«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей — 20 миллионов человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 миллиардов рублей», — отметил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя ситуацию с ростом реальных доходов населения в эфире телеканала «Россия-1», отмечал, что

нормальному росту доходов населения мешают «проблемы, например, с процентными платежами по потребительским кредитам, которые очень резко растут – это один из факторов, который вычитает из доходов населения».

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2018 году количество выданных банками россиянам кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что

реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.