Катастрофа: восстановление страны займет десятилетия

Из Венесуэлы высылают американских дипломатов. Как заявил в среду в эфире государственного телеканала VTV председатель Конституционной ассамблеи (КА) южноамериканской страны Дьосдадо Кабельо, дипломаты, находящиеся в Венесуэле, не имеют никаких привилегий после разрыва отношений с Вашингтоном, о котором заявил президент страны Николас Мадуро.

Реклама

Так, президент Венесуэлы в среду заявил о разрыве дипотношений с США и установил 72-часовой срок, чтобы персонал посольства США в Каракасе покинул Венесуэлу. Он сделал это после того, как президент США Дональд Трамп признал в качестве исполняющего обязанности президента южноамериканской страны председателя Национальной ассамблеи (парламента) и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

При этом, несмотря на объявленный Мадуро разрыв дипотношений, госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что Вашингтон не намерен отзывать персонал своего посольства в столице Венесуэлы.

Политический скандал с высылкой дипломатов разразился в стране на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Венесуэле.

«Раскол правящих элит, полное непонимание при этом народной позиции, а также попытки пока еще официального президента страны Мадуро в агрессивной форме выслать дипломатов США из страны не смогут привести к конструктивному решению внутренних проблем», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В последние годы Венесуэла находится на грани гуманитарной катастрофы.

В частности, как отмечал находящийся под контролем оппозиции однопалатный парламент, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 млн процентов. Многие жители страны уже по сути перешли на бартер, то есть натуральный обмен. Из-за перебоев с поставками бумаги перестал выходить ряд газет, а венесуэльская подземка перешла на бесплатные перевозки — просто потому, что не на чем было печать билеты.

Гиперинфляция, огромные внешние долги, разруха в медицинской, энергетической и социальной сферах - вот современные венесуэльские реалии, констатирует Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

По данным ООН, из страны уже уехало более 3 млн человек. В одной только Колумбии находится 1 млн человек из Венесуэлы.

Страны- соседи Венесуэлы уже говорят о том, что им приходиться тратить около 0,2% от ВВП на содержание новоприбывших, отмечает Мащенко.

Последние годы состояние дел в экономике Венесуэлы ухудшается во много из-за спада в нефтяном секторе. Из-за санкций США и сворачивания сотрудничества по целому ряду проектов добыча нефти в стране упала до рекордных минимумов. Еще в начале 2016 года Венесуэла производила 2,6 млн баррелей в сутки (б/с), а к концу 2018 года этот показатель упал до 1,24 млн б/с. Николас Мадуро много раз обещал нарастить добычу в стране, однако в реальности восстановления ситуации не происходит. Каракас даже получил преференции в рамках сделки ОПЕК+, ему в рамках сотрудничества с нефтедобытчиками добычу можно было не снижать.

Нефтяной спад в Венесуэле усугублялся и позицией самого Мадуро, который тормозил инвестиции в этот сектор, у компании накопились серьезные долги перед нефтесервесными компаниями, которые постепенно уходят из региона.

Венесуэльская нефть сама по себе тяжелая, с высокой вязкостью, для транспортировки ее нужно разбавлять легкой нефтью. Однако в стране остался лишь один работающий НПЗ, а добыча легкой нефти катастрофически упала. Закупать «легкую» нефть у США стране стало сложно. Кроме того, затраты на транспортировку нефти, добываемую Венесуэлой, одни из самых высоких в мире.

Годами сотрудничество с Венесуэлой в нефтяном секторе развивала Россия, поддерживая венесуэльскую PDVSA в том числе путем предоплаты нефтяных поставок по контракту. Однако в последнее время Венесуэла стала задерживать эти отгрузки.

В связи с падением доходов от продажи нефти официальный Каракас возлагал большие надежды по выходу страны из кризиса на национальную криптовалюту — EL Petro. Она поступила в продажу 20 февраля 2018-го года. Стоимость одной единицы El Petro приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По официальным сообщениям венесуэльской стороны, инвесторы захотели приобрести El Petro на $735 млн.

Однако за пределами официальной риторики венесуэльских властей к венесуэльской криптовалюте совсем другое отношение.

Так, в конце прошлого года замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил журналистам, что хотя представители ЦБ и ФНС России знакомились с венесуэльской криптовалютой El Petro, но Россия и Венесуэла пока не планируют использовать ее во взаимной торговле.

«Опыт Венесуэлы с El Petro — это полное безумие, при этом этот эксперимент подрывает доверие в принципе к криптовалютам. Криптотехнологии не решат классические экономические проблемы. Такие проекты обречены на провал, пока государство с нормальной экономической и финансовой ситуацией не запустит криптовалюту. Но у успешных государств нет понимания, зачем вообще это делать», — комментировал опыт Венесуэлы «Газете.Ru» гендиректор Vostok Александр Иванов.

Сейчас нынешние власти страны отрицают гуманитарную катастрофу в Венесуэле. Так, Николас Мадуро в ходе визита в Москву в начале декабря прошлого года заявлял, что стране уже удалось «встать на ноги». «Мы были объектом самого разного рода агрессии, но в ходе этого процесса мы учились», — говорил Мадуро президенту России Владимиру Путину.

В середине января Николас Мадуро заявил о том, что поднял минимальную заработную плату в стране. Это произошло во второй раз после деноминации в августе этого года, когда с купюр были убраны пять нулей, а новая валюта — суверенный боливар — получила привязку к петро, венесуэльский криптовалюте.

«Минимальная зарплата будет равна половине стоимости EL Petro, 18 тыс. суверенных боливаров (это около $21) для рабочего класса Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в целом называют принимаемые Каракасом меры по стабилизации в стране «косметическими».

«При этом сложно сказать, станет ли жизнь рядового венесуэльца лучше после жесткого вмешательства со стороны США, но в любом случае достаточно очевидно, что в ближайшее время стране придется нелегко. Несмотря на начальные признаки разрушения режима и переход части силовиков на сторону протестующих, процесс смены власти может затянуться и перейти в стадию активной гражданской войны. Кто бы ни оказался во главе правительства после беспорядков, им придется иметь дело не только с последствиями недавних событий, но и восстанавливать экономику, разрушенную за годы правления предыдущих лидеров, что вполне может затянуться на десятилетия», — резюмирует Мащенко.

В целом ситуация в Венесуэле сейчас крайне напряженная и заставляет вспомнить события в Чили середины 70-х прошлого века, когда в стране произошел военный переворот, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».