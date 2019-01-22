Без будущего: как Порошенко лжет украинцам

Петр Порошенко, чьи полномочия президента Украины заканчиваются этой весной, пообещал, что уже очень скоро украинцы почувствуют позитивный результат реформ и станут жить лучше.

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«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — сказал Порошенко во вторник, выступая по случаю Дня соборности Украины (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, Украина определила для себя европейский путь, где высокий уровень жизни. Он также сказал, что страна уже провела ряд важных реформ, которые повысят уровень жизни граждан.

Стоит отметить, что чем ближе мартовские выборы президента, на которые Петр Порошенко собирается идти, тем больше оптимизма в его выступлениях. Например, еще в ноябре прошлого года он совсем иначе оценивал перспективы страны.

В частности, он говорил, что Украина является одной из самых бедных стран Европы. Порошенко отмечал, что в данный момент рост экономики восстановлен, но его недостаточно, чтобы «восстановление» уровня жизни почувствовали жители всех регионов страны.

«Темпы его [экономического роста] пока недостаточны... чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — приводит слова президента телеканал «112 Украина».

Стоит отметить, что, безусловно, ждать резких улучшений в ближайшие годы достаточно сложно, особенно с точки зрения роста благосостояния граждан. Это, прежде всего, связано с тем, что правительство Украины вынуждено соблюдать требования меморандума, подписанного с Международным валютным фондом (МВФ).

МВФ согласился выдать Киеву $3,9 млрд в рамках программы финансовой помощи Stand-by arrangement. Первый транш в $1,4 млрд был перечислен в конце декабря.

Без этих денег Украине было бы тяжело пройти пик выплат по внешним долгам, который приходится на этот и следующий год. Плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, который выпустил Национальный банк Украины (НБУ) в декабре прошлого года.

За этот кредит каждый украинец заплатит дорогую цену. Фонд потребовал поднять цены на газ до европейского уровня. С 1 ноября 2018 года она выросла на 23,5%, с 1 мая 2019 года произойдет еще одно повышение. Из-за роста стоимости газа с начала этого года поднялись тарифы на тепло — рост составил до 25%.

Кроме того, соцнормы потребления коммунальных ресурсов будут снижены по окончании отопительного сезона. Сократится также перечень категорий граждан, которые имеют право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В целом, расходы бюджета на эту субсидию также сократятся. Но он будет дефицитным — расходы превысят доходы на 2,3% ВВП, а около 40% трат пойдет на погашение внутренних и внешних займов.

В январе–ноябре прошлого года субсидии получали 5,9 млн домохозяйств, средняя сумма составила 531,2 гривен, сообщал Госстат Украины.

Но при этом украинцы все равно не в состоянии оплатить в полном объеме выставленные им счета. По данным Госстата, в ноябре 2018 года (информации за декабрь пока нет) «населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд гривен, что составило 46,6% начисленных за этот период сумм». Долг за коммуналку достиг 47,7 млрд гривен.

Рассчитывать на то, что в 2019 году будут расти быстрыми темпами зарплаты, не стоит. Выплаты бюджетникам должны остаться на уровне прошлого года, требует МВФ. То есть они могут быть проиндексированы не выше уровня инфляции. По итогам прошлого года цены выросли почти на 10%, прогноз Нацбанка на конец этого года — 6,3%.

Ускорения темпов роста экономики, составивших, по оценкам в 2018 году 3,4%, в текущем году никто не ожидает. Напротив, по прогнозам они сократятся. Так, Нацбанк Украины предполагает, что ВВП увеличится в 2019-м году на 2,5%, в 2020-м — на 2,9%. Всемирный банк чуть оптимистичнее — 2,9% и 3,4% соответственно.

«В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели», — говорится в материалах НБУ.

Впрочем, даже если темпы роста будут выше, а зарплаты продолжат расти темпами, опережающими инфляцию, это кардинально не улучшит благосостояние украинцев за два-три года. Проблема в том, что на середину 2018 года, по оценке Госстата, доля граждан с доходами ниже фактического прожиточного минимума (3233 гривны, по расчетам Минсоцполитики) составила 31,7% населения (12,2 млн человек).

За последние пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились в реальном выражении в 2,2 раза, подсчитал член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2013 году размер минимальной пенсии достигал $118,8, с 1 декабря 2018 года не превышает даже $53,2 (1497 гривен).

«Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных «майданными лидерами» €1000) преподносится как одна из величайших «перемог», –– написал он в статье для сайта «Украинский выбор».

«На 1 января 2019 года минимальная зарплата составила 4173 грн ($148,4). Что касается средней заработной платы, то за 11 месяцев 2018-го она составила 8711 грн, или $320,9. Такое повышение стало возможным в первую очередь за счет роста зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий. Для сравнения: в доевромайданный период средняя зарплата составляла $408,6», –– подсчитал политик.

В ежегодном мировом рейтинге уровня жизни, который составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, Украина по итогам 2017 года опустилась на 112 место, потеряв пять позиций по сравнению с 2016 годом (статистика за 2018 год пока не обнародована). На строчку ниже Украины — Буркина-Фасо, на строчку выше — Бангладеш.

Ситуацию хоть как-то спасают украинцы, работающие за рубежом, прежде всего в Польше и России. Они присылают на родину миллиарды долларов каждый год. По оценке президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, которую приводит издание «Страна.Ua», в 2018 году объем переводов составил $8,17 млрд (около 7% ВВП).

Министр социальной политики Андрей Рева говорил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, на непостоянной — от 7 до 9 млн человек. Это около трети всего населения страны.