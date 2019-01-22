Газ через Украину: к чему привели переговоры

Газовые переговоры в Брюсселе 21 января между Киевом, Москвой и Еврокомиссией вскрыли еще больше противоречий между сторонами, чем прежде. Россия и Украина назвали свои условия продолжения отношений, во многом противоречащие друг другу.

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После того как встреча в трехстороннем формате завершилась, к журналистам вышли представители сторон, при этом каждый общался преимущественно с представителями СМИ своей страны.

Министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной, какими их видит российская сторона.

«Транзитный контракт будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность. То есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — уточнил министр.

Таким образом, российская сторона дала понять Киеву, что не настроена на повышение транзитной ставки, и намекнула на существование альтернативных газотранспортных маршрутов.

Этот момент, с одной стороны, можно рассматривать как козырь Москвы, с другой — не стоит забывать, что оба газопровода еще в стадии строительства. Их запуск намечен на конец 2019 — начало 2020 года, а выход на проектную мощность займет еще предположительно два-три года.

Полная мощность второго «потока» — 55 млрд кубометров в год. «Турецкий поток» спроектирован в двух нитках по 15,75 млрд кубометров. При этом через Украину в прошлом году было прокачано свыше 86 млрд кубометров газа, а на фоне роста спроса на газ в ЕС эти объемы могут вырасти.

О том, что потребности ЕС в импортном газе могут заполнить и ГТС Украины, и новые трубы «Газпрома», говорил ранее и президент РФ Владимир Путин.

Вторым важным условием Новак назвал разрешение судебных споров «Нафтогаза» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже.

Шведский суд в прошлом году вынес решения по искам обеих сторон, по итогам которых «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение объемов транзитных поставок, при этом аналогичный принцип «take or pay» в контрактах на поставки газа Украине суд отменил. Такое неравнозначное отношение возмутило российскую компанию, и «Газпром» подал апелляцию.

Либо будет принято арбитражное решение по иску «Газпрома», либо стороны ​должны найти решение в рамках мирового соглашения, уверен Новак.

Украинская сторона придерживается противоположного мнения: там арбитражное решение уже отметили как политическую победу и начали процедуру принудительного взыскания средств с «Газпрома», не дожидаясь апелляционного рассмотрения. Кроме того, «Нафтогаз» направил в Стокгольмский суд новый иск на $11,6 млрд — во столько украинская сторона оценила потери от реализации «Северного потока- - 2» и перевода на этот маршрут части транзита.

В России этот иск в принципе отказываются рассматривать всерьез. Во время переговоров в Брюсселе в Киеве исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в случае сохранения транзита через ГТС республики компания снизит исковые требования с $12 млрд до $2 млрд.

«Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта», — отозвался Новак. «Это в принципе не может рассматриваться», — подчеркнул он.

При этом украинская сторона дала понять, что от своих претензий к «Газпрому» не откажется. Кроме того, Киев настаивает на заключении нового транзитного договора с учетом европейского законодательства, на которое переходит Украина.

«Российская сторона даже не рассматривает то, что у нас теперь абсолютно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отображают европейское законодательство и то, что мы должны перейти от «договорняков» к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более «Газпром» рассматривать минимум на этом этапе не хотят», — заявил глава МИД Павел Климкин.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отмечал, что «Газпрому» придется заключать соглашение с новым оператором ГТС Украины, которому будет передана ГТС.

Вице-президента Еврокомиссии Марош Шефчович также отметил, что новый контракт между сторонами «должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным — более 10 лет».

«Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины», — добавил Шевчович.

Украина уже много лет говорит о привлечении инвесторов и модернизации своей ГТС, однако она пока становится все менее привлекательной, что признавало недавно и само руководство «Нафтогаза».

Получается, за счет гарантий «Газпрома» украинская сторона хочет решить проблемы своей ГТС, а ЕС — добиться того же с минимальными вложения со стороны европейцев. Интересно, что при этом антироссийская и антигазпромовская риторика с повестки дня в Киеве не уходит, а попытки взыскать дополнительные деньги с российской компании украинская сторона даже не приостанавливает.

Один из главных камней преткновения в этом споре — решение Стокгольмского арбитража, который присудит «Нафтогазу» $2,56 млрд, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Для украинский властей отказаться от него — политическое самоубийство, а Москва продолжает рассматривать его как несправедливое и будет продолжать его обжаловать, отмечает эксперт.

Еще один фактор, затрудняющий переговоры, — предстоящие президентские выборы в Украине, на которых с довольно высокой степенью вероятности может смениться власть. %

Москва будет готова вести серьезные переговоры только после того, как станет понятна расстановках политических сил в стране, добавляет он.

Новый этап переговоров намечен на май 2019 года — тогда в Украине может смениться не только президент, но и руководство самого «Нафтогаза» — контракт у действующего главы Андрей Коболева истекает в марте. К этому времени, по словам Новака, эксперты могут проработать параметры будущего контракта.

Скорее всего, договориться удастся ближе к дате истечения текущих контрактов, то есть к самому концу года — когда деваться будет некуда, полагает Маринченко.

Действие текущего транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключенного в 2009 году, заканчивается 31 декабря 2019 года. «Нафтогаз» называл это соглашение «самым провальными за всю историю независимой Украины».