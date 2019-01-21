«Про ваучер спросите у мамы с папой»: что Чубайс ответил Захаровой

Анатолий Чубайс ответил на выпад официального представителя МИД Марии Захаровой.

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«Вы, Мария Владимировна, госслужащий уже опытный - более 15 лет работаете чиновником. А я уже более двадцати лет назад ушел из правительства и госслужащим не являюсь», - напомнил Чубайс.

«Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами», - подчеркнул он.

Напомним, что на прошлой неделе Чубайс на одной из сессий Гайдаровского форума заявил, что «Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире».

При этом бывший глава экс-энергохолдинга РАО «ЕЭС России» отметил, что простым повышением цен стимулировать россиян и промышленников экономить ресурсы и развивать энергосберегающие технологии, не удастся, потому что

«Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

В заочную полемику с Чубайсом вступил телеведущий Владимир Соловьев.

«Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс ни черта не понимает, но что ему даже лень посмотреть таблички...»

— сказал Соловьев, приводя в качестве аргумента свои данные по энергетике других стран.

Видеозапись того эфира была опубликована на странице Анатолия Чубайса в фейсбуке в сопровождении едких комментариев самого Чубайса. Ведущий приводил данные по электровооруженности, а сам Чубайс в своей речи имел в виду энергоэффективность экономики, которая «оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива», пояснил глава Роснано, посоветовав Соловьеву «подучить матчасть».

«Чубайс как всегда попытался отшутиться, при этом, как это часто бывает, весь материал не слышал. Поэтому ничего, кроме мелочных личностных оскорблений, которые являются стилем Чубайса всю его жизнь, он породить не смог», — ответил на это телеведущий корреспонденту ФАН.

На слова Чубайса отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она решила заступиться за «бедных россиян».

«Россия - богатейшая страна», - подчеркнула Захарова. «А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее»,

- написала она, добавив: «жду ответа, как ваучер члена кабинета».

Отвечал ей бывший член правительства на той же площадке.

«А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой - я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно - видимо ещё одна из моих ошибок», - добавил Чубайс.

«Когда мы начинали, в 1991 году вы были ещё совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населениями банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми», - добавил он.

Чубайс признал, что в то время строители нового государства и экономики, в том числе и он сам, «конечно же совершили много ошибок»,

однако в итоге «когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью».

По официальным данным Росстата, в III квартале этого года в России стало на 200 тыс. человек больше тех, кто живет за чертой бедности. Всего таковых было 19 миллионов. На том же Гайдаровском форуме вице-премьер по социалке Татьяна Голикова в качестве достижения привела данные о том, что за девять месяцев 2018 года число граждан, живущих за чертой бедности, снизилось с 13,8% до 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С 1 января МРОТ вырос на 17 рублей и составил 11280 рублей.

Между тем, как показал недавний опрос «Левада-центра», более 61% россиян стыдятся «вечной бедности и неустроенности».