Штрафы и переводы: самозанятым дадут три года

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, мораторий на штрафы для самозанятых стоило бы продлить на три года. После обсуждения во фракции «Справедливая Россия» депутат выразил готовность выступить с таким предложением.

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С этого года в четырех российских регионах (Москве и Подмосковье, Татарстане, Калужской области) в качестве эксперимента действует специальный режим «Налог на профессиональный доход». К самозанятым отнесены граждане, которые занимаются выполнением каких-либо работ и не состоят в трудовых отношениях, а также не могут нанимать сотрудников. Например, няни или репетиторы. Их доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год. Для таких граждан предусмотрена налоговая ставка для сделок с физлицами 4% от дохода, с компаниями — 6%.

При этом для зарегистрированных самозанятых в законе предусмотрены штрафы от нелегализованной суммы.

Так, при проведении пилотного проекта за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков при расчетах будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек, но не менее 1 тыс. рублей. При повторном подобном нарушении в течение шести месяцев штраф будет начислен в размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но не менее 5 тысяч рублей.

Судя по социальным сетям, многих россиян, которые рассматривают возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых, отпугивает именно возможность начисления налоговыми инспекторами штрафов. Людей также беспокоит, что банки и налоговая могут посчитать личные банковские переводы скрытыми доходами, и заблокировать счета.

Пока самозанятым не стоит беспокоиться. Еще в прошлом году глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил воздержаться от штрафов, «чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться» самозанятыми, и получил одобрение.

Опрошенные «Газетой.Ru» банки пока не знают, как будут разграничивать скрытые от налогов доходы самозанятых и личные переводы граждан. При этом в одном из кредитных учреждений из топ-10 признались, что сейчас у банка нет возможности все это отследить, не создано такой системы.

Налоговики поясняют, что переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются налоговой базой, поэтому никаких налогов с этого браться не будет. Сам перевод между физлицами не формирует налоговую базу, а факт его получения сам по себе не является объектом налогообложения.

В ФНС «Газете.Ru» также отметили, что так называемые «дружеские» переводы не являются предметом налогообложения как для самозанятых, так и для остальных россиян. Их не нужно отображать в системе.

Напомним, самозанятые граждане должны платить налог с помощью специального мобильного приложения «Мой налог», разработанного ФНС. В нем можно зарегистрироваться онлайн, формировать фискальные чеки и платить налог. Уплата налога должна осуществляться ежемесячно на основании полученного от налогового органа в мобильное приложение уведомления.

За регистрацию гражданин получает своеобразный «налоговый вычет» — бонус в виде 10 тыс. рублей, которые можно потратить онлайн (на уплату налога, например), но нельзя обналичить.

Как рассказывал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с начала года и на середину января с помощью приложения зарегистрировалось около 10 тысяч самозанятых. Всего их в России несколько миллионов.

«Мы видим, что за период только с начала года около 10 тысяч самозанятых зарегистрированы в рамках такого режима. За период [предшествующих] двух лет, когда мы предлагали самозанятым встать на учет и работать даже без уплаты налогов, было зарегистрировано 2 тысячи. За период с начала года уже 10 тысяч людей в онлайн-режиме, в онлайн-приложении получили возможность работать легально, получили возможность иметь легальный бизнес, получать кредиты в банках и работать вбелую, что тоже очень важно», — сказал Силуанов.

Как поясняет руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев, самозанятые граждане самостоятельно должны исчислять и уплачивать налог в бюджет, его уплата носит добровольный, а не принудительный характер и остается под ответственностью держателя счета.

«Никаких автоматических удержаний при поступлении средств в пользу граждан банки производить не будут. Кроме того, на счета самозанятых могут поступать возвраты безналичных средств, также дарение, возврат долга или предоставление займа, которые к оказанию услуг не будут иметь никакого отношения», — говорит эксперт.

По словам эксперта, уполномоченные органы, в частности, налоговая служба, вправе запрашивать выписки по счетам и вкладам россиян на предмет занижения налоговой базы. Также у банковских и иных кредитных организаций есть возможность блокировать платежи, проведенные по сомнительным операциям, целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из России, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, добавляет он.

Но о том, что будет со штрафами и переводами в 2020 году и дальше, ничего неизвестно. Решений на этот счет не принято. Как пояснил «Газете.Ru» Анатолий Аксаков, ввести мораторий стоило бы на три года, поскольку сейчас «не самое лучшее социальное самочувствие людей».

По его словам, в ближайшее время вообще будет очень сложно администрировать эти сборы. Впрочем, депутат признал, что если на карточку гражданину поступают регулярные платежи, то теоретически в будущем к ним могут возникнуть вопросы.

«Понятно, что если регулярно идут платежи, даже если они на небольшие суммы – на 1000-2000 рублей, возникает вопрос, что это какой-то доход человек получает от кого-то либо в виде материальной помощи, либо как оплату за какие-то услуги, либо за аренду квартиры и так далее. Вопрос такой возникает. И я думаю, что с течением времени он будет отрегулирован достаточно жестко, поскольку цифровые технологии сейчас позволяют все это отслеживать и делать выводы на основе анализа финансовых потоков», — пояснил он.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, будет ли продлен мораторий и какой эффект он может дать, пока сказать сложно, все будет зависеть от ситуации в экономике страны и динамики изменения социально-экономических показателей.