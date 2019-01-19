Российская нефть из Минска: на Украине выдали военную тайну

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что страна покупает российскую нефть через Белоруссию.

«У нас нефти нет — это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно.

У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?» — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

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Республика Беларусь обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки российской нефти продает Киеву.

Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это налоговым маневром и потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов из Белоруссии.

Это стало причиной скачка фактических цен на топливо. В некоторых регионах Украины — до 22,7%, пишет РИА «Новости».

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится, так как сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

По итогам 2018 года Белоруссия поставила рекорд добычи нефти за последние 7 лет — 1,67 млн тонн. Это самый высокий показатель за последние семь лет, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе компании «Белоруснефть».

Из новых скважин добыли 94,4 тыс. тонн — это лучший результат за последние 23 года. «В прошедшем году выполнена самая масштабная программа по бурению, проведено самое большое количество операций по гидроразрыву пласта. И список этот можно продолжать», — отметили в пресс-службе.

Введено в добычу 40 новых скважин — максимум последних 30 лет. Нефти повышенного качества (легкой нефти) сдано 311 тыс. т — лучший результат с 2008-го.

Наращивается и геологоразведка. «В результате пробурены 49 скважин, что позволило обновить исторический максимум 1975 года. Тогда специалисты прошли 135,7 тыс. м», — рассказали в пресс-службе.

Самый высокий результат за последние 10 лет предприятием достигнут и по гидроразрыву пласта (ГРП). В 2018 году в Белоруссии проведено 57 таких операций. Рекордное количество ГРП осуществлено в зарубежных проектах компании — 156 (в России — 85, на Украине — 71).

На этом уровне показателей 2018 года объемы добычи реально удерживать примерно в течение 10 лет.

Кроме территории страны «Беларусьнефть» ведет добычу (0,15 млн т в год) на 6 месторождениях в России, в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2007 года Белоруссия разрабатывает 7 нефтяных и шесть газовых месторождений, со средним объемом добычи до 1 млн т нефти в год.

У республики имеется также совместный проект по разработке месторождения Армадильо в Эквадоре, дающий 27 тыс. т нефти в год.

Белоруссия, как член Евразийского экономического союза, может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год.

Глава государство Александр Лукашенко намерен стать энергетически независимым от России, но это желание остается для него недосягаемой мечтой, поскольку страна может покрыть менее трети своих потребностей.

Лукашенко даже заявил, что не будет больше называть Россию братским государством.

«Потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитировало агентство БЕЛТА президента Белоруссии.

Москва в ответ настаивает на партнерских, то есть, равновыгодных условиях с Белоруссией. Как пояснял в декабре первый вице-премьер Антон Силуанов, Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по компенсациям за налоговый маневр. Москва лишь высказывала готовность обсудить проблему поставок нефти. «Нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь, вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — говорил Силуанов.