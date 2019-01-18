В ожидании санкций: золотой запас побил рекорд

Объем монетарного золота в международных резервах РФ на 1 января 2019 года составил 2112 тонн (67,9 млн тройских унций). Это эквивалентно $86,9 млрд, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные 18 января.

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По сравнению с началом прошлого года золотой запас вырос на 14,9%. На 1 января 2018-го он составлял 1838 тонн (59,1 млн тройских унций). Таким образом, за год ЦБ приобрел 274 тонны золота.

Доля золота в международных резервах по итогам прошлого года составила 18,6%. На начало прошлого года этот показатель составлял 17,7%. Общий объем резервов вырос за 2018 год на 8,3% ($35,8 млрд) и достиг $468,5 млрд.

Минфин пока не опубликовал полную статистику по производству драгоценных металлов за прошлый год, но данные за десять месяцев говорят о росте. Производство золота в России за январь-октябрь 2018 года составило 264,99 тонн против 261,17 тонн в 2017 году.

Наращивание доли золота в резервах является частью стратегии по сокращению зависимости от американского доллара. Эта тема стала крайне актуальной в условиях западных санкций. Напомним, что США в отношениях с другими странами ранее прибегали к блокировке средств национальных банков, например, Ирана.

Кроме покупок золота, ЦБ сократил в прошлом году вложения в казначейские облигации США до $14,6 млрд (по состоянию на октябрь 2018 года). Максимального уровня российские инвестиции в американские бумаги достигли в октябре 2010 года и составили $176,3 млрд.

Стоит отметить, что минимум по вложениям в госдолг США составлял $14 млрд. В сентябре-октябре он немного вырос, но эксперты посчитали это техническим моментом.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечал, что рост вложений может объясняться «закрытием каких-то срочных контрактов, коротких позиций, открытых ранее, сумма вложений не выглядит как изменение государственной стратегии в отношении американского госдолга и начало активных покупок этих бумаг в резервы».

Еще один элемент сокращения долларов в резервах — наращивание активов в прочих валютах. В «Обзоре деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте», который вышел в январе этого года, сообщается, что доля долларовых активов в золотовалютных резервах сократилась с 46,3% на 30 июня 2017 года до 21,9% на 30 июня 2018 года.

При этом доля евро увеличилась с 25,1% до 32%. Основной прирост пришелся на юань — на него в середине прошлого года пришлось 16,7% резервов, тогда как годом ранее доля китайской валюты была 0,1%. Выросла и доля прочих валют (фунта стерлингов, японской иены, канадского и австралийского доллара) с 12,4% до 14,7%.

Для России, с учетом того, что резервы в мировом масштабе не такие большие, есть альтернативы доллару и американским облигациям. «Это, прежде всего, валюты-конкуренты доллара — евро. Но если подстраховаться на случай кризиса, то интересны могут быть швейцарский франк, японская иена», — комментировал старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Напомним, что в России действует также план по дедолларизации, который, в том числе, подразумевает сокращение использования американской валюты в расчетах при совершении внешнеторговых операций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев при этом подчеркивал, что «доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара — конечно, в установленных законом рамках — в нашей стране не будет».

Во время выступления на Гайдаровском форуме в среду 15 января он выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать. По его мнению, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.

«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что идея о дедолларизации получает стимулы от самого эмитента.

Россия присоединилась к «растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты», и достигла здесь определенных успехов, отмечает газета The Wall Street Journal.

«Россия пытается отказаться от доллара в то время, как ее экономика ощущает на себе давление американских санкций, страна готовится к новым ограничениям, которые, как ожидается, введут в конце этого месяца», — пишет издание.

По мнению WSJ, «дедолларизация, которую поддерживают президент РФ Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему».