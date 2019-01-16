«На грани чистилища»: что будет с Британией и Brexit

Парламент Великобритании поздним вечером 15 января принял ожидаемое, но от этого не менее драматическое для правительства Терезы Мэй решение. Палата общин большинством голосов отклонила вариант соглашения о выходе страны из ЕС, которая ранее премьер согласовала с Брюсселем. Документ из 585 страниц, предусматривающий жизнь Британии и ее отношения с Евросоюзом на время переходного периода и после Brexit, поддержали лишь 202 парламентария, против высказались 432 членов палаты общин.

Реклама

Следом за оглушительным провалом в парламенте лидер лейбористов Джереми Корбин вынес на голосование вотум недоверия правительству Мэй.

Тереза Мэй «закрыла двери для диалога», заявил он. «За последние два года у нее был только один приоритет — Консервативная партия», — уличил Корбин премьера.

Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя Мэй сообщило, что сама премьер подавать в отставку не планирует. Глава британского правительства не первый раз за время своего премьерства оказывается в сложной ситуации и, по всей видимости, даже сейчас сдаваться не собирается: она пообещала сконцентрировать усилия на реализации выхода Британии из Евросоюза и обнародовать дальнейший план действий к 21 января.

Daily Mail отмечает, что сомнений в упорстве и смелости Терезы Мэй нет, однако сама она может стать жертвой «войны» внутри своей партии, которая вот-вот приведет к «ужасному выводу».

К такому положению вещей, по мнению колумниста The Guardian, привело несколько просчетов Мэй в прошлом: во-первых, это решение провести досрочные парламентские выборы в июне 2017 года, по итогам которых Британия получила «подвешенный парламент», где ни одна партия не имеет абсолютного большинства. Второй момент — решение Мэй в августе 2016 года задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора, запускающей двухлетний процесс выхода из ЕС, без согласования с парламентом.

Голосование о доверии к правительству в Палате общин намечено на 16 января. Если парламентарии не поддержат Мэй, то у правительства будет две недели на «восстановление доверия». Если добиться этого не удастся, то Мэй может покинуть свой пост, а Британию ждут перемены, вплоть до новых выборов.

Впрочем, проблемы после прошедшего голосования не только у правительства Мэй, но и у всей страны в целом.

Британия оказалась не просто «в подвешенном состоянии, но на грани Чистилища», пишет The Guardian. Так вышло, что страна сама поставила себя во временные рамки и к 29 марта должна будет выйти из ЕС, если же поэтапный план действий не будет принят, то Brexit пройдет без соглашения, что может обернуться экономической и социальной катастрофой.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала голосование «поражением премьер-министра и ее правительства исторического масштаба».

«На протяжении нескольких месяцев было совершенно ясно, что подход, предложенный премьер-министром, ведет к сокрушительному поражению. Вместо того чтобы признать этот факт, она потратила драгоценное время, отложив в декабре это важное голосование. Больше терять время нельзя», — подчеркнула она.

«Мэй теперь сможет продемонстрировать брюссельским переговорщикам, что для того, чтобы какая-либо сделка получила поддержку парламента, необходимы изменения», отметила лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер.

Однако времени на изменения остается все меньше, а шансы на неконтролируемый выход из ЕС у Британии — все выше. Так, Еврокомиссия уже подготовила свой план экстренных мер на случай на случай «жесткого» Brexit.

О том, что Брюссель «активизирует подготовку к подобному варианту развития событий» заявил накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Если сделка невозможна, и никто не хочет сделки, то у кого, наконец, хватит смелости сказать, какое единственное положительное решение?» — написал в своем твиттере после голосования британского парламента председатель ЕС Дональд Туск.

Зампред фракции Свободной демократической партии в германском бундестаге Александер граф Ламбсдорфф призвал как можно скорее провести чрезвычайный саммит ЕС. «Евросоюз должен сейчас собраться на чрезвычайный саммит, чтобы обсудить последствия этого решения», — считает Ламбсдорфф.

Многие аналитики предрекают обвал на торговых площадках Европы. В первую очередь, это касается курса фунта стерлингов, который уже снизился на 1% в ожидании решения Палаты общин.

15 января за британскую валюту давали $1,27. За последний месяц самое высокое значение составило $1,29 за один фунт, самое низкое — $1,247. Для сравнения в прошлом году британская валюта стоила $1,42. Таким образом, фунт подешевел к настоящему времени почти на 11%. И вероятно продолжит снижаться.

Нарастает волнение и среди населения. Так, по данным CNN, полиция Лондона усиливает меры безопасности на улицах, опасаясь, что граждане начнут в панике скупать продукты питания. Дело в том, что в случае неконтролируемого Brexit после 29 марта между Великобританией и ЕС вновь появится таможня, а значит, и таможенные пошлины и новый порядок доставки продуктов. Сейчас треть еды в страну завозится из Европы и быстро адаптироваться к изменяющимся условия ритейлерам будет непросто.

Кроме того, один из ключевых вопросов, вызвавших противоречия, — граница между Ирландией, остающейся членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав королевства. По данным СМИ, британская полиция готовит около 1 тысячи стражей порядка для переброски в Северную Ирландию, если там начнутся волнения из-за Brexit.

Британские эксперты подсчитали, что провал Мэй в парламенте стал самым крупным поражением премьер-министра Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Однако насколько катастрофичными его последствия могут стать для страны и Европы в целом станет понятно в течение ближайших дней. Ведь у Терезы Мэй есть еще время на план «В».