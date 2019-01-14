Хватит отдыхать: новогодние каникулы вредят экономике

Председатель правительства считает, что продолжительный отдых после празднования Нового года вредит экономике России.

Реклама

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает», - сказал Дмитрий Медведев, в ходе церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

В эти новогодние праздники страна отдыхала с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года — всего 10 дней. Однако перед тем, как отдохнуть россиянам пришлось поработать шесть дней вместо пяти. В субботу, 29 декабря, страна трудилась, зато в понедельник 31 декабря уже отдыхала и готовилась к Новому году.

Длинный отдых ожидается и в мае — выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января), а также праздничную субботу 23 февраля, добавят к майским праздникам. Страна отдохнет с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День Весны и Труда, а затем и День Победы.

Длинные выходные будут также с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем. Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября).

В 2018 году, согласно производственному календарю, было 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничных. С учетом присоединенных к ним выходных в общей сложности на праздники приходилось 28 нерабочих дней.

В России часто спорят о том, мало или много россияне отдыхают. Праздничных дней много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Но наша страна один из лидеров по рабочим часам в мире.

Так, по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Несмотря на долгие часы работы, по производительности труда Россия значительно отстает от остальных, располагаясь в «хвосте» развитых стран. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch Россия по этому показателю с 32-го спустилась на 34 места, уступив Чили и Польше. Хуже среди развитых стран, по версии исследования, дела обстоят только в Коста-Рике и Мексике.

Повышение производительности труда — одна из задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Для этой цели разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Министерство экономического развития уже утвердило 15 регионов, которые станут пилотными участниками проекта в 2019 году, включая Алтайский край, Пензенскую и Ростовскую области, Удмуртскую республику и ряд других. Эти регионы получат доступ к специальным мерам поддержки.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал четыре причины низкой производительности труда в стране. Первой причиной, по мнению министра, является низкий уровень управленческих и технологических компетенций проблемных предприятий, второй — неразвитость механизмов проектного финансирования.

Кроме того, в нормативной базе для многих отраслей есть множество барьеров. И наконец, четвёртая причина связана с высокими рисками массовых сокращений и не всегда эффективно работающими механизмами поиска новой работы, переобучения и повышения квалификации.

Что касается прошедших новогодних праздников, похоже, что премьер не зря посетовал на отсутствие созидания. Более 40% россиян провели новогодние каникулы на диване,

выявил опрос сервиса путешествий Туту.ру.

По результатам исследования, первым местом для отдыха у опрошенных стал диван (34%), на втором месте — дачи и деревни (17%). Интересно, что 13% россиян все-таки провели свои законные выходные на работе — это третье место.

Также сообщается, что тех, кто отправился путешествовать оказалось всего 15%, из них 10% провели каникулы в российских городах и только 5% улетели за границу. Количество выбравших диван как главное место времяпровождения не меняется уже второй год. По мнению экспертов, главной причиной популярности такого отдыха является его дешевизна.

В этом году россияне особенно старательно экономили на праздниках. Расходы россиян на празднование Нового года сократились впервые за долгое время, сообщил ранее ВЦИОМ.

Сумма средних расходов на празднование 2019 года составила 13 тыс. 870 руб. по сравнению с 14 тыс.195 руб. в прошлом году. Такое произошло впервые с 2006 года, когда впервые стали проводиться подобные исследования. На подарки близким и друзьям было потрачено около 5 тыс. 375 руб., на новогодний стол — 4 тыс. 592 руб. Турпоездки, елки и рестораны обошлись в 3 тыс. 903 руб.

Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала всего 69% россиян, хотя прошлые зимние каникулы понравились 73% опрошенных.