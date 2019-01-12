Иванку в президенты: кто возглавит Всемирный банк

Дочь главы американского государства Дональда Трампа Иванка может возглавить Всемирный банк. Об этом стало известно газете Financial Times.

Также на эту должность претендует экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, утверждает издание со ссылкой на неназванные источники.

При этом источники The Daily Caller рассказали 9 января, какую кандидатуру администрация президента США Дональда Трампа рассматривает на пост главы Всемирного банка. Отмечается, что речь идет о заместителе министра финансов США по международным делам Дэвиде Мэлпассе.

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Как уточняется, спикер Белого дома заявила по этому поводу, что в настоящее время официальных объявлений, связанных с этим вопросом, нет.

В переходный период выполнять обязанности президента банка будет ее исполнительный директор уроженка Болгарии Кристалина Георгиева. Об этом говорилось в официальном заявлении ВБ. Ее кандидатура также рассматривается в качестве преемника. Кристалина Георгиева работает во Всемирном банке с 1993 года. В 2004-м она стала директором и постпредом организации в России, а позже занимала должности вице-президента и корпоративного секретаря. В 2010-2017 гг. Георгиева работала в Еврокомиссии, где была вице-президентом по бюджету и кадровым вопросам и отвечала за бюджет Евросоюза. В 2017 году она вступила в должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

Тем не менее Financial Times называет имя Иванки Трамп в числе наиболее вероятных кандидатов.

Всемирный банк на пороге перемен

Нынешний глава Всемирного банка Джим Ён Ким покинет свой пост 1 февраля. Всемирный банк — международная финансовая организация, которая была создана для оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам, в том числе путем предоставления традиционных займов, беспроцентных кредитов и грантов. Акционерами ВБ являются 189 стран, которые представлены советом управляющих — высшим органом, который принимает решения и определяет политику Банка. Совет управляющих выбирает президента ВБ сроком на пять лет. Впоследствии он председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство Банком. В совет директоров входят пять представителей государств-членов, обладающих крупнейшими пакетами акций ВР, и 20 исполнительных директоров, которые представляют группы стран.

Традиционно президентом Всемирного банка становится гражданин США, поскольку эта страна является крупнейшим акционером. Джим Ён Ким был выдвинут на эту должность президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года, затем утвержден большинством управляющих ВБ и 1 июля 2012 года вступил в должность. Он стал первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ. В 2016 году совет директоров Банка переизбрал его в этой должности.

Таким образом, срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году. Однако он решил сложить свои полномочия досрочно.

«Для меня была большая честь работать президентом этой выдающейся организации, полной увлеченных людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности в наше время. Работа ВБ сейчас важна как никогда по мере того как ожидания людей, живущих в бедности, растут по всему миру, а такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и вынужденное перемещение людей, продолжают расти с точки зрения масштаба и сложности», — цитирует пресс-служба ВБ слова Джин Ён Кима.

Официальной причиной отставки называют желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики. «Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над увеличением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны», — говорится в сообщении ВБ. Где конкретно будет работать Джин Ён Ким, пока не уточняется. Однако подчеркивается, что после отставки он намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью».

Джим Ён Ким родился в Сеуле в 1959 году Его семья эмигрировала в США, когда ему было пять лет. В 1987 году Ким стал одним из сооснователей благотворительной организации «Партнеры по здоровью», занимающейся вопросами предоставления медицинской помощи малоимущим.

До того, как начать работать во Всемирном банке, Джим Ён Ким был президентом Дартмутского колледжа, а также преподавателем медицинского факультета и факультета общественного здравоохранения Гарвардского университета. С 2003 по 2005 год он возглавлял департамент по борьбе с ВИЧ/СПИДом Всемирной организации здравоохранения.

Отставка Джим Ён Кима может привести к обострению борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и теми, кто критикует контролирующую роль США во Всемирном банке.

До Джим Ён Кима должность главы ВБ занимал Роберт Зеллик — бывший управляющий и акционер банка Goldman Sachs, который ранее также работал в ФРС США. Он запомнился тем, что в статье для Financial Times в 2010 году предложил вернуться к золотому стандарту с корзиной из пяти валют-девизов, включая доллар, фунт, евро, иену и юань.

ВБ является авторитетной международной финансовой организацией, и к ее прогнозам прислушиваются.

В декабре Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год до 1,5% против 1,8% ранее.

Об этом говорится в докладе международной организации об экономике России. Согласно прогнозу, в 2019 году ожидается некоторое замедление экономического роста, несмотря на ожидаемый рост инвестиций в инфраструктурные проекты.

Снижение цен на нефть на 10% может привести к незначительному снижению темпов экономического роста в России до 1,4% с прогнозируемых 1,5% в 2019 году и с 1,8% до 1,7% в 2020 году, говорится в докладе Всемирного банка.