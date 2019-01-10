Под одной крышей

Москва-сити Московский международный деловой центр «Москва-Сити» – деловой район Москвы, объединяющий в себе бизнес центры, апартаменты для проживания, торговый центр, отель, общественные пространства.



В его составе 10 высотных башен (офисы, апартаменты, торговые помещения на нижних этажах) и центральное ядро, включающее торговый центр «Афимолл», отель Novotel и концертный зал.



В состав многофункционального терминального комплекса «IQ Квартал» входят три башни разной этажности, объединенные на первом уровне общим стилобатом, попасть в который можно как с улицы, так и напрямую из вестибюля станции «Международная» Московского метрополитена по отдельному пешеходному переходу, а также со станции «Деловой центр» Московского транспортного кольца.



На минус первом уровне комплекс соединяется пешеходной галереей с соседними офисными зданиями в «Москва-Сити». В двух других башнях расположены офис Россельхозбанка и комплекс апартаментов.

Идею перевода министерств из их старых офисов в одно из зданий «Москва-Сити» предложил еще в мае 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев. В деловой центр переезжают центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Министерства цифрового развития, а также подведомственные им организации.

В качестве нового офиса для ведомств была выбрана башня в комплексе «IQ-квартал». Заняться организацией переезда поручили акционерному обществу ДОМ.РФ. Для финансирования приобретения помещений в башне компания использовала собственные средства и привлечённые при помощи выпуска биржевых облигаций.

В первую очередь, переезд позволит оптимизировать затраты на содержание помещений, а также упростить взаимодействие людей с госорганами.

Одним из главных преимуществ объединения министерств в одном здании станет удобная для людей единая приемная по принципу «одного окна». Это позволит значительно сократить время на подачу заявок в разные ведомства.

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«Консолидация структурных подразделений в одной локации положительно сказывается на эффективности взаимодействия внутри компании, в данном случае, трех федеральных министерств, — говорит руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева. – Близкое же расположение подразделений ведомств будет удобным для клиентов и бизнеса, которым необходимо взаимодействие с этими структурами».

Дополнительное удобство посетителям обеспечит наличие в «Москва-Сити» всей необходимой транспортной инфраструктуры.

«В настоящий момент транспортная ситуация в деловом центре заметно улучшилась. В подземной части строения ММДЦ под названием «Центральное ядро» расположены три станции метро «Выставочная», «Международная», «Деловой центр». На территории ММДЦ действует станция МЦК (Московской центральное кольцо МЖД) – «Деловой центр», которая расположена рядом со станцией метро «Международная», – отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Приехавшим на общественном транспорте не придется выходить на улицу в дождь и снег, они смогут попасть в новый правительственный комплекс по подземным переходам.

Для приехавших на личном транспорте в деловом центре есть большая подземная парковка торгового центра «Афимолл Сити» и подземные парковки под офисными башнями. Непосредственно в комплексе «IQ-квартал», в котором разместятся министерства и подведомственные учреждения, предусмотрен многоуровневый паркинг примерно на 700 машиномест.

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко отмечает, что у переезда сразу трех министерств существует и транспортная выгода для самого города.

«Даже одно министерство со всеми подведомственными организациями – это полторы-две тысячи человек, а то и больше. Также не стоит забывать, что практически ежедневно проводятся различные встречи на площадках министерств, на которые также приходится дополнительный транспортный поток», – говорит он. Таким образом, отмечает эксперт, переезд ведомств в «Москва-Сити» разгрузит центр столицы.

Эксперты подчеркивают, что создание единого правительственного комплекса является одним из современных трендов в мировой практике по организации работы органов власти.

«Начиная с 90-х годов прошлого века при планировании офисов появилось стремление создать рабочее пространство «следующего поколения» для удовлетворения растущего спроса сотрудников на мобильность и универсальность, а именно организации эффективной, активной, продуктивной рабочей среды, лучшей увязки физического пространства и вспомогательных технологий для осуществления ежедневных рабочих функций, а также усиливающее сотрудничество и взаимосвязи между коллегами», – пояснил директор отдела управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE Павел Якимчук.

По его словам, в данный момент абсолютное большинство прогрессивных организаций в мире стремится минимизировать затраты, связанные с организацией офиса, путём оптимизации планировки.

В качестве альтернативы «коридорно-кабинетной» планировке, неэффективной, в том числе, с точки зрения занимаемой площади, компании стремятся создать офисы, в которых будет доступно максимальное количество альтернативных рабочих зон и многофункциональных пространств, призванных компенсировать отсутствие личного помещения и рационально использовать имеющуюся площадь.

Важным фактором является и непосредственно взаимодействие между самими министерствами, особенно это важно при реализации Национальных проектов, которые требуют проведения существенного числа межведомственных рабочих групп. Логично, что единое офисное пространство позволит повысить скорость проработки задач, а также создать единую информационную среду», - отметил Николай Алексеенко.

Эксперты замечают, что единый комплекс позволит сэкономить за счет оптимизации дублирующих поддерживающих функций – АХО, эксплуатации здания и охраны.

При этом аренда офисов для ведомств в «Москва-Сити» не потребует дополнительных расходов бюджета, сообщали ранее в пресс-службе Минэкономразвития. «В данном случае аренда является «технической», так как источником средств на ее покрытие являются выплаченные ДОМ.РФ дополнительные дивиденды», - добавили в министерстве.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов добавляет, что ДОМ.РФ - акционерное общество, которое работает за счет заработанных средств, выплачивает дивиденды в бюджет в размере половины полученной чистой прибыли, бюджетные средства на проекты не использует.

В Минэкономразвития поясняли, что покрытие затрат федеральных органов исполнительной власти на аренду, оказание ИТ-услуг и сервисов до момента передачи помещений здания в собственность Российской Федерации будет осуществляться за счет выплат ДОМ.РФ в 2018-2020 годах дополнительных дивидендов в федеральный бюджет Российской Федерации. «При реализации данной технической схемы аренды федеральный бюджет, фактически, не несет дополнительных расходов», - добавили в министерстве.