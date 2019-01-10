Додон против: Молдавия страдает от санкций РФ против Украины

В четверг президент Молдавии Игорь Додон пожаловался российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву на трудности, с которыми столкнулись молдавские производители из-за введения Москвой запрета на импорт украинских товаров.

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Он напомнил, что 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт ряда молдавских товаров, реализуя договоренности, достигнутые ранее президентами России и Молдавии. Однако с 1 января вступило в силу другое постановление правительства РФ, которое вводит запрет на импорт украинских товаров в Россию, а также товаров других стран, которые доставляются на территорию РФ транзитом через Украину.

По словам молдавского президента, транзитные ограничения создают риски для молдавской продукции. «Данное постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки», — написал Додон.

«Таким образом, сообщаем нашим экономическим агентам (производителям и экспортерам) о том, что Президент Республики Молдова взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни», — пообещал Додон.

Правительство России ввело указанные запреты 29 декабря прошлого года. Перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров составлен на семи листах. Это, например, такие пищевые продукты, как пшеница и хлебобулочные изделия, готовая и консервированная рыба, пиво, вино и виноградное сусло, подсолнечное масло, консервированные и свежие овощи и фрукты, орехи и фруктовые соки джемы, мармелады и пюре и пр.

Также под запретом тракторы, прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства, оборудование для мукомольной и сахарной промышленности, машины для приготовления кормов для животных, доильные аппараты, сеялки и другая техника и оборудование.

Под эмбарго попали даже моющие и чистящие средства, подгузники, пеленки, женские прокладки и тампоны.

У Додона есть шансы оспорить или хотя бы смягчить санкции России в части транзита молдавских товаров через Украину. Это следует из логики его визитов в Россию. Дело в том, что Молдавия активно врастает в Евразийский экономический союз и берет курс на сближение с Россией. Додону в Кремле действительно рады. Последний визит молдавского лидера в Москву состоялся 31 октября прошлого года.

«Между нашими странами традиционно дружеские, братские отношения. Так было, есть и будет. У наших народов многовековая общая история и тесные экономические связи. У нас общие духовные ценности», — говорил Додон на встрече с Путиным в Кремле.

Путину же президент Молдавии сообщил, что Россия является стратегическим партнером в решении приднестровского вопроса, и подчеркнул, что «российские миротворцы являются гарантом мира в регионе».

«Мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию», — заверил Додон. Кроме того, Додон поблагодарил российского президента за то, что по его инициативе Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Республика уже приняла участие в двух заседаниях рабочей группы Союза.

По мнению Додона России и Молдавии удалось «перебороть тенденции 2013-2017 годов», когда товарооборот между странами снижался и добиться роста в экономике. Товарооборот России и Молдавии резко обвалился осенью 2013 года. Тогда Россия ввела эмбарго на молдавскую продукцию — после парафирования, а затем и подписания Молдавией договора об ассоциации с Евросоюзом.

В 2014 году после введения санкций Запада против России Молдавия была уличена в реэкспорте сельхозпродукции (в частности, из Польши). Россельхознадзор тогда разом ограничил ввоз в Россию молдавских яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и терна. Позднее началось потепление в отношениях, и для некоторых сельхозпроизводителей было сделано исключение, им разрешили экспорт в Россию.

Экономическое партнерство с Россией «неплохо развивается», по крайней мере, по шести направлениям, отмечал ранее Додон. И назвал некоторые из них. «По некоторым товарным позициям, конечно, российский рынок для нас составляет 80–90% всего экспорта Молдовы. Это яблоки, виноград и так далее», — отметил Додон, добавив, что «по некоторым товарным позициям, по вину, пока доля еще маленькая, еще не успели вернуться». Он имел в виду объем поставок молдавского вина во времена СССР.

В один из своих прежних визитов Додон привез Путину несколько десятков бутылок вина. «У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002–2003 года», — напомнил тогда Додон. По его словам, вино, которое он привез, это как раз экземпляры из коллекции российского лидера.

Иными словами, Додон желанный гость в Кремле и его просьба по поводу экспорта молдавских товаров, скорее всего, не останется без внимания. Обращаясь к российскому руководству Додон решает и внутриполитическую задачу.

В феврале следующего года в республике состоятся выборы в парламент. Если большинство мест подтвердят партии, настроенные против пророссийского курса Додона, то и сам президент может не усидеть в кресле. Исход выборов в значительной сфере зависит от того, сумеет ли Додон поддержать экономический рост в Молдавии. Часть его стратегии заключается как раз в том, чтобы стимулировать рост через российские инвестиции и экспортные контракты.