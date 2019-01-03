Мешает жить: кто душит украинцев ценами

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что цену на газ для населения снизить нельзя, поскольку «Нафтогаз» является монополистом на рынке.

«Цену нельзя снизить, пока есть «Нафтогаз», потому что он покупает газ и ему все равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет», — заявил он.

Чтобы решить проблему с тарифами на газ он предложил разделить «Нафтогаз» и его дочерние компании.

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Украина не покупает напрямую газ в России с 2015 года. Закупки идут через европейские страны и европейских трейдеров. Стоимость газа для Украины при этом выше, даже чем для клиентов «Газпрома» в Старом Свете.

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила рекордные $339, сообщало агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. А, например, Армения на днях договорилась о покупке газа у «Газпрома» по $165 за тысячу кубов в 2019 году.

Под нажимом Международного валютного фонда (МВФ) правительство Украины с 1 ноября повысило цены на газ для населения на 23,5%, а позже было принято решение и об индексации тарифов на тепло и горячую воду.

Политики обвиняют «Нафтогаз» в том, что он продает частным потребителям по европейской цене и газ собственной украинской добычи, который стоит в разы дешевле.

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина», один из потенциальных кандидатов в президенты страны, Юлия Тимошенко уже пообещала в случае своей победы на предстоящих выборах ликвидировать «Нафтогаз».

«За полгода ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А если он создаст другие посреднические структуры для продажи природного газа украинцам — это все будет ликвидировано», — пообещала она в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

В настоящее время «Нафтогаз» является монополистом по транзиту и продаже природного газа на территории Украины. Киев решил синхронизировать свое законодательство в сфере энергетики с европейским, которое требует разделение видов бизнеса, и, соответственно, выделения газотранспортной системы (ГТС) в отдельную структуру. Уже создано ПАО «Магистральные газопроводы Украины».

Впрочем, пока процесс не завершен. Украинские власти не могут его довести до конца, поскольку боятся, что «Газпром» посчитает передачу ГТС новому юрлицу нарушением действующего контракта на транзит газа (его срок истекает в конце этого года). Российская компания, проиграв «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже $2,56 млрд, хочет разорвать все действующие договора с Украиной.

Юлия Тимошенко также обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в желании через подставных лиц приобрести акции МГУ.

«Я так поняла, Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать ее (ГТС Украины) себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала она.

По ее словам, стоимость сооружения ГТС Украины около $300 млрд, а Порошенко и его соратники хотят «забрать в собственность почти половину ГТС по цене в 20 раз меньше» реальной. В «Нафтогазе» ранее заявляли, что общая стоимость ГТС страны по оценкам «авторитетной международной компании» составляет около $14 млрд.

Тимошенко пообещала, что не допустит этого. Она уточнила, что ее фракция уже внесла в Верховную раду законопроект, запрещающий любые манипуляции с украинской ГТС.

«Сразу после того, как народ Украины уберет Порошенко с должности президента газотранспортная система, так же как «Криворожсталь», также как шельф Черного моря будут возвращены назад народу Украины, и я это утверждаю, как обязательство, которое я на себя беру», — пообещала она. Кроме того, Тимошенко заявила о намерении демонопролизировать газовый рынок страны.

«Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа. Мы дадим возможность завозить сжиженный газ из одесских и николаевских портов, а природный газ смогут завозить все, кто захочет», — сказала она.

Нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «подарком врагу» идею ликвидировать «Нафтогаз».

«Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечисления $2,6 млрд. Совершенно очевидно, что ликвидация «Нафтогаза» ликвидирует и сам долг кредитора», — заявил он.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев недавно заявил, что есть американский инвестор, который хочет вложить в ГТС миллиарды долларов, и с ним уже идут переговоры. Эксперты относятся к таким заявлениям скептически, напоминая, что инвестора ищут и не могут найти уже много лет.