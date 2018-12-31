Россия отключила газ: как замерзала Европа. LIVE

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В «Нафтогазе» факт отбора газа из трубы не отрицали. Правда, признали только 52 млн кубов, объяснив это техническими нуждами для обеспечения транзита. «Газпром» напоминал, что по условиям транзитного договора технический газ – зона ответственности страны-транзитера, и отмечал, что стоимость «отобранного» газа надо было бы компенсировать европейцам.
ГТС Украины строилась во времена СССР. Тогда никто не видел смысла отделять экспортные трубопроводы от газовых артерий, снабжающих потребителей внутри республики. Так, экспортный газ из России и топливо, купленное у «Газпрома» Украиной, шли по одним и тем же трубам. Поэтому никто не удивился, когда вслед за снижением подачи газа на «украинские» объемы, Европа недосчиталась нескольких миллионов положенных ей кубометров.
Утром 7 января 2009 года «Газпром» выступил со следующим заявлением:
«Газпром» не прекращал подачу газа европейским потребителям в направлении Украины. За последние сутки Украина несанкционированно отобрала еще 21 миллион кубометров российского газа, предназначенного для поставки в Европу. В результате с начала года Украина только у «Газпрома» украла более 86 миллионов кубометров газа».
На самом деле проблемы с транзитными поставками газа в ЕС начались раньше - в первый же день нового 2009 года, когда «Газпром» официально прекратил поставки углеводородов Украине по причине отсутствия контракта. Однако фактически газ из трубы не исчез. Сократился его объем.
7 января примечателен тем, что именно в тот день, когда православные празднуют Рождество Христово, в 2009 году полностью прекратился украинский транзит российского газа в Европу.
Доброе утро, дорогие читатели. Вместе с вами мы продолжаем восстанавливать вехи российско-украинского газового конфликта. Он произошел 10 лет назад и стал предвестником нового энергетического противостояния между Москвой и Киевом, котором мы наблюдаем сейчас.