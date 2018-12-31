Курсы валют$ 67.86 (-0.319) 77.48 (-0.054)
Москва: -14°C
Россия отключила газ: как замерзала Европа. LIVE

Как Евросоюз стал заложником газового конфликта между Москвой и Киевом

Из-за газового конфликта России и Украины экспорт «Газпрома» в Европу практически полностью прекратился в январе 2009-го. Пока стороны обвиняли друг друга в закручивании вентиля и воровстве, в ЕС останавливались заводы и замерзали дома. Как вышло, что европейцы на две недели остались без газа, — в историческом онлайне «Газеты.Ru».
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:27

В «Нафтогазе» факт отбора газа из трубы не отрицали. Правда, признали только 52 млн кубов, объяснив это техническими нуждами для обеспечения транзита. «Газпром» напоминал, что по условиям транзитного договора технический газ – зона ответственности страны-транзитера, и отмечал, что стоимость «отобранного» газа надо было бы компенсировать европейцам.

10:21

ГТС Украины строилась во времена СССР. Тогда никто не видел смысла отделять экспортные трубопроводы от газовых артерий, снабжающих потребителей внутри республики. Так, экспортный газ из России и топливо, купленное у «Газпрома» Украиной, шли по одним и тем же трубам. Поэтому никто не удивился, когда вслед за снижением подачи газа на «украинские» объемы, Европа недосчиталась нескольких миллионов положенных ей кубометров.

10:17

Утром 7 января 2009 года «Газпром» выступил со следующим заявлением:

«Газпром» не прекращал подачу газа европейским потребителям в направлении Украины. За последние сутки Украина несанкционированно отобрала еще 21 миллион кубометров российского газа, предназначенного для поставки в Европу. В результате с начала года Украина только у «Газпрома» украла более 86 миллионов кубометров газа».

10:13

На самом деле проблемы с транзитными поставками газа в ЕС начались раньше - в первый же день нового 2009 года, когда «Газпром» официально прекратил поставки углеводородов Украине по причине отсутствия контракта. Однако фактически газ из трубы не исчез. Сократился его объем.

10:07

7 января примечателен тем, что именно в тот день, когда православные празднуют Рождество Христово, в 2009 году полностью прекратился украинский транзит российского газа в Европу.

10:04

Доброе утро, дорогие читатели. Вместе с вами мы продолжаем восстанавливать вехи российско-украинского газового конфликта. Он произошел 10 лет назад и стал предвестником нового энергетического противостояния между Москвой и Киевом, котором мы наблюдаем сейчас.