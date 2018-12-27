Тысячу получат не все: как вырастут пенсии

Чиновники отчитались о предстоящей индексации пенсий. Они вырастут в среднем на 1 тысячу рублей с 1 января следующего года. Об этом было заявлено на совещании в правительстве, прошедшем в четверг под председательством Дмитрия Медведева.

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«В следующем году, в отличие от текущего, индексация начинается раньше, причем она будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая выплаты, которые будут получать пенсионеры. В среднем по стране прибавка к пенсии составит одну тысячу рублей», — сказал премьер-министр.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова подчеркнула, что вся подготовительная работа к индексации завершена. По ее словам, увеличение пенсий в 2019 году коснется 30,778 миллиона наших граждан, неработающих пенсионеров по старости.

«При этом для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года», — отметила она. Голикова также конкретизировала, кто и какую прибавку к пенсии получит.

Для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсии в диапазоне от 10 000 до 11 500 рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составляет 13 000-13 475 рублей, то увеличение составит 933,3 рубля. Для граждан, у которых размер пенсии составляет 20 500 рублей, увеличение составит 1670,5 рубля.

Кроме этого с 1 января 2019 года предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсии почти для 770 тысяч граждан, которые имеют стаж работы на селе 30 лет и проживают в сельской местности.

Ранее власти сообщали, что с 28 декабря начнут авансовые выплаты проиндексированных январских пенсий.

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислит в банковские организации январскую пенсию начиная с 28 декабря, доставка пенсий через «Почту России» будет осуществляться с 3 января 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР. Доставка пенсий во многом зависит от графика, установленного в конкретном регионе, отмечают также в фонде.

Средства на увеличение пенсий в бюджете ПФР предусмотрены, сказала в четверг Татьяна Голикова. Только на индексацию в 2019 году будет направлено дополнительно 341 млрд рублей, отметила она. В ноябре этого года ПФР получил 460 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, сообщал Минфин РФ.

Федеральные власти помогут также деньгами 13 регионам. 7 млрд рублей будет выделено в 2019 году на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Больше всего денег получат Московская область (1,69 млрд рублей), Якутия (1,28 млрд рублей) и Приморский край (около 1 млрд рублей).

«Пенсионный фонд деньгами обеспечен. Все необходимые средства в кредитные организации, на почту уже направлены. Работа по всем регионам идет штатно», — подчеркнул глава ПФР Антон Дроздов.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, деньги, необходимые для пенсионных изменений, которые были приняты в текущем году, и на финансовое обеспечение индексации «предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трёхлетку».

Министр труда Максим Топилин заверил премьера и членов правительства, что все изменения в пенсионной системе идут по плану. Напомним, что в этом году, в частности, было принято решение о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

«Вместе с законом об изменениях параметров пенсионной системы был принят целый ряд поправок в законодательство о занятости, в Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Уголовный кодекс. Сейчас все документы по реализации этих законов подготовлены», — отчитался Топилин.

Президента России Владимира Путина в ходе декабрьской большой пресс-конференции попросили отменить пенсионную реформу. Вопрос задавал журналист из Владивостока.

Путин ответил, что он никогда не позволил бы поднять пенсионный возраст, если бы это не было неизбежно.

«В начале 2000-х годов и в середине я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста. Тогда это и невозможно было сделать. Сейчас кардинально все это поменялось. Тенденции такие, что неработающих становится больше, чем работающих. Если не сейчас, то потом придется этот переход сделать резко. Если бы не эти тенденции, я бы никогда не позволил этого сделать. Я знал, что это никакого восторга не вызовет, но это было неизбежно», — заявил Путин.

Дмитрий Медведев ранее называл решение о повышении пенсионного возраста в России самым сложным решением для власти за последние десятилетия.

«Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последние десятилетия, самым трудным», — сказал Медведев.

По его словам, все, кто участвовал в подготовке и выработке решения о повышении пенсионного возраста изначально понимали, что подобные решения «не добавляют власти популярности».