Коммуналка и мусор: как выросли тарифы

В новом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут дважды. Уже с сегодняшнего для, 1 января 2019 года, тарифы будут проиндексированы на 1,7%, а с 1 июля они поднимутся еще на 2,4%.

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«Нагрузка будет распределена на все услуги в платежке. Данный показатель является средним по стране, в разных субъектах цифра будет варьироваться. Утверждение платы граждан находится в компетенции региональных властей. Мониторинг за принятием тарифов и ростом платежей граждан осуществляет ФАС», - рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ.

В ведомстве отметили, что в рамках своих полномочий будут следить за ситуацией и при необходимости оперативно информировать Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Важно отметить, что данное повышение цен связанно исключительно с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил рост тарифов ЖКХ в 2019 году. Глава государства напомнил, что в последние годы в среднем тарифу росли на 4%. В будущем году индексация будет происходить в два этапа - на 1,7% и 2,4%.

«Почему в два этапа? Потому что в связи с ростом НДС ожидается какой-то рост товаров и услуг, связанных с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ. Поэтому чтобы не подсадить эти организации, и в конечном итоге, в интересах граждан это делается, принято решение сделать это в два этапа. Но общий объем не должен превышать 4,1%», - сказал он.

При этом региональным и муниципальным бюджетам будет необходимо предусмотреть рост собственных расходов на компенсацию льготным категориям граждан, заметил эксперт направления «Качество жизни» ОНФ Арсений Беленький.

«Средний платеж по стране вырастет. Большинству населения этот рост придется оплатить из своего кармана, льготные же категории граждан смогут в полном объеме компенсировать данное повышение из местного бюджета», - добавил он.

Сбербанк в прошлом году представил на основе данных Росстата исследование, сколько в среднем россияне тратят на оплату ЖКХ. Речь шла о 5 038 рублей. При этом траты на жилищно-коммунальные услуги составляют 11,4% семейного дохода и колеблются в зависимости от региона. Например, в Москве это 13,9%, а в Санкт-Петербурге - 10,7%.

Правда, в своих постановлениях ряд регионов зафиксировал большее повышение тарифа на июльском этапе. Так, в Республике Алтай с июля рост оставит 5%, в Калмыкии - 3,9%, а в Астраханской области - 4%, привел данные из региональных документов эксперт из ОНФ.

Если бы тарифы не были повышены то, могли пострадать ресурсоснабжающие организации, потому что НДС с 1 января повысился, а тариф не изменился бы, считает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она также напоминает, что помимо роста тарифов на ЖКХ, дыру в кошельках россиян проделают платежи за вывоз мусора.

В стране с переменным успехом продолжается реформа отрасли обращения с отходами. С 1 января вступят в силу новые тарифы для населения, которые были утверждены в течение года. Размер платы отличается в разных регионах и городах, но почти везде произойдет существенный рост. Оплата вывоза и переработки мусора из незаметной строчки в платежке станет ощутимой для многих российских семей.

«Для многих размер платы изменится из-за нового расчета не с квадратного метра, а с человека. Большая семья в маленькой квартире станет платить больше, чем холостяк в трёшке», - пояснил Беленький.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин также считает, что нововведение ударит по карману граждан, причем последует беспрецедентное увеличение платежа по отдельно взятой услуге.

«Могу привести пример города, в котором я проживаю — Екатеринбург. Сегодня вывоз ТБО «зашит» в строку «содержание жилья» и стоит 1,59 руб. за кв.м. Соответственно - 60-70 рублей за среднюю жилплощадь в городе. Утвержденный же регулятором на прошлой неделе тариф будет составлять 148,62 руб. с одного прописанного человека. Соответственно, если в квартире прописан 1 человек - он будет платить примерно в два раза больше. Двое - в четыре. Трое - в шесть. И далее в пропорции», - рассказал Ионин.

Особенно, по его словам, пострадают дома в сельских территориях, которые ранее за вывоз мусора не платили и в которых, традиционно, прописано большое количество людей. В январе они, неожиданно для себя, получат колоссальные по меркам села счета.

Так уже случилось в Чувашии, которая пошла на мусорную реформу раньше основного числа регионов с 1 октября 2018 года, и ряде других субъектов РФ.