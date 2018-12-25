«Устойчивый рубль»: 10 чиновников, разозливших россиян

Максим Орешкин: рубль выглядит «очень устойчиво»

Артем Сизов/«Газета.Ru» Министр экономического развития Максим Орешкин

Российский рубль на фоне новых раундов западных санкций и повышения ставок Федеральной резервной системой США подешевел с начала года почти на 20%. Но правительственные чиновники не унывали. Они кивали на тех, у кого дела шли еще хуже и делали хорошую мину при плохой игре.

«Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро/доллар, примерно на 15%, выглядит, — конечно, на фоне тех валют — очень устойчиво»,

— говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

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Он также призывал россиян не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты, и уверял, что бюджетное правило, таргетирование инфляции и другие действия правительства «защищают рубль, придавая ему устойчивости». Прогноз Минэкономразвития по курсу доллара на конец года разошелся с реальностью примерно на 5 рублей. Официальный курс Банка России на 30 декабря — 69,47 руб. за доллар.

Дмитрий Рогозин: «мы проверим» были ли американцы на Луне

Владимир Трефилов/РИА «Новости» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин

Высадка американцев на Луну не дает покоя главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. «Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — сказал Рогозин. «Они говорят, что были, мы проверим», — добавил он. По его мнению, ни одна страна в мире не способна сегодня реализовать лунную программу.

В Роскосмосе назвали эти слова шуткой. Впрочем, через некоторое время стало уже не смешно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что госкорпорация является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. «Несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — сказал он.

В ответ на негативные публикации в СМИ, руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что корпорация подверглась информационной атаке, которая мешает вернуть России лидерство в космосе.

Татьяна Голикова: бросил курить и «сэкономил миллион рублей»

Максим Блинов/РИА «Новости» Глава Счетной палаты Татьяна Голикова

Вице-премьер по социалке Татьяна Голикова решила поагитировать за здоровый образ жизни. В интервью «Российской газете» она заявила, что можно сэкономить кучу денег, отказавшись от курения.

«На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело», — рассказала она.

В адекватности приведенной вице-премьером оценки есть, скажем так, большие сомнения. По данным Росстата, пачка отечественных сигарет с фильтром, в 2017 году стоила в среднем 80 рублей 46 копеек. То есть на 1 миллион рублей можно было бы купить за год 12 тысяч 429 пачек или 34 пачки в день. Можно ли выкурить такое количество сигарет, или Татьяна Алексеевна не очень хорошо представляет себе порядок цен, вопрос открытый.

Максим Топилин: «Беспрецедентные темпы» роста зарплат

Сергей Гунеев/РИА «Новости» Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Министр труда Максим Топлин заявил, что заработные платы в стране увеличиваются беспрецедентными темпами. «Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил он в октябре. По его мнению, на рост зарплат повлияло исполнение майских указов и увеличение минимального размера оплаты труда.

Заявление чиновника вызывало бурную реакцию общественности, но министр был тверд: «Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю». «Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы», — добавил он.

Стоит отметить, что, по данным Росстата, в ноябре средняя начисленная зарплата составила 42 750 руб. По сравнению с ноябрем прошлого года, в реальном вырадении (с учетом инфляции) она выросла на 4,6%. За 11 месяцев рост составил 7,4%. А вот реальные располагаемые доходы населения упали в ноябре на 2,9%, а за январь-ноябрь выросли всего на 0,4%.

Марина Антимонова: «Наше поколение сады и огороды разводило»

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в своем аккаунте в Twitter в достаточно резкой форме отреагировала на жалобу одной из жительниц региона, что она не хочет кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле» из-за того, что пособие, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — ответила Антимонова.

Через некоторое время, когда ее высказывания «ушли в народ», она вынуждена была извиниться и сказала, что ее слова были вырваны из контекста.

Тамара Плетнева: «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее»

Владимир Федоренко/РИА» Новости» Председатель комитета Государственной Думы РФ Тамара Плетнева по вопросам семьи, женщин и детей

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные отношения с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, чтобы не становиться потом матерями-одиночками.

«Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она хотела бы, чтобы «в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью».

Плетнева утверждает, что в Госдуму зачастую обращаются женщины, отцы детей которых, являясь гражданами других государств, увозят детей из страны. «Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее», — сказала она.

По данным Ростуризма, суммарное количество туристов и болельщиков, посетивших города, в которых проходили матчи, составило порядка 6,8 млн человек, из них более половины – иностранцы.

Анатолий Чубайс: «Это все сделали те, кого общество называет олигархами»

Артем Сизов/«Газета.Ru» Анатолий Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс уже много лет не работает в правительстве или администрации президента. Последние годы он руководит компаний «Роснано», которая принадлежит государству. Как правило, он старается не делать громких заявлений, но в этом году прокололся.

Выступая на Общероссийском гражданском форуме, он заявил, что общество наше «инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».

«Он (бизнес) страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Все это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс.

После этих слов желающих сказать свое «спасибо олигархам», а также лично Анатолию Борисовичу, нашлось немного. Зато встречная волна «народного гнева» была весьма впечатляющей. Впрочем, Чубайсу не привыкать. Он и без того давно считается самым нелюбимым государственным деятелем в стране, и новые «хейтеры» его вряд ли испугают.

Наталья Соколова: «Макарошки везде стоят одинаково»

Wikimedia Commons

Главный скандал уходящего года устроила Наталья Соколова, министр труда Саратовской области. Она поспорила с местными депутатами, заявив, что 3,5 тыс. рублей (стоимость региональной продуктовой корзины) в месяц достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила она.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев позже уволил Соколову, подчеркнув, что «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей» недопустимо.

Ольга Глацких: «Государство не просило вас рожать»

YouTube.com Директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких

Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких, наверняка, не догадывалась, что устроит такую бурю. Она всего лишь общалась с молодежью Кировграда. Но растиражированный кусок ее речи стал информационной бомбой.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, все знают свои права, но забыли про обязанности», — заявила она.

Потом Глацких пришлось извиняться. Губернатор Евгений Куйвашев, хотя и осудил заявления своей подчиненной, не стал ее увольнять, ограничившись выговором. «Это просто слова, хоть и дурные», «она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения», написал он на своей странице в Instagram. Но в конце декабря Глацких сама написала заявление об увольнении.

Екатерина Лахова: «Светлая голова» из-за «стрессов и лишений»

Виталий Белоусов/РИА «Новости» Сенатор Екатерина Лахова

Тему потребкорзины неудачно прокомментировала и сенатор от Брянской области Екатерина Лахова. «Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?», — заявила сенатор.

Она также сказала, что сама иногда весь день питается гречкой. «Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятно дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет», — добавила Лахова. Затем сенатор вынуждена была говорить, что ее слова вырвали из контекста.