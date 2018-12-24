Программист, а не статистик: у Росстата появился новый начальник

Александр Суринов, возглавлявший Росстат с декабря 2009 года, покидает свой пост. Ему на смену назначен директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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У министра экономического развития Максима Орешкина претензии к Росстату копились давно. Весной 2017 года, после того как Росстат выпустил порцию негативной статистики, Орешкин выступил с открытой критикой. По его словам, «опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам».

По мнению Орешкина, «с технической точки зрения оказался крайне неудачным проект перехода Росстата на новую методологию: в начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных».

Жалобы на работу Росстата начались после того, как службу передали в ведение министерства экономического развития, сказал «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. В апреле прошлого года ведомство распоряжением президента было возвращено в подчинение Минэка. Ранее его курировал глава правительства.

Много претензий было к Росстату и экспертного сообщества. Теперь отвечать на них будет молодой госчиновник. В отличие от Суринова, Малков не статистик ни по образованию, ни «по работе».

Если экс-глава Росстата окончил Московский экономико-статистический институт, то новый главный статистик – программист. В 2001 году он стал выпускником Саратовского государственного технического университета по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Его департамент в Минэке занимался совершенствованием процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также отвечал за реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе за создание необходимой регуляторной среды, разработку и реализацию мероприятий по приоритетному проекту «Цифровое государственное управление».

В Минэкономразвития подчеркивают, что «на протяжении всей профессиональной деятельности Павел Малков был связан с информационными технологиями, курировал вопросы электронного правительства и административной реформы».

Новый руководитель Росстата принимал активное участие в создании и развитии системы многофункциональных центров предоставления услуг «Мои документы» (МФЦ), которая стала одной из самых заметных и успешных реформ последнего десятилетия.

«В настоящее время перед Росстатом стоит приоритетная задача по улучшению качества государственной статистики в условиях цифровой экономики, выдвигающей новые требования к скорости и методам сбора и анализа информации», - говорится в сообщении Минэка.

Сам Павел Малков в заявлении для пресс-службы министерства заявил, что «в первую очередь, предстоит провести реформу статистики – оптимизировать методы сбора информации, реформировать план статработ в сторону его систематизации, устранения ненужных и дублирующихся данных, обогатить данные за счет альтернативных источников, заменить традиционные формы сбора информации».

Также, по его мнению, в реформировании нуждается система отчетности, новых подходов требует предстоящая в 2020 году Всероссийская перепись населения.

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что под руководством Павла Малкова Росстат будет развиваться как ключевой агрегатор и независимый поставщик высококачественных данных для всего общества, и станет одним из ключевых элементов национальной системы управления данными.

Но Андрей Покида не думает, что после смены руководства многое изменится в работе Росстата, в том числе методологиях расчета или получении каких-то данных.

«Верится с трудом, что с приходом чиновника из Минэка Росстат станет честнее, точнее, эффективнее. Во-первых, новый глава, возможно, выдающийся человек, но он не статистик. Во-вторых, подчинение Росстата Минэку убивает независимость счетного ведомства», - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

По его мнению, Минэк увлечен придумыванием всяких разных способов пересчета цифр и все ради того, чтобы улучшить показатели, показать больше экономического роста, чем он есть на самом деле. «Необходимо вывести Росстат из подчинения Минэку, как это уже было ранее, а еще лучше вывести Росстат из системы исполнительной власти и сделать его по-настоящему независимым», - считает эксперт.

Напомним, что вопрос про нерелевантную статистику, задавал президенту РФ корреспондент «Газеты.Ru» на недавней большой пресс-конференции главы государства.

Часто получается, что по статистике макроэкономическая ситуация улучшается, доходы растут, цены падают, но когда россияне видят ценники на товары и услуги, то становится очевидно, что чиновники просто жонглируют цифрами. Не пора ли провести тонкую настройку статистики, чтобы она отражала реальный «индекс счастья россиян», спросил корреспондент нашего издания.

Владимир Путин на это ответил, что данная озабоченность ему понятна и он ее частично разделяет — такая ситуация вызывает недоверие к власти, и с этим надо бороться. Но важно объяснять людям, что эти цифры усредненные.

«Ваша озабоченность понятна, нужно лучше разъяснять людям, откуда берутся такие цифры, и что они значат. Когда голые цифры преподносятся — это вызывает недоумение и недоверие. ... Нужно объяснять людям, что это усредненные цифры», — заявил Путин.

По его словам, где-то есть повышение в какой-то отрасли, условно говоря, у нефтяников или металлургов, а где-то его нет, говорит Владимир Путин.

«Как считают эти цифры — берутся расходы граждан, затем к этому добавляются накопления (в банках и наличные). Отсюда вычитаются все налоги, которые платит гражданин, НДФЛ или налог на собственность, если есть. И делается корректировка на инфляцию», — объяснял президент.

В целом же, по словам Путина, большое количество индикаторов говорит о том, что у населения растет покупательная способность. В то же время он уверен, что совершенствовать эту систему нужно обязательно.