Турбулентность-2019: авиакомпании ждут кризис

Следующий год может стать испытанием для отрасли пассажирских авиаперевозок, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Продажи авиабилетов могут снизиться, цены на авиабилеты – вырасти, а финансовые показатели авиакомпаний – ухудшиться

Спад пассажиропотока прогнозируется на фоне снижения покупательской способности россиян в 2019 году, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

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С 2013 года реальные доходы населения упали почти на 10% (по итогам 2018 ожидается небольшой рост на 0,5%).

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении. Доходы упали, несмотря на рост зарплаты. Реальная зарплата (то есть скорректированная на уровень инфляции) увеличилась на 4,6% в ноябре и на 7,4% за 11 месяцев.

Улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами россиян ожидать не приходится: из-за повышения НДС с 18% до 20% инфляция может заметно превысить таргетируемые властями четыре процента и достичь уровня 4,5-5%. При этом серьезного роста зарплат не предвидится: реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, а доходы, скорее всего, продолжат снижение, отмечает Соснова.

Кроме того, по прогнозу Банка России, в 2019 году подорожают многие товары и продукты. Ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%. В ЦБ признают, что еще не до конца определено влияние роста НДС на стоимость товаров первой необходимости, что также отразится на покупательской способности россиян.

Другой фактор, который негативно отразится на объеме авиаперевозок, - возможный рост цен на авиабилеты, полагает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Последние несколько лет динамика тарифов авиаперевозчиков была слабее, чем номинальный рост доходов граждан, что повышало доступность авиабилетов и способствовало росту перевозок, обращает внимание эксперт группы стратегического маркетинга Промсвязьбанка Игорь Нуждин.

Так, по данным Росавиации, в прошлом году объем пассажироперевозок в РФ вырос на 18,6% по сравнению с 2016 годом: российские авиакомпании перевезли тогда 105,023 млн пассажиров. В этом году рост продолжился: за 11 месяцев 2018 года авиакомпании перевезли 107,8 млн пассажиров, что в годовом выражении на 10,6% больше, чем в 2017 году.

При этом средний тариф для внутренних перевозок почти не изменился. А некоторые авиакомпании даже начали снижать минимальные расценки на авиабилеты, запустив специальные тарифы на полеты внутри страны.

Но такая тарифная политика ухудшала маржу перевозчиков, а в 2018 году ситуация осложнялась ростом цен на топливо, отмечает Игорь Нуждин.

Сейчас в среднем доля керосина в структуре затрат авиаперевозчиков около 30%. Для дальнемагистральных перевозок она больше, для региональных - меньше, но в любом случае очевидно, что экономика авиакомпаний от цен на топливо зависит критически, отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

А цены на топливо росли весь год и в ноябре 2018 составили 38,8 тыс. руб. за тонну керосина (+20%). При этом эту динамику не остановило даже снижение мировых цен на нефть. Сейчас баррель Brent в рублевом выражении стоит 3,7 тыс. руб., а в октябре 2018 стоил почти 5,8 тыс., т. е. произошло существенное снижение, однако на рынке топлива оно так и не сказалось, констатирует Нигматуллин. Согласно статистическим данным, цена на авиационный керосин в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 200 руб. за тонну.

В отрасли давно бьют тревогу в связи с такой тенденцией. Президент РФ Владимир Путин в сентябре поручил правительству к 1 марта 2019 года представить предложения по единовременной компенсации расходов перевозчиков, связанных с подорожанием топлива.

19 декабря Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к президенту РФ с просьбой ускорить предоставление «топливной» господдержки перевозчикам, отметив, что по итогам 2018 года операционный убыток отрасли составит 37–39 млрд руб.

Обращение перевозчиков напрямую к президенту - уже тревожный сигнал для отрасли. Еще одним плохим признаком стало заявление Utair в начале декабря о переговорах с банками о реструктуризации долга. Такой шаг в компании объяснили «нестабильной ситуацией на авиарынке из-за роста цен на топливо и скачков валютного курса».

21 декабря авиакомпания сообщила, что в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты по части долговых обязательств. По словам гендиректора Utair Андрея Мартиросова, компания учла неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и приняла решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полетов. «Это расходы на топливо, аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и зарплата экипажей», — уточнил он.

Зимний сезон в отрасли традиционно считается низким. Впрочем, согласно исследованиям АТОЛ (производитель онлайн-касс и программного обеспечения), спад спроса на авиабилеты у россиян начался еще в сентябре-октябре - традиционное время покупки новогодних рейсов. Количество проданных авиабилетов в сентябре было на 68% меньше, чем в августе, а в октябре продажи сократились еще на 20%, отмечают аналитики.

По мнению экспертов компании,

пересмотреть свои планы россиян заставил стремительный рост курсов валют в течение года и неопределенность в экономике. После рекордных продаж авиабилетов в августе к октябрю спрос в денежном выражении рухнул на 80%, а средний чек упал на 21%.

Все эти тревожные тенденции, по мнению экспертов, снижают возможности для кредитования авиаперевозчиков, что создает опасную ситуацию на рынке.

Риск авиакомпаний как заемщиков в среднем повысится, полагает Нигматуллин. В базовом сценарии, если цены на топливо не упадут, а реальные доходы россиян не вырастут, ожидается, что авиакомпании будут стремиться поддерживать пассажиропоток на уровне прошлого года, чтобы обеспечить заполняемость самолетов. Но в таком случае они будут нести убытки, отмечает он.

Если авиакомпании не получат поддержки со стороны государства (повышение коэффициента по возмещению акциза на топливо, снижение НДС и т.д.), то перевозчики для сохранения финансовой стабильности будут вынуждены повысить цены на билеты, что отразится на динамике перевозок,

соглашается Игорь Нуждин. При этом, если динамика тарифов будет на уровне роста номинальных доходов, то рост перевозок будет около нулевым. При таком развитии событий операционная маржа перевозчиков будет слабоотрицательной, добавляет он.

Худшим сценарием является сохранение цен на керосин на внутреннем рынке на прежнем высоком уровне, падение курса национальной валюты и снижение реальных доходов населения на фоне инфляции. Это будет гарантировать рост убытков отрасли, уверен Олег Пантелеев. Правда, долго такая ситуация не продлится:

кто-то не справится с трудностями и уйдёт с рынка.

Оставшимся станет немного легче, добавляет он.