Против санкций: РСХБ вышел на рынок валютных бондов

На этой неделе Россельхозбанк стал первым эмитентом, который вышел на локальный рынок и разместил бессрочные субординированные облигации в иностранной валюте. На Московской бирже состоялось размещение облигаций РСХБ серии 11В1 номинальной стоимостью $50 млн. Инвесторами выступили в основном физлица. 80% от общего объема выпуска выкуплены частными лицами – около 400 клиентов РСХБ. При этом больше половины выпуска облигаций приобрели клиенты банка в регионах.

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Интерес к этому инструменту неслучаен. Во-первых, вложения в облигации позволяют россиянам диверсифицировать свои инвестиции, а покупка облигаций государственного банка может быть одной из самых удачных. Валютные блигации российских эмитентов могут принести инвестору доход в среднем в два раза больше, чем валютный депозит. Так, тот же РСХБ предлагает ставку до 4,5% по вкладу, тогда как доходность валютных облигаций составила 9% годовых.

Во-вторых, интерес к иностранной валюте растет – население ожидает ослабления рубля. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство респондентов считают, что рубль будет дешеветь к доллару: в ближайшие три месяца они ожидают курс американской валюты на уровне 72 рублей, а через год — и вовсе 75,8 рубля.

По ценным бумагам предусмотрены расчеты в рублях по официальному курсу Банка России. Номинал одной бумаги – $1000. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа через 10 лет с даты размещения.

Как для банка, так и для Московской биржи выпуск облигаций серии 11В1 стал пилотным проектом, на котором эмитент и площадка смогли проанализировать спрос населения на инструмент. И спрос на первый выпуск превысил номинальный объем, рассказал первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Левин.

Аналитики отмечают не только высокую доходность данного инструмента, но и надежность – Россельхозбанка является системно значимым в России с объемом активов свыше 3 трлн руб.

«Разумеется, инструмент более доходный, чем вклады. РСХБ — это банк, который пользуется значительной поддержкой государства, есть расчет на сохранение этой поддержки в тех же размерах, в которых она была раньше», — полагает начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин.

Банк также выполняет социальную функцию, сказал «Газете.Ru» независимый банковский аналитик Кирилл Лукашук. «Нет никаких оснований считать, что поддержка прекратится в какой-то момент, нет никаких. Это системно значимый финансовый институт. Для инвесторов с высоким аппетитом к риску это, безусловно, интересный инструмент», — отметил аналитик.

В этом году РСХБ уже выпускал бессрочные субординированные облигации в рублях. В апреле банк разместил бумаги на 15 млрд рублей под 9% годовых, а в ноябре - еще на 5 млрд с купоном 10,1%.

Поддержка рынку

Международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. Только за сентябрь 2018 года объем выведенных средств составил $200 млн, писал Bank of America Merill Lynch. Инвестиции сокращаются не только из-за санкций, но и из-за роста ставок в США. Федеральная резервная система (ФРС) США подняла 19 декабря базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до диапазона 2,25%-2,5% — это повышение уже четвертое за год.

Российский фондовый рынок чувствительно реагирует на ограничительные меры со стороны Запада. Так, в апреле рынок обрушился после объявления новых санкций Минфином США. Лидерам падения стали акции компаний, топ-менеджеры которых попали под санкции, а также металлургические компании. Тогда Минфин США ввел очередные санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Ограничения предполагают блокировку их активов а также запрещают американским гражданам и компаниям вести экономическую деятельность с фигурантами списка. Москва пытается подорвать принципы демократии на Западе, объяснил Минфин США.

Фондовый рынок рискует пострадать ещё сильнее из-за возможного ужесточения санкций со стороны Запада. В период волнений выход на рынок российских эмитентов должен оказать ему поддержку.