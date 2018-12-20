Заговор против России: кто опускает цены на нефть

Фактор Трампа

Геополитические факторы устроили нефтяному рынку в минувшем году настоящие «американские горки». Причем, оба слова здесь на своем месте.

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Сначала под влиянием фундаментальных факторов, таких как спрос и предложение, нефтяные котировки постепенно выравнивались в районе $60-63 за баррель. Но затем что-то пошло не так.

В первую очередь, дала о себе знать Венесуэла. Под давление американских санкций в стране все стремительнее сокращалась добыча нефти — еще в начале 2016 года Венесуэла производила 2,6 млн баррелей в сутки (б/с), а к концу 2018 года этот показатель упал до 1,24 млн б/с.

Таким образом, одна страна убрала с рынка более половины объема нефти от договоренностей ОПЕК+. Напомним, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,8 млн б/с между 23 странами была достигнута в конце 2016 года.

Второй «жертвой» США стал Иран. В марте Дональд Трамп анонсировал выход США из «ядерной сделки» и возвращение санкций в отношении Тегерана, в том числе и нефтяного эмбарго. Многие союзники Вашингтона поспешили заблаговременно отказаться от иранской нефти, а исламская республика стала отвечать Штатам словесными интервенциями, в частности, обещая закрыть Ормузский пролив для экспорта нефти из Персидского залива.

Все эти события, вкупе с нестабильностью в Ливии и проблемами Венесуэлы, привели к резкому скачку цен. Причем, чем больше США угрожали Ирану и их покупателям, тем выше поднималась котировки. В итоге баррель смеси Brent добрался до многолетнего максимума в $86.

Одновременно, Трамп ругал ОПЕК и требовать «немедленно снизить цены». Подобные твиты он писал весь год. В октябре в ходе Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы сейчас вел прямую дискуссию с президентом США по этой теме, то ответил бы ему так:

«Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало».

Через некоторое время Дональд, вероятно, последовал этому совету, чтобы похвалить себя за снижение нефтяных котировок. Угроза исчезновения с рынка иранской нефти заставила ряд участников ОПЕК+ нарастить добычу. В первую очередь, Саудовскую Аравия и Россию. Укрепили свои позиции на рынке и сами Соединенные Штаты. По последним данным EIA, добыча нефти в США достигал 11,7 млн б/с, что выше аналогичных показателей в России и Саудовской Аравии.

Убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашуджи дало в руки Трампа еще один рычаг давления на саудитов и нефтяной рынок.

Финальные антииранские санкции оказались мягче анонсированных, а из-за торговых войн, развязанных Вашингтоном, возникла угроза спада мировой экономики. На фоне этих событий цены на нефть пошли вниз. Обрушение американских бирж на фоне внутренних проблем и повышения ставки ФРС стали дополнительным катализатором процесса.

За последние три месяца 2018 года нефтяные цены упали на 40%. В какой-то момент они дошли до $46 за баррель.

Черный медведь

Однако порой цены уходили вниз без объективных причин, а в моменты технической коррекции не могли взять устойчивый восходящий тренд, даже если к этому были все предпосылки. Это дало повод предположить, что на рынке есть группа крупных игроков, которые торпедируют попытки разогнать нефтяные котировки.

Котировки нефти действительно отвязаны от реальных спроса и предложения и представляют собой скорее результат спекуляций крупных игроков, которые, впрочем, не могут идти против рынка и против здравого смысла,

рассуждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В конце ноября он говорил о наличии на рынке «черного медведя», играющего на понижение.

Резкое падение цены, которое мы наблюдали, может являться следствием работы автоматизированных биржевых торговых систем: есть мнение, что они усиливают волатильность в силу своих настроек, и быстрая коррекция на американских фондовых площадках — тоже отчасти подчинена действию торговых роботов, отмечает эксперт.

Кроме того, можно предположить, что падение цен вызвано нарушением членами ОПЕК+ своих обязательств по сокращению добычи. По данным картеля, официально сделка исполняется на 78%, по факту, предупреждают эксперты, нарушений может быть больше.

Еще одним параметром, вокруг которого вращаются идеи на рынке нефти, является рост мировой экономики и его перспективы, говорит Антонов. Если сейчас мировой ВВП растет примерно на 3,6%, то даже уменьшение этого показателя на 0,5-1% должно, теоретически, привести к снижению потребления нефти и к снижению ее цены. И эту тенденцию может усилить торговая война США с Китаем, которая пока поставлена на паузу.

В период новогодних праздников, на «тонком» рынке, то есть, когда объемы торгов небольшие, спекулянты могут попытаться столкнуть цену нефти до $45 за баррель,

предупреждает аналитик. Но это ненадолго. Эксперты в один голос пророчат нефти путь к $60 за баррель, не исключая при этом, что рост цен может быть и выше.

Трудный путь вверх

Котировки в начале 2019 года будут находиться около отметки $70 за баррель, уверен главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук. Этому будет способствовать возникновение дефицита предложения в начале следующего года, что обусловлено сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ и рисками, связанными с экспортом нефти из Ирана, Венесуэлы и Ливии, добавляет он.

Росту цен может способствовать потенциальная напряженность на Ближнем Востоке, рост мировой экономики, холодная погода, способность Саудовской Аравии эффективно продемонстрировать картелю пользу от временного сокращения добычи, добавляет руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Напротив, давление в сторону понижения могут оказывать: разрядка на Ближнем Востоке, падение мировой экономики, теплая погода в зимние месяцы, неспособность картеля договориться о снижении добычи, рост запасов и производства сланцевой нефти в США, продолжает эксперт.

Аналитики подчеркивают, что в 2019 году главным для нефтяного рынка станет состояние мировой экономики. Если начнется серьезный спад, переходящий в рецессию, то цены неизбежно упадут.

Сейчас цены на нефть подбираются к отметке, когда себестоимость добычи сланцевой нефти в США станет нерентабельной, обращает внимание ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

В итоге мы можем увидеть массовое банкротство небольших нефтяных компаний, добывающих сланцевую нефть, в связи с чем на внутреннем рынке США может возникнуть дефицит коммерческой нефти, о чём уже говорит статистика по коммерческим запасам.

Однако Трампа это едва ли демотивирует в борьбе за дешевую нефть. «Америке будет проще закупить дешёвой нефти на мировом рынке, чтобы покрыть внутренний дефицит»,

- констатирует Лисицын. Поэтому факт себестоимости добычи сланцевой нефти не будет играть значительной роли в повышении нефтяных котировок на мировом рынке, добавил он.

Следующий год предполагает возвращение РФ и других участников ОПЕК+ к сокращению нефтедобычи в рамках продолжения действия сделки. В начале декабря страны договорились с 2019 года «убрать» с рынка еще 1,2 млн б/с. Если рынок поверит в эффективность такой меры и приверженность участников сделки этим договоренностям, то нефть вполне может вернуться к $70 за баррель.

Данные ценовые условия в экономической плоскости также будут наиболее выгодными для РФ, даже с учетом планируемого сокращения нефтедобычи Россией на 228 тыс. б/с (обязательства в рамках ОПЕК+), отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Кроме того, обращает внимание эксперт, в следующем году РФ будет сокращать свою добычу от уровней октября 2018 года, когда объемы добычи в стране составляли более 11,4 млн б/с.

То есть при возвращении цен выше 70$ в следующем году российские экспортёры смогут продавать большие объемы по ценам, сопоставимыми с первой половиной 2018 года, добавляет он.