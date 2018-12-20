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Здесь вам не Франция: Путин дал совет о ценах на бензин

Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин

Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на бензин. Между тем, ЦБ прогнозирует, что рост цен на бензин в 2019 году составит 4,6%. Сами же нефтяники нашли способ заработать на розничной торговле нефтепродуктами, ухудшив условия работы для корпоративных клиентов. Это, в конечном итоге, может привести к росту цен на продукты питания и другие товары.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос о том, как он оценивает митинги во Франции против роста цен на бензин и протестный потенциал россиян, Путин пояснил, в чем разница между Россией и Францией в топливном вопросе.

«Французское правительство сознательно повысило цены (на бензин – «Газета.Ru»), чтобы перераспределить ресурсы на решение вопросов в сфере энергетической политики. Это людям не понравилось. Что у нас происходит? Цены на бензин повысились в связи с ростом цен на нефть. Но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен»,

— пояснил президент.

Путин напомнил, что Минэнерго договорилось с вертикально-интергированными нефтяными компаниями (ВИНКами) о заморозке цен на топливо в стране до марта 2019 года. «Затем правительство будет смотреть, что происходит на рынке. Надеюсь, что скачков роста цен на нефтепродукты правительство не допустит», — добавил президент.

Соглашение по сдерживанию отпускных оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо Минэнерго РФ заключило с ВИНКами в начале ноября. Заморозка установлена до конца года. Затем до 31 марта 2019 года в связи с повышением НДС допускается рост цен на оптовом рынке на 1,7%, а дальше предусматривается рост в пределах инфляции. Договоренности также предполагают увеличение поставок топлива на 3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, чтобы не допустить дефицита на рынке.

Как отмечал профильный вице-премьер Дмитрий Козак, данные условия на оптовом рынке позволят обеспечивать маржу для АЗС, расчетный уровень которой должен составлять 2,7 тыс. руб. за 1 тонну.

Независимые продавцы топлива жаловались, что эти договоренности снижают и без того не очень высокую маржинальность их бизнеса. А глава «Роснефти» Игорь Сечин советовал независимым игрокам увеличивать объем дополнительных услуг на АЗС. Еще весной в Госдуму был внесен законопроект о снятии запрета на торговлю пивом и вином на автозаправочных станциях.

Однако АЗС пошли другим путем и стали ухудшать ценовые условиях для корпоративных клиентов, вводя наценки и допсборы за топливные карты.

Изначально корпоративные программы были призваны создать более выгодные условия для перевозчиков, которые пользуются услугами одной сети АЗС, однако в нынешних условиях эта система дала возможность для скрытого повышения цен, отмечали в начале ноября источники «Коммерсанта».

Например, некоторые сети вводят сервисные сборы за топливную карту, другие — снижают скидки корпоративным клиентам, вводят проценты за отсрочку платежей. Подобное скрытое повышение цен на моторное топливо в итоге негативно отражается на грузоперевозчиках и ритейлерах, что впоследствии может быть заложено в цену их продукции.
Расходы на топливо — одна из ключевых статей в себестоимости перевозки. На фоне роста акциз, числа платных автодорог и ожидающегося с 1 июля 2019 года повышения тарифов «Платона», риски роста цен на продукты из-за транспортной составляющей становятся все более серьезными.

Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости.

В результате стоимость транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары. О таких рисках главу правительства Дмитрия Медведева уже предупредили представители профильных объединений из сферы логистики, ритейла и поставщиков продуктов.

Ассоциации 14 декабря направили премьеру письмо с просьбой поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества.

Между тем, 19 декабря Банк России обнародовал доклад о денежно-кредитной политике, отметив, что в 2019 году подорожает целый ряд товаров и продуктов. По версии ЦБ, цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%.

Основные причины подорожания продуктов, по версии ЦБ, — рост цен на бензин, увеличение НДС, а также повышение акцизов и требования Всемирной торговой организации.