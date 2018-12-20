Здесь вам не Франция: Путин дал совет о ценах на бензин

Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос о том, как он оценивает митинги во Франции против роста цен на бензин и протестный потенциал россиян, Путин пояснил, в чем разница между Россией и Францией в топливном вопросе.

«Французское правительство сознательно повысило цены (на бензин – «Газета.Ru»), чтобы перераспределить ресурсы на решение вопросов в сфере энергетической политики. Это людям не понравилось. Что у нас происходит? Цены на бензин повысились в связи с ростом цен на нефть. Но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен»,

— пояснил президент.

Путин напомнил, что Минэнерго договорилось с вертикально-интергированными нефтяными компаниями (ВИНКами) о заморозке цен на топливо в стране до марта 2019 года. «Затем правительство будет смотреть, что происходит на рынке. Надеюсь, что скачков роста цен на нефтепродукты правительство не допустит», — добавил президент.

Соглашение по сдерживанию отпускных оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо Минэнерго РФ заключило с ВИНКами в начале ноября. Заморозка установлена до конца года. Затем до 31 марта 2019 года в связи с повышением НДС допускается рост цен на оптовом рынке на 1,7%, а дальше предусматривается рост в пределах инфляции. Договоренности также предполагают увеличение поставок топлива на 3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, чтобы не допустить дефицита на рынке.

Как отмечал профильный вице-премьер Дмитрий Козак, данные условия на оптовом рынке позволят обеспечивать маржу для АЗС, расчетный уровень которой должен составлять 2,7 тыс. руб. за 1 тонну.

Независимые продавцы топлива жаловались, что эти договоренности снижают и без того не очень высокую маржинальность их бизнеса. А глава «Роснефти» Игорь Сечин советовал независимым игрокам увеличивать объем дополнительных услуг на АЗС. Еще весной в Госдуму был внесен законопроект о снятии запрета на торговлю пивом и вином на автозаправочных станциях.

Однако АЗС пошли другим путем и стали ухудшать ценовые условиях для корпоративных клиентов, вводя наценки и допсборы за топливные карты.

Изначально корпоративные программы были призваны создать более выгодные условия для перевозчиков, которые пользуются услугами одной сети АЗС, однако в нынешних условиях эта система дала возможность для скрытого повышения цен, отмечали в начале ноября источники «Коммерсанта».

Например, некоторые сети вводят сервисные сборы за топливную карту, другие — снижают скидки корпоративным клиентам, вводят проценты за отсрочку платежей. Подобное скрытое повышение цен на моторное топливо в итоге негативно отражается на грузоперевозчиках и ритейлерах, что впоследствии может быть заложено в цену их продукции.

Расходы на топливо — одна из ключевых статей в себестоимости перевозки. На фоне роста акциз, числа платных автодорог и ожидающегося с 1 июля 2019 года повышения тарифов «Платона», риски роста цен на продукты из-за транспортной составляющей становятся все более серьезными.

Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости.

В результате стоимость транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары. О таких рисках главу правительства Дмитрия Медведева уже предупредили представители профильных объединений из сферы логистики, ритейла и поставщиков продуктов.

Ассоциации 14 декабря направили премьеру письмо с просьбой поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества.

Между тем, 19 декабря Банк России обнародовал доклад о денежно-кредитной политике, отметив, что в 2019 году подорожает целый ряд товаров и продуктов. По версии ЦБ, цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%.

Основные причины подорожания продуктов, по версии ЦБ, — рост цен на бензин, увеличение НДС, а также повышение акцизов и требования Всемирной торговой организации.