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Потребитель окажется крайним

Почему регулирование межбанковской комиссии – плохая идея

Анна Воронцова/«Газета.Ru»
В последнее время все чаще раздаются призывы к регулированию межбанковской комиссии, и конечно же, в сторону ее снижения . Сторонники подобных мер забывают сказать, что в конечном счете, дополнительные расходы, которые неизбежно возникнут при этом, естественным образом лягут на рядового потребителя. Эксперты же указывают, что в сочетании с инфляцией, которую может прямо с Нового года подстегнуть запрограммированный рост цен на топливо, а также с санкциями, действие которых в ближайшие месяцы, очевидно, будет только нарастать, все эти факторы могут создать кумулятивный эффект для роста социального недовольства граждан, последствия которого непредсказуемы.

Характерно, что ритейлеры, которые пытаются хищническими методами найти деньги на выживание в отрасли за счет других, выступая за регулирование межбанковских комиссий, не могут не понимать, что обречены на поражение даже в среднесрочной перспективе. Трудно представить себе, что российский ритейл, разумеется, отдающий себе отчет о том, что находится в самом начале цифровой трансформации, безнадежно проигрывая мировым лидерам в лице Amazon и Alibaba, должен быть как никто заинтересован в переносе технологий и инноваций из финансового сектора, а также в поиске партнерств с участниками платежного рынка.

Однако, в погоне за длинным рублем в краткосрочной перспективе, ритейл делает себе врагов из казалось бы логичных союзников.

С тем, что ритейл сам себе вредит, согласен и глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, ранее работавший исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков (АРБ).

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«В условиях конкуренции на рынке привлечение клиентов зависит от маркетинговой активности. Ритейлеры привлекают покупателей выгодными условиями: акциями и скидками, — рассуждает он в интервью «Газете.Ru». — Скидки и бонусы от ритейлеров чаще всего оплачиваются поставщиками товаров, а «категорийное» стимулирование (торговля, заправки, авиабилеты и прочее) оплачивается банками. Банки готовы стимулировать клиентов, обеспечивая подобные выгодные условия. Средства на это банк берет, в том числе, и из межбанковской комиссии. Поэтому в случае снижения межбанковской комиссии потери понесут и банки, и ритейлеры. Последние хотят побольше заработать, но вместо того, чтобы работать более эффективно, они пытаются получить больше маржи за счет других».

По идее подталкивают ритейл к мышлению нового типа и поставленные перед кабмином в майском суперуказе Владимира Путина задачи о необходимости обеспечения ускоренного введения диджитал-технологий в экономике, в том числе в сфере финансовых услуг. О важности переориентации структуры потребления в сферу безналичной оплаты товаров и услуг упоминал и Банк России в своей Стратегии развития национальной платежной системы, одобренной Советом директоров ЦБ еще в далеком 2013 году.

Готовы к переменам и граждане, о чем свидетельствует статистика: именно Россия на сегодняшний момент занимает первое место по доле активных пользователей платежных приложений среди стран, в которых работают компании-поставщики подобных платежных решений (Apple, Samsung, Google); доля безналичных операций в розничном обороте достигла границы 50%, а доля безналичных операций при покупке товаров и услуг в Интернете в 2018 году составляет уже 25%.

Разумеется, рост числа безналичных операций напрямую связан с ростом популярности использования карт для оплаты покупок и получения дополнительных привилегий.

Наши сограждане уже привыкли к качественному и дешёвому банковскому обслуживанию, многофункциональным и бесплатным банковским приложениям, бесплатному льготному периоду по кредитным картам, а также различным карточным бонусам. И средства на все это берутся из источника, который называется английским словом interchange (по-русски — межбанковская комиссия).

Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, уплачивает при совершении покупки по карте банку-эмитенту карты. Межбанковскую комиссию устанавливает платежная система, к которой относится карта. Она полностью поступает банку-эмитенту карты, за счет чего банки финансируют все упомянутые преимущества для клиентов банка, а также получают средства для развития новых технологий и совершенствования технической базы по борьбе с карточным мошенничеством.

Российский ритейл настаивает: величину межбанковской комиссии необходимо законодательно снизить. И все это несмотря на неоднократно обозначаемую Центробанком позицию: регулирования в этой области не будет.

Специалисты отмечают, что, выходя с подобными предложениями, ритейлеры ведут себя как слон в посудной лавке, ведь все взаимоотношения в эквайеринговой индустрии представляют из себя достаточно сложный многогранный механизм. К тому же мировой опыт подсказывает, что благие намерения чаще всего приводят к непредсказуемым последствиям, а расплачиваться за непродуманные действия приходится рядовому потребителю.

Взять хотя бы последствия реформы Додда-Франка в США, относящейся к 2011 году. Она должна была стать лекарством, которое вылечило бы американскую экономику от кризиса 2008 года и препятствовало бы созданию условий для новых потрясений. Так, межбанковская комиссия по дебетовым картам для банков с активами свыше 10 миллиардов долларов США была снижена с 0,50 доллара до 0,24 доллара за транзакцию.

В итоге получилось так, что с целью компенсации недополученной от межбанковских комиссий годовой прибыли банки ограничили преференции, устанавливаемые для потребителей рынка банковских услуг.

В частности, был увеличен размер обязательного остатка средств, установленный для бесплатных расчетных счетов, а также была увеличена годовая комиссия за пользование расчетным счетом. Спустя год после реформ процент банков, предлагавших бесплатные беспроцентные расчетные счета без требования о наличии минимального остатка, снизился на 45%. Примерно половина американских банков прекратили свои бонусные программы или приступили к их реструктуризации.

Учитывая все это, отечественные ритейлеры не могут не понимать, что в конечном счете окажутся пострадавшими наравне с банками, но, по словам Мехтиева, им важна та прибыль, которую они получат прямо сейчас.

«Если ограничить комиссию, в ближайшее время она, конечно, увеличится, но в будущем покупателей станет гораздо меньше, соответственно, ритейлеры будут терпеть убытки. А цены они не понизят - опыт других стран, вводивших такие ограничения на фоне популистских заявлений, уже продемонстрировал это в полной мере», — констатировал эксперт.

Призывая снизить межбанковскую комиссию и обещая снижение цен российский ритейл, впрочем, ссылается не на американский, а на европейский опыт.

Но обещанного снижения цен на товары в странах ЕС так и не произошло, зато местные банки, лишившись такого значительного источника фондирования как межбанковская комиссия, стали в открытую покрывать расходы за счет своих клиентов. Так, на сегодняшний день во многих европейских странах стоимость банковских услуг в десятки раз превосходит российский уровень. Не сложно проверить, что в любом европейском банке пакет стартового уровня из электронной дебетовой карты и обычного текущего счета обойдется клиенту среднем в 20-40 евро. Отсутствуют и бонусные программы.

В Испании среднее увеличение годовых комиссий составило 26% (Caixa Bank и Banco Popular), в Германии несколько крупных эмитентов повысили комиссию на 20%, в Чехии в результате снижения межбанковской комиссии крупнейший банк страны Ceska Sporitelna отменил cash-back на покупки по кредитным картам (кроме электронной торговли и покупок за рубежом), а также повысил комиссию за снятие наличных в банкоматах. В свою очередь, платежи держателей карт увеличились с 22,0 до 34,3 евро по кредитным картам и с 11,1 до 17,3 евро по дебетовым картам.

И все это при том, что в ЕС на момент ограничений уровень безналичных расчетов превышал более 90%.

В России, напомним, он составляет порядка 50%, и не нужно быть финансовым аналитиком для понимания того факта, что обозначенные выше тенденции в нашей стране на практике будут еще более радикальными и невыгодными для рядовых граждан. В итоге же регуляторное снижение межбанковской комиссии не приведет к снижению издержек для малых и средних торгово-сервисных предприятий (ТСП) или потребителей. Преимущества получат только крупные ТСП.

Зато банкам не останется ничего другого, кроме как компенсировать потери, повышая для клиентов стоимость других услуг. Снижение программ лояльности в свою очередь сделает безналичные расчеты куда менее привлекательными, в результате чего под вопрос ставится сама концепция госполитики в области цифровизации экономики.

«Не просчитанные последствия ограничения ставок скорее всего приведут к отключению или ухудшению систем карточной лояльности, увеличению доли наличного обращения и повышению тарифов и комиссий банков по комплексному обслуживанию как юридических, так и физических лиц», — отметил Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка.

Разумеется, повиснет в воздухе выполнение задачи борьбы с теневым бизнесом, под вопросом окажется внедрение и инновационных платежных технологий, в результате чего Россия может безнадежно отстать от всего мира.

В условиях нестабильной геополитической ситуации это можно расценивать и как угрозу национальной безопасности нашей страны.

Тем временем в Национальной платежной ассоциации заметили, что крупный ритейл уже давно сам стал эмитентом платежных инструментов.

«Так, выпускаемые магазинами подарочные карты стали средствами платежа с огромным вторичным рынком обращения, — отметила исполнительный директор НПА Мария Михайлова. — При этом никакие регуляторные требования на эту эмиссию не распространяются, никакой идентификации пользователей не проводится и ограничений по суммам нет. На наш взгляд, выравнивание конкурентных условий эмиссии - существенно более актуальный вопрос, поскольку связан с темой безопасности и легализации денежных средств».