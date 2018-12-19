Потребитель окажется крайним

Характерно, что ритейлеры, которые пытаются хищническими методами найти деньги на выживание в отрасли за счет других, выступая за регулирование межбанковских комиссий, не могут не понимать, что обречены на поражение даже в среднесрочной перспективе. Трудно представить себе, что российский ритейл, разумеется, отдающий себе отчет о том, что находится в самом начале цифровой трансформации, безнадежно проигрывая мировым лидерам в лице Amazon и Alibaba, должен быть как никто заинтересован в переносе технологий и инноваций из финансового сектора, а также в поиске партнерств с участниками платежного рынка.

Однако, в погоне за длинным рублем в краткосрочной перспективе, ритейл делает себе врагов из казалось бы логичных союзников.

С тем, что ритейл сам себе вредит, согласен и глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, ранее работавший исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков (АРБ).

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«В условиях конкуренции на рынке привлечение клиентов зависит от маркетинговой активности. Ритейлеры привлекают покупателей выгодными условиями: акциями и скидками, — рассуждает он в интервью «Газете.Ru». — Скидки и бонусы от ритейлеров чаще всего оплачиваются поставщиками товаров, а «категорийное» стимулирование (торговля, заправки, авиабилеты и прочее) оплачивается банками. Банки готовы стимулировать клиентов, обеспечивая подобные выгодные условия. Средства на это банк берет, в том числе, и из межбанковской комиссии. Поэтому в случае снижения межбанковской комиссии потери понесут и банки, и ритейлеры. Последние хотят побольше заработать, но вместо того, чтобы работать более эффективно, они пытаются получить больше маржи за счет других».

По идее подталкивают ритейл к мышлению нового типа и поставленные перед кабмином в майском суперуказе Владимира Путина задачи о необходимости обеспечения ускоренного введения диджитал-технологий в экономике, в том числе в сфере финансовых услуг. О важности переориентации структуры потребления в сферу безналичной оплаты товаров и услуг упоминал и Банк России в своей Стратегии развития национальной платежной системы, одобренной Советом директоров ЦБ еще в далеком 2013 году.

Готовы к переменам и граждане, о чем свидетельствует статистика: именно Россия на сегодняшний момент занимает первое место по доле активных пользователей платежных приложений среди стран, в которых работают компании-поставщики подобных платежных решений (Apple, Samsung, Google); доля безналичных операций в розничном обороте достигла границы 50%, а доля безналичных операций при покупке товаров и услуг в Интернете в 2018 году составляет уже 25%.

Разумеется, рост числа безналичных операций напрямую связан с ростом популярности использования карт для оплаты покупок и получения дополнительных привилегий.

Наши сограждане уже привыкли к качественному и дешёвому банковскому обслуживанию, многофункциональным и бесплатным банковским приложениям, бесплатному льготному периоду по кредитным картам, а также различным карточным бонусам. И средства на все это берутся из источника, который называется английским словом interchange (по-русски — межбанковская комиссия).

Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, уплачивает при совершении покупки по карте банку-эмитенту карты. Межбанковскую комиссию устанавливает платежная система, к которой относится карта. Она полностью поступает банку-эмитенту карты, за счет чего банки финансируют все упомянутые преимущества для клиентов банка, а также получают средства для развития новых технологий и совершенствования технической базы по борьбе с карточным мошенничеством.

Российский ритейл настаивает: величину межбанковской комиссии необходимо законодательно снизить. И все это несмотря на неоднократно обозначаемую Центробанком позицию: регулирования в этой области не будет.

Специалисты отмечают, что, выходя с подобными предложениями, ритейлеры ведут себя как слон в посудной лавке, ведь все взаимоотношения в эквайеринговой индустрии представляют из себя достаточно сложный многогранный механизм. К тому же мировой опыт подсказывает, что благие намерения чаще всего приводят к непредсказуемым последствиям, а расплачиваться за непродуманные действия приходится рядовому потребителю.

Взять хотя бы последствия реформы Додда-Франка в США, относящейся к 2011 году. Она должна была стать лекарством, которое вылечило бы американскую экономику от кризиса 2008 года и препятствовало бы созданию условий для новых потрясений. Так, межбанковская комиссия по дебетовым картам для банков с активами свыше 10 миллиардов долларов США была снижена с 0,50 доллара до 0,24 доллара за транзакцию.

В итоге получилось так, что с целью компенсации недополученной от межбанковских комиссий годовой прибыли банки ограничили преференции, устанавливаемые для потребителей рынка банковских услуг.

В частности, был увеличен размер обязательного остатка средств, установленный для бесплатных расчетных счетов, а также была увеличена годовая комиссия за пользование расчетным счетом. Спустя год после реформ процент банков, предлагавших бесплатные беспроцентные расчетные счета без требования о наличии минимального остатка, снизился на 45%. Примерно половина американских банков прекратили свои бонусные программы или приступили к их реструктуризации.

Учитывая все это, отечественные ритейлеры не могут не понимать, что в конечном счете окажутся пострадавшими наравне с банками, но, по словам Мехтиева, им важна та прибыль, которую они получат прямо сейчас.

«Если ограничить комиссию, в ближайшее время она, конечно, увеличится, но в будущем покупателей станет гораздо меньше, соответственно, ритейлеры будут терпеть убытки. А цены они не понизят - опыт других стран, вводивших такие ограничения на фоне популистских заявлений, уже продемонстрировал это в полной мере», — констатировал эксперт.

Призывая снизить межбанковскую комиссию и обещая снижение цен российский ритейл, впрочем, ссылается не на американский, а на европейский опыт.

Но обещанного снижения цен на товары в странах ЕС так и не произошло, зато местные банки, лишившись такого значительного источника фондирования как межбанковская комиссия, стали в открытую покрывать расходы за счет своих клиентов. Так, на сегодняшний день во многих европейских странах стоимость банковских услуг в десятки раз превосходит российский уровень. Не сложно проверить, что в любом европейском банке пакет стартового уровня из электронной дебетовой карты и обычного текущего счета обойдется клиенту среднем в 20-40 евро. Отсутствуют и бонусные программы.

В Испании среднее увеличение годовых комиссий составило 26% (Caixa Bank и Banco Popular), в Германии несколько крупных эмитентов повысили комиссию на 20%, в Чехии в результате снижения межбанковской комиссии крупнейший банк страны Ceska Sporitelna отменил cash-back на покупки по кредитным картам (кроме электронной торговли и покупок за рубежом), а также повысил комиссию за снятие наличных в банкоматах. В свою очередь, платежи держателей карт увеличились с 22,0 до 34,3 евро по кредитным картам и с 11,1 до 17,3 евро по дебетовым картам.

И все это при том, что в ЕС на момент ограничений уровень безналичных расчетов превышал более 90%.

В России, напомним, он составляет порядка 50%, и не нужно быть финансовым аналитиком для понимания того факта, что обозначенные выше тенденции в нашей стране на практике будут еще более радикальными и невыгодными для рядовых граждан. В итоге же регуляторное снижение межбанковской комиссии не приведет к снижению издержек для малых и средних торгово-сервисных предприятий (ТСП) или потребителей. Преимущества получат только крупные ТСП.

Зато банкам не останется ничего другого, кроме как компенсировать потери, повышая для клиентов стоимость других услуг. Снижение программ лояльности в свою очередь сделает безналичные расчеты куда менее привлекательными, в результате чего под вопрос ставится сама концепция госполитики в области цифровизации экономики.

«Не просчитанные последствия ограничения ставок скорее всего приведут к отключению или ухудшению систем карточной лояльности, увеличению доли наличного обращения и повышению тарифов и комиссий банков по комплексному обслуживанию как юридических, так и физических лиц», — отметил Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка.

Разумеется, повиснет в воздухе выполнение задачи борьбы с теневым бизнесом, под вопросом окажется внедрение и инновационных платежных технологий, в результате чего Россия может безнадежно отстать от всего мира.

В условиях нестабильной геополитической ситуации это можно расценивать и как угрозу национальной безопасности нашей страны.

Тем временем в Национальной платежной ассоциации заметили, что крупный ритейл уже давно сам стал эмитентом платежных инструментов.

«Так, выпускаемые магазинами подарочные карты стали средствами платежа с огромным вторичным рынком обращения, — отметила исполнительный директор НПА Мария Михайлова. — При этом никакие регуляторные требования на эту эмиссию не распространяются, никакой идентификации пользователей не проводится и ограничений по суммам нет. На наш взгляд, выравнивание конкурентных условий эмиссии - существенно более актуальный вопрос, поскольку связан с темой безопасности и легализации денежных средств».