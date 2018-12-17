Игра в прятки: экс-чиновник рассказал о способах спрятать деньги

Тайна за семью печатями

Экс-глава ВЭБ Владимир Чернухин рассказал в суде, что о его связях с «Трехгорной мануфактурой» знал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, но в остальном участие Чернухина в бизнесе сохранялось в секрете. «Это как нижнее белье – красивое, чистое, но не для всех. Некоторые люди были в курсе, а другим знать о моем участии в бизнесе было не положено», — сказал Чернухин, которого цитирует издание Court News UK.

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По словам бывшего замминистра финансов, он не хотел, чтобы его имя фигурировало в деловых бумагах и документах, в частности, из-за «боязни недобросовестной конкуренции».

Чернухин утверждает, что он был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура». Его доля была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину, которая долгое время занималась операционным управлением предприятием.

Еще одной стороной судебного конфликта является сама Данилина, которая утверждает, что подлинной хозяйкой доли в «Трехгорной мануфактуре» являлась она. По словам женщины, она действовала от своего имени, а не представляла интересы Владимира Чернухина.

Экс-чиновник утверждает, что миллионы фунтов стерлингов, находящиеся на банковском счете Данилиной – это его «резерв» на случай непредвиденных трудностей. По словам экс-главы ВЭБа, он перестал оплачивать «образ жизни» своей бывшей гражданской жены в 2012 году. На вопрос о том, действительно ли Чернухин клал большие суммы денег на счета Данилиной и других людей, будучи заместителем министра финансов, он ответил утвердительно. По словам Чернухина, эти деньги были для него своеобразной «страховочной подушкой» на случай неприятностей.

«На ее счету лежали мои деньги. Это был мой резерв. И лежали они не только на ее счетах, но и на счетах других людей», — добавил Чернухин в суде.

Будни лондонского изгнанника

Владимир Чернухин с 2000 по 2002 год занимал пост замминистра финансов в правительстве тогдашнего премьер-министра Михаила Касьянова, с которым познакомился в 1980-х годах. В 2002 году он также возглавил Внешэкономбанк, которому было доверено управление пенсионными накоплениями граждан.

В 2004 году Чернухин лишился своего поста вслед за Касьяновым. Он был награжден орденом Почета и уволен из ВЭБа с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако предложений о трудоустройстве так и не поступило. Вскоре после того как в 2004 году Владимир Путин уволил Касьянова с поста, а заместитель Касьянова Денис Михайлов был задержан сотрудниками Генпрокуратуры по подозрению в разглашении гостайны и получении взятки в виде автомобиля Mercedes, Ченухин покинул Россию, точнее сбежал прямо в день ареста Михайлова, понимая, что следом могут прийти за ним.

Обосновавшись в британской столице и сменив гражданскую супругу Лолиту на супругу официальную — Любовь, — Чернухин начал вести красивый образ жизни. Как писала газета The Independent, супруга экс-чиновника Любовь Чернухина с 2012 года пожертвовала 600 000 фунтов стерлингов Консервативной партии, в том числе 160 000 фунтов в 2014 году за возможность сыграть в теннис с Борисом Джонсоном и Дэвидом Кэмероном и еще 30 000 фунтов стерлингов – за обед с министром обороны Гэвином Уильямсоном. Известно, что супружеская чета имеет связи с высокопоставленными членами британского правительства и владеет значительным количеством недвижимости в Лондоне.

Например, в 2006 году Чернухин купил за 72 млн фунтов стерлингов знаменитое здание Midland Bank на улице Поултри в лондонском Сити. В 1964 году в нем снимались эпизоды фильма «Голдфингер» о Джеймсе Бонде. Несколько лет спустя бывшее офисное здание было решено превратить в люксовый отель «шесть звезд». По данным британских СМИ, на этот проект потрачено около 200 млн фунтов. Этот проект стал одним из самых дорогих на гостиничном рынке Лондона.