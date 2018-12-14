Ценовой шок: в России выросли налоги

С 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%, чтобы сохранить прибыль, или же «заплатить» из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.

Реклама

«Компании ориентированы на конечный потребительский спрос и на финансовые возможности покупателей, а они ограничены. Я знаю, что по некоторым группам товаров приняты решения, это касается не пищевых продуктов, а промышленных товаров, компании не будут поднимать цены. Эти компании будут компенсировать рост за свой счет», - рассказал «Газете.Ru» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Рост цен может оказаться выше, чем величина повышения ставки налога на добавленную стоимость, поделился мнением председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров поделился мнением с «Газетой.Ru», что, учитывая и без того большую нагрузку на бизнес, большинству все же придется переложить издержки на плечи потребителя.

«В первую очередь, вырастут цены в продовольствии, пострадает автопром, рынок недвижимости и строительный сектор. Кроме того, цены вырастут и на рынке услуг. Перевозчики также повысят свои цены на тарифы», - добавил Назаров.

Беляков заметил, что в ассоциации всячески стараются сдерживать рост цен на продовольствие и не допустить его насколько это возможно. «Повышение НДС приводит к рискам роста цен. Компании-поставщики по-разному с этим справляются - от кого-то есть обращения, от кого-то нет, одни просят о повышении цен, другие - нет», - сказал представитель АКОРТ.

По его словам, идет борьба за цены на продукты для самых чувствительных слоев населения. Речь идет о товарах первой необходимости из потребительской корзины, например, хлеб, молоко.

В декабре мобильные операторы уже начали оповещать через официальные сайты компаний об удорожании услуг. Соответствующие заявления сделали такие игроки рынка, как «Мегафон», «Вымпелком» и «Tele2». Рост цен они объяснили повышением ставки налога на добавленную стоимость. Как ожидается, изменения в тарифах произойдут с января.

В целом, помимо повышения НДС, увеличению цен на товары с начала 2019 года способствуют и другие факторы, которые давят на предпринимателей, в том числе логистика, цены на топливо, коммунальные платежи, арендные ставки, сказал Беляков.

В 2019 году выросли также акцизы на табак, алкоголь и моторное топливо. Повысился утилизационный сбор. Так, акциз на бензин пятого класса вырос в полтора раза - с 8213 до 12314 руб. за тонну, акциз на дизель - с 5665 рублей до 8541 рубля.

Согласно прогнозам ЦБ РФ, в 2019 году ожидается рост цен на бензин и табачную продукцию на 4,6%. Рост цен на бензин может привести к увеличению затрат на перевозку и хранение продуктов. Стоимость автомобилей возрастет на 0,2%, винных изделий — на 0,9%.

По итогам 2018 года, по оценке Росстата, инфляция составила 4,2%. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 году инфляция составит 4,3%. По прогнозу Банка России, в 2019 году годовая инфляция временно ускорится до 5–5,5%. Целевой уровень ЦБ составляет 4%.

«Наиболее значимое влияние на динамику потребительских цен в 2019 г. окажет повышение базовой ставки НДС, вклад которого в годовую инфляцию, по оценкам Банка России, составит около 1 процентного пункта», - отмечается в декабрьском докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Также на инфляцию, по мнению регулятора, преимущественно в первой половине следующего года, продолжит влиять произошедшее в 2018 году ослабление рубля.

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что самым сложным периодом для российской экономики станет начало следующего года. Причины – падение цен на нефть и повышение НДС.

«Самый сложный период для экономической динамики - начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится»,

- сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

ЦБ заранее среагировал на предполагаемый рост инфляции и 14 декабря повысил ключевую ставку. В декабре регулятор повысил ключевую ставку до 7,75% годовых.

На большой пресс-конференции в 2018 году президент Владимир Путин попытался успокоить общественность, разъяснив журналистам, что эффективная ставка НДС будет ниже, чем 20%. потому что сохранены практически все льготы, например, для производства лекарств, детских товаров, IT-сектора.

«Наконец, я рассчитываю на то, что это будет разовое явление. Небольшой даже рост цен, инфляции в начале года пройдет, и затем она все-таки будет снижаться. Центральный банк предпринимает действия, чтобы предотвратить рост», - сказал Путин.

Что касается роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то он в последние годы в среднем составлял 4%. В следующем году он будет проводиться в два этапа, но в целом рост будет примерно таким же.

«Почему в два этапа, потому что в связи с ростом НДС ожидается какой-то рост товаров и услуг, связанных с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ. Поэтому чтобы не подсадить эти организации, и в конечном итоге, в интересах граждан это делается, принято решение сделать это в два этапа. Но общий объем не должен превышать 4,1%», - добавил президент.

Некоторые эксперты пытаются искать в росте цен позитивные моменты. Директор по развитию Pronline Дмитрий Трепольский говорит, что всплеск инфляции может заставить население отложить покупки. «Зато население начнет больше инвестировать деньги, чтобы их приумножать», - надеется он.

Впрочем, с учетом того, что реальные располагаемые доходы населения практически не выросли (плюс 0,4% за 11 месяцев, по данным Росстата), рассчитывать на усиление инвестиционной активности граждан вряд ли стоит.