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Ни капли до дембеля: алкоголю увеличат порог

Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года

Минздрав начал работу над законопроектом по увеличения возраста продажи алкоголя до 21 года. По данным ВЦИОМ, такую инициативу поддерживают 78% россиян. Эксперты отмечают, что это затормозит развитие алкогольного рынка в России, часть производителей уйдет в тень, а число граждан, пытающихся получить алкоголь кустарным способом, увеличится.

Министерство здравоохранения начало разработку законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции. Повысить порог продажи алкоголя ведомство предлагает до 21 года. Это положение может вступить в силу с 2020 года. Положения законопроекта предполагают запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема.

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Такое заявление размещено на сайте министерства, на портале regulation.gov.ru создана соответствующая заявка от 14 декабря.

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь - это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте», - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года»,

– пояснила министр.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате вредного воздействия алкоголя на организм человека в мире ежегодно умирают около 3,3 млн. человек, что составляет 5,3% случаев от общего числа смертей. При этом примерно 13,5% случаев смерти среди людей в возрасте 20–39 лет связаны с употреблением алкоголя.

Повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя затормозит развитие алкогольного рынка в России, который и так еще не восстановился даже до докризисного уровня 2014 года, а это может повлечь уход производителей в тень,

отмечают эксперты.

По оценке первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, продажи алкоголя от такой меры снизятся не более чем на 4-5%. «Тот, кто не сможет легально купить алкоголь, но захочет это сделать, найдет способы», - уверен он.

Часть молодых людей, конечно, откажется от идеи пить, но другие - будут искать обходные пути, а наиболее изобретательные будут пытаться получить алкоголь кустарным путем, предупреждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Рынок соответствующего оборудования демонстрирует продажи на уровне около 100 тыс. аппаратов в год и быстро растет, а на руках у населения уже находится около 1,5 млн самогонных аппаратов, а через 2-3 года на фоне падения доходов населения эта цифра может вырасти до 2,5 млн, добавляет он.

Невооруженным глазом видно, что молодежь все больше уходит в контрафактный сегмент алкогольной продукции и запретами это процесс не остановить, соглашается руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Важно понимать, что потребление алкоголя, наркотиков и табака тесно связано с социально-экономической ситуацией в обществе. Именно рост благосостояния граждан, наличие возможностей для развития, получения доходов и повышение качества жизни куда более действенный методы по избавлению от вредных привычек. В России, констатирует Лысаков, тенденция идет в обратном направлении. По его мнению,

минимальный возраст продажи алкоголя будет формально повышен, однако государство прилагает скорее формальные усилия по контролю такого запрета. Государство теряет и будет терять и на налогах, и на здоровье граждан, а данные официальной статистики все больше будут расходится с реальностью,

считает эксперт.

С инициативой увеличить возраст продажи алкоголя ранее неоднократно выступали общественные организации. Специалисты проекта «Трезвая Россия» ранее инициировали общественные слушания в ряде регионов РФ по этому вопросу. Инициатива получила название «Закон 21», а общественные палаты нескольких регионов предложили сделать их область или республику пилотными для апробации такой меры.

О том, что правительство занимается этим вопросом, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре она отмечала, что Минздрав до февраля 2019 года в рамках национального проекта «Демография» подготовит предложения по увеличению возраста, с которого разрешено продавать алкоголь в России.

«Мы говорили, что есть примеры множества стран, в том числе стран СНГ, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены», - сказала она.

Согласно опубликованному в конце ноября опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),

78% россиян поддерживают повышение возраста продажи алкоголя. Каждый второй респондент (54%) лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма, еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя.

Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса.

В настоящее время повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством целого ряда стран: например, Казахстана (21 год), Скандинавии (20 лет для крепкого алкоголя), Японии (20 лет), США (21 год), Индии (до 25 лет в зависимости от штата), Египта ( 21 год для крепких напитков), Индонезии (21 год), Парагвая (20 лет).

В странах, где возраст потребления алкоголя более ранний, чем в странах, где можно употреблять алкоголь, например, с 20-21 года потребление алкоголя на душу населения ниже, соглашается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Россия, по данным исследования за 2018 год, находится на шестом месте в рейтинге ВОЗ самых пьющих стран. Первую пятерку занимают Белоруссия, Украина, Эстония, Чехия и Литва. За Россией следуют Франция, Германия, Ирландия, Португалия.