Ни капли до дембеля: алкоголю увеличат порог

Министерство здравоохранения начало разработку законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции. Повысить порог продажи алкоголя ведомство предлагает до 21 года. Это положение может вступить в силу с 2020 года. Положения законопроекта предполагают запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема.

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Такое заявление размещено на сайте министерства, на портале regulation.gov.ru создана соответствующая заявка от 14 декабря.

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь - это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте», - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года»,

– пояснила министр.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате вредного воздействия алкоголя на организм человека в мире ежегодно умирают около 3,3 млн. человек, что составляет 5,3% случаев от общего числа смертей. При этом примерно 13,5% случаев смерти среди людей в возрасте 20–39 лет связаны с употреблением алкоголя.

Повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя затормозит развитие алкогольного рынка в России, который и так еще не восстановился даже до докризисного уровня 2014 года, а это может повлечь уход производителей в тень,

отмечают эксперты.

По оценке первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, продажи алкоголя от такой меры снизятся не более чем на 4-5%. «Тот, кто не сможет легально купить алкоголь, но захочет это сделать, найдет способы», - уверен он.

Часть молодых людей, конечно, откажется от идеи пить, но другие - будут искать обходные пути, а наиболее изобретательные будут пытаться получить алкоголь кустарным путем, предупреждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Рынок соответствующего оборудования демонстрирует продажи на уровне около 100 тыс. аппаратов в год и быстро растет, а на руках у населения уже находится около 1,5 млн самогонных аппаратов, а через 2-3 года на фоне падения доходов населения эта цифра может вырасти до 2,5 млн, добавляет он.

Невооруженным глазом видно, что молодежь все больше уходит в контрафактный сегмент алкогольной продукции и запретами это процесс не остановить, соглашается руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Важно понимать, что потребление алкоголя, наркотиков и табака тесно связано с социально-экономической ситуацией в обществе. Именно рост благосостояния граждан, наличие возможностей для развития, получения доходов и повышение качества жизни куда более действенный методы по избавлению от вредных привычек. В России, констатирует Лысаков, тенденция идет в обратном направлении. По его мнению,

минимальный возраст продажи алкоголя будет формально повышен, однако государство прилагает скорее формальные усилия по контролю такого запрета. Государство теряет и будет терять и на налогах, и на здоровье граждан, а данные официальной статистики все больше будут расходится с реальностью,

считает эксперт.

С инициативой увеличить возраст продажи алкоголя ранее неоднократно выступали общественные организации. Специалисты проекта «Трезвая Россия» ранее инициировали общественные слушания в ряде регионов РФ по этому вопросу. Инициатива получила название «Закон 21», а общественные палаты нескольких регионов предложили сделать их область или республику пилотными для апробации такой меры.

О том, что правительство занимается этим вопросом, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре она отмечала, что Минздрав до февраля 2019 года в рамках национального проекта «Демография» подготовит предложения по увеличению возраста, с которого разрешено продавать алкоголь в России.

«Мы говорили, что есть примеры множества стран, в том числе стран СНГ, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены», - сказала она.

Согласно опубликованному в конце ноября опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),

78% россиян поддерживают повышение возраста продажи алкоголя. Каждый второй респондент (54%) лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма, еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя.

Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса.

В настоящее время повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством целого ряда стран: например, Казахстана (21 год), Скандинавии (20 лет для крепкого алкоголя), Японии (20 лет), США (21 год), Индии (до 25 лет в зависимости от штата), Египта ( 21 год для крепких напитков), Индонезии (21 год), Парагвая (20 лет).

В странах, где возраст потребления алкоголя более ранний, чем в странах, где можно употреблять алкоголь, например, с 20-21 года потребление алкоголя на душу населения ниже, соглашается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Россия, по данным исследования за 2018 год, находится на шестом месте в рейтинге ВОЗ самых пьющих стран. Первую пятерку занимают Белоруссия, Украина, Эстония, Чехия и Литва. За Россией следуют Франция, Германия, Ирландия, Португалия.