«На дрова перейдете?»: Россия ответила Европарламенту

Принимая резолюцию против газопровода «Северный поток — 2», европейские парламентарии рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв депутатов Европарламента аннулировать проект.

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«Выступать против энергетического сотрудничества, его диверсификации, придания взаимодействию действительно современного характера — это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях. Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

«В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить»,

— отметила Захарова.

Россия «не первый раз сталкивается с блокированием мирных, выгодных, перспективных энергетических проектов со стороны европейских политиков», напомнила представитель МИД.

«Чьи интересы выражают эти люди? Если они говорят, что защищают интересы обывателей, то это ложь: обывателям нужно тепло, чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги», — подчеркнула она, добавив, что Россия как добросовестный поставщик энергоносителей готова и далее поставлять качественный продукт по справедливым ценам.

Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина», в которой осудил строительство «Северного потока — 2» в обход Украины, так как «речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения». «Европарламент требует аннулировать данный проект», — подчеркивается в документе.

«На сегодняшний день — это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта», — сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в настоящее время проект продолжается осуществляться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что решение Европарламента было принято под давлением Соединенных Штатов.

«Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо», — цитирует его РИА «Новости». Володин посоветовал европейцам в преддверии выборов задуматься о тех, кто представляет их интересы в Европарламенте.

Ранее похожую резолюцию приняла палата представителей конгресса США, поддержав введение санкций против российского газотранспортного проекта в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа сделать все возможное «для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации для снижения зависимости ЕС от РФ».

В Кремле тогда назвали попытки помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами «камуфлированием недобросовестной конкуренции».

«Мы не считаем ее (резолюцию) правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. Свое согласие на строительство дали все страны, за исключением Дании, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.

Между тем сооружение газопровода уже ведется и на территории России, и в ЕС. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства «Северного потока — 2» позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.

Реализация «Северного потока — 2» практически вдвое сократит объем транзита российского газа через Украину, что существенно скажется на доходах страны. Ранее в Киеве свои потери от нового газотранспортного проекта РФ оценивали в $2-3 млрд в год.

Резолюция Европарламента — попытка уйти от ответственности за последовавшую после переворота на Украине трагедию, полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными. Разумеется, это выглядит абсурдом для страны, которая провозгласила курс на разрыв всех возможных связей с соседним государством — но, оказывается, транзит из нее весьма даже желанен, да и торговля растет. Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда», — написал сенатор на своей странице в фейсбуке.

«Поэтому европейцы (причем не бизнес, а политики), напуганные, что им опять придется покрывать серьезную брешь в украинском бюджете, в очередной раз призвали отказаться от «потока», дежурно осудили Россию...», — добавил он.