Перекрыть трубы: ЕС восстал против «Северного потока»

Европейский парламент призвал прекратить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее пожелание содержится в принятой 12 декабря в ходе пленарной сессии Европарламента резолюции по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина».

«Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой роль Украины в европейской сети энергетического обеспечения. Европарламент осуждает строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины, так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения. Европарламент требует аннулировать данный проект»,

— подчеркивается в тексте резолюции.

Реклама

Кроме того, парламентарии призвали Евросоюз применить санкции в отношении России, если украинские моряки не будут освобождены после конфликта в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября. Что касается Украины, то, по мнению европейских депутатов, Киев должен сделать приоритетом борьбу против коррупции, начать решать проблему «олигархической власти» и продолжить реформы по децентрализации.

Интересно, что накануне аналогичную позицию по «Северному потоку — 2» заняли заокеанские коллеги европарламентариев. Палата представителей конгресса США 11 декабря поддержала введение санкций против российского газотранспортного проекта в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Запуск газопровода, подчеркивается в документе, станет «существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США».

Конгрессмены призвали также президента США Дональда Трампа сделать все возможное «для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации для снижения зависимости ЕС от РФ».

В американской резолюции также содержался призыв к странам ЕС отказаться от участия в этом энергетическом проекте. И хотя документ носит рекомендательный характер, и европейские партнеры не обязаны его выполнять, европейские депутаты не преминули воспринять это как сигнал к действию.

О том, что Соединенный Штаты выступают против данного проекта, Вашингтон неоднократно заявлял на разных уровнях, включая главу государства Дональда Трампа. 10 декабря помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон подтвердил позицию страны, отметив, что «Северный поток — 2» и расширенный «Турецкий поток» не коммерческие проекты, а политические инструменты.

В Кремле на резолюцию американской палаты представителей США отреагировали весьма сдержано.

«Мы не считаем ее (резолюцию) правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

США, по его словам, пытаются помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами, которые являются ничем иным, как «камуфлированием недобросовестной конкуренции». Однако проект нужен не только России, но и потребителям газа, в том числе Германии, подытожил Песков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. Свое согласие на строительство дали все страны, за исключением Дании, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.

Между тем сооружение газопровода уже ведется и на территории России, и в ЕС.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства «Северного потока — 2» позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президентская администрация рассматривает варианты, как помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а в отношении Москвы может быть введено еще больше санкций.

«Президент [США Дональд Трамп], к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Мы рассматриваем ряд вариантов действий на этом направлении», — подчеркнул Болтон.

Германия же неоднократно подтверждала свою приверженность проекту. О том, что ФРГ рассматривает «Северный поток — 2» исключительно с коммерческой точки зрения, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

7 декабря германское издание Zeit отмечало, что «Северный поток — 2» стал настоящей внешнеполитической катастрофой для Германии.

Несмотря на то что газопровод еще не поставил ни одного кубометра газа, он уже успел стать причиной масштабного сопротивления и критики в адрес Берлина. Польша, Украина, комиссия ЕС и страны Прибалтики при любой возможности обрушиваются на этот проект. Так, США уже готовят санкции из-за «Северного потока — 2», да и в Германии многие политики хотят, чтобы этот проект никогда не осуществился.

Однако прежде чем останавливать строительство газопровода, необходимо понять, возможно ли это, отмечается в материале. Например, все разрешения для старта «Северного потока — 2» получены, а жалобы отклонены. Именно поэтому в случае, если федеральное правительство Германии внезапно захочет остановить «Северный поток — 2», то это не только будет противоречить их собственной позиции, но также вызовет волну дорогостоящих требований об убытках.