Дело на миллиард: Россия уничтожит неправильные шубы

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в среду о том, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти полтора миллиарда рублей. Это заявление основано на данных Роспотребнадзора.

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«С 28 августа 2018 года территориальными органами Роспотребнадзора проводятся проверки, в результате которых выявлено находящихся в незаконном обороте меховых изделий, на общую сумму 1,48 млрд руб., из них 18% находились в реализации без маркировки, 82% — с нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По результатам проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения установленных требований, Роспотребнадзором возбуждены дела об административных правонарушениях, товар арестован.

Комментируя эту информацию Денис Мантуров уточнил: «Данные изделия будут уничтожены». Каким способом будет уничтожен конфискат он не пояснил.

В России часто уничтожают конфискованные товары. Например, так «расправляются» с продуктами питания из ЕС, США и ряда других стран, поскольку они попадают под российское эмбарго, введенное как ответная мера на западные санкции в отношении нашей страны. Россельхознадзор на август этого года ликвидировал 26 тысяч тонн «санкционки», преимущественно овощей и фруктов (24,9 тыс. тонн).

C апреля 2016 года продаваемые в России меховые изделия должны в обязательном порядке иметь специальные чипы — контрольные идентификационные знаки (КИЗ). В перечень товаров, подлежащих маркировке, входят предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, из кролика или зайца, из енота, предметы одежды из овчины.

В первый же год действия нового законодательства было зарегистрировано 1200 юрлиц, в том числе крупнейшие изготовители и продавцы меха, и индивидуальных предпринимателей, согласившихся участвовать в маркировке этих товаров. Дело в том, что поначалу проект был анонсирован, как экспериментальный. Было заказано более 1,5 млн контрольных чипов.

Механизм маркировки выглядит так: бизнес передает сведения о маркировке меховых изделий в Информационный ресурс маркировки, оператором которого является Федеральная налоговая служба. Владелец продукции из натурального меха может выбрать разновидность чипа, он может быть навесной, вшивной или клеевой.

Для отечественных товаров предусмотрены чипы зеленого цвета, для импортных — красного. Изготовление чипа возможно только после одобрения заявки налоговой службой и оплаты. Далее заказчик получает чип, маркирует им товар и сообщает об этом в личном кабинете на сайте ФНС.

Цель новации – борьба с контрафактом и недобросовестной конкуренцией. Обязательной маркировка меховых изделий стала с августа 2017 года. Причем маркировка распространяется на все государства Евразийского экономического союза.

Российский рынок шуб оценивался Минпромторгом на старте эксперимента в 100-200 млрд руб. При этом по данным, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), порядка 84% меховых изделий ввозилось контрабандным путем, с них не уплачивались налоги.

По расчетам Евразийской экономической комиссии, после введения маркировки шуб и шапок процент легализации достигнет 50-70 %.

Меховые изделия стали первой группой товаров, которые выбраны для чипирования. Новый механизм учета решили протестировать именно на дорогих шубах, чтобы отладить его «без шоков для массового потребителя».

Следующая группа товаров для чипирования — изделия легкой промышленности и авиакомпоненты. Федеральная таможенная служба предлагала чипировать также импортируемое пиво, воды и бытовую технику. В текущем году был начат эксперимент по маркировке табачных изделий, на подходе старт проекта по обуви.

Ранее в декабре этого года президент Владимир Путин одобрил решение правительства о создании до 2024 года единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта был определен Центр развития перспективных технологий. Через шесть лет система должна охватить все отрасли промышленности – от сигарет и стройматериалов до детского питания и одежды.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 14 марта заявлял, что для обеспечения чистоты рынка необходимо не только предоставить преференции добросовестным бизнесменам, но и дать потенциальным потребителям их продукции гарантии, что они приобретают не контрафакт и фальсификат. Подобная система действует для алкоголя – в виде ЕГАИС.

Бизнес при этом жаловался на расходы, которые он несет на закупку чипов маркировку и оборудования. И на привлечение дополнительного персонала. Но услышан не был. Власти говорят исключительно о пользе этого нововведения.

В АКОРТ, впрочем, отмечают, что стоимость чипа (порядка 50 рублей) несопоставимо мала относительно стоимости шубы (от 15 тыс. руб). По этой причине на розничной стоимости изделия маркировка почти не отражается.

«В перспективе с ее помощью производители смогут отслеживать товарные потоки и на основании получаемой информации достаточно точно прогнозировать как необходимые объемы производственных запасов и свои логистические затраты, так и спрос на продукцию», — отмечал глава Минпромторга.