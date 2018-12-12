Отпуск насмарку: как застрять на острове в Китае

Китайские пленники

Ростуризм исключил компанию «Жемчужная река», туристы которой застряли на острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

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«Решение принято в связи с невозможностью исполнения указанными компаниями всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта», — подчеркивается в сообщении Ростуризма.

Исключение из реестра не освобождает туроператора от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам, уточняет ведомство.

В течении 24 часов «Турпомощь» соберет наблюдательный совет по ситуации с возвращением туристов с курорта, рассказал «Газете.Ru» директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, набсовет может состояться уже в среду.

«Долго затягивать не будем», — сказал Осауленко.

Туристам, которые купили туры, но не вылетели на отдых, не нужно ждать решения наблюдательного совета «Турпомощи», поскольку есть решение Ростуризма о прекращении деятельности компании, которое гласит, что туроператор не в состоянии исполнить свои обязательства. Это значит, что в соответствии с законом они могут обратиться в страховую компанию.

По словам Осауленко, сейчас информация о числе туристов в Китае противоречивая. «Вчера речь шла о 2 тысячах человек, сегодня уже — о 1,5 тысячах туристов. Сегодня должны состояться два рейса — в Уфу и в Самару, а это порядка 600 человек», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Средства на их возвращение в фонде «Турпомощи» есть. Но рассчитывать на эти деньги могут только те «туристы, которые не имеют обратных билетов, но купили комплексный турпродукт и в состоянии это доказать», — заметил Осауленко.

Туроператор накопил задолженность свыше $2,3 млн перед авиаперевозчиком «ИрАэро», из-за чего последний приостановил программу полетов в города Хайкоу и Санья с 7 декабря. По предварительный оценкам, к тому моменту в Хайкоу находилось порядка 1500 туристов «Жемчужной реки».

10 декабря было объявлено, что «ИрАэро» вывезет своих пассажиров собственными силами, после чего будет компенсировать ущерб в судебном порядке. Рейсы для возвращения россиян, отдыхающих на острове по линии туроператора «Жемчужная река», осуществляет и авиакомпания «Алроса».

«У почти 1500 туристов «Жемчужной реки» отдых в Китае заканчивается с 12 по 15 декабря. Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Авиакомпания «ИрАэро» перевезет этих пассажиров вовремя, за свой счет», — говорится в сообщении компании.

Ситуация осложнилась тем, что в ходе организации процесса вывоза туристов выяснилось, что часть туристов из Москвы прилетели другой авиакомпанией, имеют на руках недействительные билеты или вовсе не имеют проездных документов.

«Туркомпания фактически хотела втихую и бесплатно, чтобы не было криков, вывезти на наших самолетах москвичей, привезенных в Китай другой авиакомпанией», — заявил ТАСС заместитель гендиректора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Наличие такой проблемы «Газете.Ru» подтвердили и в Росавиации, отметив, что по данным представителя Генконсульства РФ в Китае туристов без обратного билета насчитывается, как минимум, 230 человек.

Как уточнил представитель ведомства, судя по всему, «Жемчужная река» продавала в составе турпакета воздушную перевозку на регулярный рейс авиакомпании «Пегас Флай», в том числе на 23 ноября из Жуковского в Хайкоу. Туристам этого рейса была выдана маршрут-квитанция электронного билета, в которой значилось, что обратный рейс будет выполнен авиакомпанией «Пегас Флай» 8 декабря. В авиакомпании проинформировали, что прекратили выполнение полетной программы в Хайкоу в конце ноября. И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайокоу у них запланированы не были.

«Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана «Жемчужной рекой» содержит недостоверную информацию. По сути, это фальсификация», — сказал представитель ведомства.

«Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета»,

— заявили в Росавиации, подчеркнув, что проинформировали о сложившейся ситуации Ростуризм и правоохранительные органы.

В Ростуризме заявили, что до сих пор не получили от туроператора и от авиаперевозчика «объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на о. Хайнань по линии «Жемчужной реки» российских туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину». Чтобы разобраться в сложившейся ситуации на Хайнань вылетели сотрудники ведомства.

Правительство китайской провинции Хайнань, по данным ТАСС, прорабатывает план действий на случай урегулирования ситуации с истечением сроков виз у застрявших на острове российских туристов компании «Жемчужная река».

Испорченный отпуск

Скольким россиянам проблемы «Жемчужной реки» могут испортить отпуск, точно не известно.

Туроператор ни разу не сказал, сколько человек купили у него путевки, констатировала пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), речь идет о более чем 5 тыс. туристов.

Сейчас «Жемчужная река» распространяет информацию о том, что можно аннулировать тур и вернуть деньги, причем они обещают возврат средств в течение 10-30 дней, что очень сомнительно, потому что у туроператора денег нет, а его инвестор не оплачивает рейсы,

уточнила Тюрина. В качестве альтернативного варианта туристам предлагается «перебронировать вылет из любого другого города, что тоже весьма абстрактное предложение», добавила она. При этом «у туроператора смехотворные фингарантии — два юрлица, по 10 млн рублей у каждого», отметила Тюрина.

Между тем, как отмечает ТАСС со ссылкой на материалы туроператора, одно из юрлиц «Жемчужной реки», осуществляющее деятельность в РФ, — «Тревел дизайнерс» — застрахована на 20 млн рублей: 10 млн рублей у «Хоска» и 10 млн у СК «Орбита»; второе юрлицо - «Геркулес трэвел» — застраховано на 60 млн рублей — 50 млн рублей у «Хоска» и 10 млн рублей у СК «Орбита». При этом у хабаровской компании «Хоска» Банк России в мае 2018 года отозвал лицензию. ЦБ ранее отмечал, что после отзыва лицензии «Хоска» продолжает нести обязательства по действующим договорам страхования.

Доверяй, но проверяй

Можно с сожалением констатировать, что турист в данной ситуации может рассчитывать только на свои собственные средства или на помощь друзей и родственников, говорит замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, эксперты советуют внимательно относиться к выбору туроператора и уточнять, кто именно отвечает за тур, при покупке путевки через агентство или сайт. В типичных договорах на тур и офертах эта информация содержится в отдельном приложении, где кроме названия указаны также обязательные данные о внесении в единый федеральный реестр туроператоров РФ и страховании на случай банкротства, уточняет менеджер по туризму сервиса «Туту.ру» Александра Соколова.

Кроме того, стоит проверить туроператора по реестру Ростуризма на сайте ведомства, где указано число туристов, отправленных за прошлый год.

Например, та же «Жемчужная река» в минувшем году вывезла на отдых 45 человек по одному юридическому лицу и 47 по второму.

Кроме того, стоит проверить, является ли выбранный туроператор членом ассоциации «Турпомощь», которая создана для оказания экстренной помощи российским туристам за рубежом в случае проблем туроператора. Регулярно ли платит взносы в ассоциацию. Эта информация есть в открытом доступе на сайте ассоциации.

«Если компания не исполняет обязательства, следует сначала обратиться к ней с претензией, в которой изложить требования компенсировать понесенные убытки. Скорее всего, в добровольном порядке эти требования исполнены не будут, поэтому остается только взыскание компенсации в судебном порядке», — говорит Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

Но тут также стоит учитывать, что, если у компании нет активов, добиться реального исполнения требований будет сложно. «Если дело дойдет до банкротства организации, то клиенты будут включены в перечень кредиторов. В этом случае остается ждать компенсации в порядке очереди», — комментирует он.