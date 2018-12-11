«Это уровень нищеты»: как вырастут зарплаты

Депутаты на заседании во вторник в третьем, окончательном чтении, единогласно проголосовали на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума. С начала 2019 года МРОТ будет установлен на уровне 11 280 рублей.

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Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

С 1 января 2019 года МРОТ устанавливается «в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года», отмечается в документе.

Учитывая, что в мае 2018 года МРОТ был установлен на уровне 11 163 рубля в месяц, МРОТ в следующем году повысится на 117 рублей.

МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума с мая 2018 года. О необходимости довести его до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось (до этого предполагалось сделать это в 2019 году), заявил президент России Владимир Путин в начале этого года во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется — у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — подчеркивал тогда Путин.

При этом он отмечал, что повышение МРОТ коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров и т.д.

Глава государства тогда пояснил, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

«Конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос»,

— сказала на заседании зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова (депутат от фракции «Единая Россия»).

«Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние наших людей было выше. Но повышение даже на такой размер МРОТ коснется 3,7 млн человек, поэтому как мы можем сегодня не соглашаться с данным законопроектом?» — ответила она на критику со стороны депутатов от оппозиции, которые заявляли, что такое повышение будет недостаточным.

Между тем накануне Росстат опубликовал данные по прожиточному минимуму и уровню бедности в третьем квартале этого года.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам третьего квартала в целом по Российской Федерации составило 19 млн, что на 200 тысяч человек больше, чем во втором квартале.

Уровень бедности (отношение количества россиян с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения) в целом за девять месяцев этого года составил 13,3%.

По итогам прошлого года уровень бедности равнялся 13,2%.

В майском указе президента о приоритетах национального развития чиновникам была поставлена амбициозная цель — снизить к 2024 году уровень бедности в стране в два раза.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявил недавно премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью.

Между тем чиновники ранее выражали сомнения, что в ближайшее время удастся значительно снизить уровень бедности.

В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на прошлой неделе на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, говорил, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как серьезно снизить ее в ближайшее время.

Для реального снижения уровня бедности, а не показателей на бумаге, «в стране должна быть создана соответствующая благоприятная бизнес-среда, надежно защищена частная собственность, реформированы судебная и правовая системы, снижен уровень коррупции, а налоговая система должна сделать максимально привлекательным развитие малого и среднего бизнеса», — говорил «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Доходы на уровне прожиточного минимума — это уровень нищеты,

комментировала ранее «Газете.Ru» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-министра труда Оксана Дмитриева.

«Во всем мире уровень бедности считают по средним доходам населения, и бедными считаются граждане, у которых доход в два раза ниже этого уровня, — поясняет Оксана Дмитриева. – В России же две трети населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум это условная «счетная» единица».