Погулять на Новый год: пенсии выплатят досрочно

Пенсионный фонд России (ПФР) должен досрочно выплатить январские пенсии, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. Причем пенсии планируется выплачивать с учетом индексации, планируемой на 2019 год.

Реклама

«В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года», — сказал Голикова, выступая на заседании Пенсионного фонда России.

Голикова потребовала обеспечить «своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах».

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей. С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тыс. рублей. То есть индексация пенсий в следующем году составит 7%. В 2020 году она запланирована на уровне 6,6% и 6,3% в 2021 году.

На индексацию вправе рассчитывать только неработающие пенсионеры. Это, по данным ПФР, около 40 млн человек. Для работающих пенсионеров (около 9 млн человек) индексация не предусмотрена.

«Недружественное отношение» следует изжить

В этом году (за период до 1 октября) количество назначенных пенсий составило 1,9 млн, страховых пенсий по старости — почти 1,3 млн, добавила Голикова.

Она потребовала от сотрудников ПФР изжить «недружественное отношение» к гражданам, обращающимся в фонд.

«Важно проявлять внимательное и уважительное отношение к нашим гражданам. Да, бывают разные вопросы, бывают вопросы от незнания... Вы должны проявлять максимальное внимание», — рекомендовала работникам ПФР вице-премьер.

В ответ на требования Голиковой глава ПФР Антон Дроздов заявил, что деньги у фонда имеются и задержек с выплатой быть не должно.

«Я хотел вам сказать, что необходимые деньги у нас есть, авансирование будет произведено в 20-х числах декабря», — заверил Дроздов.

Доходы плюс заморозка

По словам Дроздова, доходы в Пенсионный фонд «поступают у нас хорошо» и даже снижается зависимость от федерального бюджета». «У нас нет сомнений, что мы все профинансируем вовремя», — заверил глава ПФР.

Но у фонда имеются деньги на индексацию не только благодаря доходам, но и за счет заморозки пенсионных накоплений части работников. Напомним, пенсионное обеспечение россиян строится на страховом взносе (22% зарплаты), который делится на две части: 16% — страховая, она поступает в ПФР. И 6% от зарплаты — это накопительная часть, которая может перечисляться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для инвестирования в ценные бумаги с целью получения дополнительного дохода.

Напомни, что в 2014 году власти решили временно заморозить пенсионные накопления на год. С тех пор отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Потом заморозку продлили еще на год. В прошлом году заморозку пенсионных накоплений снова продлили. Уже до 2020 года.

Как заявлял тогда министр труда и соцзащиты Максим Топилин, заморозка помогла сэкономить около 2 трлн рублей.

5 декабря этого года Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии на три года вперед. Закон коснется тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. До принятия закона о заморозке граждане могли распорядиться отчислениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

После заморозки пенсионных накоплений граждане начали жаловаться, что государство лишило их права распоряжаться собственной пенсией. В ответ власти предложили концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При этом страховая часть пенсии остается без изменений, а накопительную гражданин (а не работодатель) будет накапливать сам и сам будет ею распоряжаться. Речь идет о тех гражданах, которые вопреки всему, поверят государству и начнут копить на старость под присмотром властей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что для индивидуальных пенсионных капиталов введут систему, аналогичную страхованию банковских вкладов. Так что отложенные на старость деньги «будут в сохранности под защитой государства».