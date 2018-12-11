Рука помощи: Россия спасет Китай от нехватки воды

Китайские эксперты обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением обсудить на межправительственном уровне проблему дефицита воды в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и возможность переброски в этот район водных ресурсов из Алтайского края. Письмо председателю правительства направила Ассоциация по сотрудничеству между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР.

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Дефицит воды в Китае растет и, согласно исследованию ассоциации, решить проблему поможет межгосударственный проект России, Китая и Казахстана, который также испытывает значительный дефицит воды.

Вот, что предлагают китайские эксперты: до 2026 года построить первую очередь водовода «РФ – Казахстан – Западный Китай» мощностью 600-700 млн куб. м. и сеть распределительных трубопроводов. Затем на втором этапе до 2040 года предлагается построить вторую очередь водовода с увеличением мощности уже до 1,8-2,4 млрд куб. м. в год., а также повышать эффективность водопользования на приграничных территориях трех стран за счет инновационных технологий.

По оценкам китайских экспертов, общая протяженность водовода может составить 1200-1500 км. Для строительства первой очереди может потребоваться до 2 млн тонн труб, половина из которых большого диаметра, указано в исследовании ассоциации.

«Насколько мы знаем, этот вопрос уже обсуждался на полях прошедшего в июне 2018 года саммита ШОС и получил политическую поддержку», — отметил руководитель ассоциации Гэ Чжили. Эксперты из Поднебесной предлагают организовать трехстороннюю встречу, чтобы обсудить проект, а затем и создать межправительственную рабочую группу.

По мнению авторов доклада, все три государства выиграют от переброски воды из России в засушливый район Китая. Главное преимущество проекта для России — модернизация системы водоснабжения Алтайского края и снижение ущерба от паводков. Пользу экономике принесет и загрузка мощностей поставщиков и подрядчиков, а также использование инновационных агротехнологий. Общий дефицит водных ресурсов на приграничных территориях КНР и Казахстана должен сократиться не менее чем на 50%, считают эксперты.

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, проект переброски пресной воды из Алтайского края России через Казахстан в СУАР КНР может конкурировать за первые строчки в рейтингах самых амбициозных идей XXI века. «Действительно, он имеет очень много важных составляющих: во-первых, это системное увеличение межгосударственной кооперации и связности региона в рамках уже действующих международных структур и инициатив, таких как ШОС, «Один пояс и один путь» и т.д. Во-вторых, это долговременное сотрудничество с Китаем, построенное не на разовом вывозе природных ископаемых, а на создании долгосрочного высокотехнологичного проекта, подразумевающего не только долгосрочные инвестиции, но и развитие современных технологий. Не только одноразовую закупку чего-то, но создание долгосрочной структуры рабочих мест и формирования прибыли. В-третьих, это системный ответ на изменения климата, важный как для Казахстана, так и для Китая – государств, находящихся в зоне риска предстоящих в ближайшие десятилетия изменений. В-четвертых, это дополнительное внимание именно к Синьцзян-Уйгурскому району, проблемному для КНР, и нуждающемуся в точках развития, а также во взаимосвязях с близкими по культуре государствами Средней Азии», — считает эксперт.

Кроме того, важно отметить, что Россия имеет уже долгосрочный позитивный опыт межгосударственных отношений по использованию водных ресурсов – например, договор по Сайменскому каналу с Финляндией. Такое сотрудничество не только приносит выгоду обеим сторонам, но и увеличивает взаимное доверие и позитивный настрой для приграничной дипломатии. Последнее может быть особенно важно в свете современных трендов развития международных отношений.

Водный голод

Сразу несколько регионов Китая переживают серьезный дефицит воды, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, Пекин, Шанхай, Ляонин. Китай занимает шестое место в мире по запасам водных ресурсов, которые составляют 2,8 трлн куб. м. Тем не менее, на душу населения в КНР сегодня приходится всего 2500 куб. м. — это всего лишь одна четвертая от среднемирового показателя.

В целом для стран Центрально-Азиатского региона характерен «водный голод». Он связан как с географией, так и с быстрым ростом численности населения. Кроме того, есть проблема нерационального использования водных ресурсов и высокой загрязненности вод.

«Проблема дефицита воды в Китае является крайне острой, это связано с ухудшением экологической ситуации, и, в частности, с засорением бассейнов ключевых китайских рек. Особо острую нехватку в воде испытывают жители Западных и Центральных провинций КНР. Только 42,7% подземных вод в городах Китая соответствуют стандартам качества воды», — пояснил «Газете.Ru» президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, отметив, что ассоциация получает большое количество запросов, связанных с поставкой питьевой бутилированной воды в Китай.

«В принципе, целесообразно делиться сибирскими водными ресурсами с нашими азиатскими соседями. Переброска алтайской пресной воды через Казахстан в Китай — один из вариантов возможного сотрудничества, но не руководство к действию. Такие предложения требуют проработки», — отмечал ранее научный руководитель Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, заслуженный эколог РФ Юрий Винокуров.

Проект важен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения. Проблема воды мешает динамичному развитию Китая. Более того, дефицит воды ставит под угрозу развитие сельского хозяйства на севере страны и может привести к нехватке продовольствия, отмечают эксперты. В долгосрочной перспективе нехватка воды выступает угрозой социально-политической стабильности для КНР в целом, подчеркивают специалисты.

В Казахстане в ряде регионов дефицит воды также продолжает увеличиваться. К проблемным относятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области. В зоне риска и Восточный Казахстан, поскольку не все водные вопросы разрешены с соседями — Китаем и Киргизией.

Общий дефицит воды по Синьцзян-Уйгурскому автономному району и Восточно-Казахстанской области к 2040 году может достигнуть 16 млрд куб. м. в год, из них почти весь этот объем придется на Китай — не менее 15 млрд куб. м., а на Казахстан — 1 млрд куб. м.

По оценке Всемирного Банка, к 2050 году дефицит воды может снизить годовой ВВП Китая на 6% или более. При этом эффективная организация системы водопользования может изменить ситуацию в Китае и Казахстане в прямо противоположную сторону. Экономика КНР к 2050 году может дополнительно увеличить свой ВВП на 1-2%. В свою очередь экономика Казахстана может вырасти на дополнительные 6%.

Ключевая роль России

Китайская сторона не раз проявляла интерес к импорту водных ресурсов из РФ. И этот интерес оправдан. При существенном недостатке воды в некоторых регионах Китая и Казахстана, в России — в Алтайском крае наблюдается сезонный избыток воды в период паводка — это не менее 70 млн куб. м в год. Также есть возможность наращивания отбора воды без причинения ущерба экологии — 0,5-1 млрд куб. м в год. Таким образом, налицо предпосылки для совместного проекта трех стран, подчеркивают эксперты.

Специалисты отмечают, что проект не подразумевает лишь переброску воды через магистральный водовод.

Это целый комплекс работ, цель которого развить системы водопользования на приграничных территориях Китая, России и Казахстана.

Предполагается, что обеспечивать проект будут государства-участники либо напрямую через проектное финансирование, либо через привлечение финансирования по линии международных финансовых организаций. Это может быть, например, ЕБРР или банк БРИКС. Бюджет первого этапа проекта оценивается от $10,3 до $13,4 млрд. Инвестиционная программа второго этапа проекта может составить до $70-75 млрд, из которых инвестиции непосредственно в инфраструктуру водоснабжения составят не менее $30 млрд.

Уже в первом квартале 2019 года планируется перейти к проработке конкретных решений, включая создание международной проектной компании и поиск источников финансирования. Решение проблемы дефицита воды должно стать частью стратегии «Один пояс — один путь», над чем китайская сторона уже работает. Свое исследование ассоциация ранее направила в правительство Китая.