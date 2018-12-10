Без просвета: бедных в России стало больше

Росстат опубликовал данные по прожиточному минимуму и уровню бедности в третьем квартале этого года. Для всего населения прожиточный составил 10 451 руб., для трудоспособных граждан – 11 310 руб., для пенсионеров – 8 615 руб.

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Стоимость потребительской корзины в июле-сентябре составила 9 743 руб., из них на минимальный набор продуктов питания пришлось 4 822 руб.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации составила 19 млн, что на 200 тысяч человек больше, чем во втором квартале. Уровень бедности (отношение количества россиян с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения) составил 12,9%.

Этот показатель вырос впервые в этом году – в первом и втором квартале он снижался. В прошлом году число бедных россиян также последовательно сокращалось от квартала к кварталу.

В целом, за девять месяцев уровень бедности составил 13,3%. Это ниже, чем за аналогичный период прошлого года (13,8%). Но такая динамика не позволит выйти на прогнозные рубежи, заложенные Минэкономразвития.

У ведомства есть на текущий год целых два прогноза. Один был представлен вместе с законом о бюджете на 2019-2021 гг., и в базовом сценарии стоит цифра в 12,3%. Второй прогноз на период до 2024 года был опубликован несколько позже, и там уже указан уровень бедности в 11% по базовому сценарию.

Чтобы выйти даже на 12,3%, необходимо накачать граждан деньгами в четвертом квартале. Но это вряд ли случиться. Ранее эксперты оценивали вероятность выполнения прогнозов Минэка, как минимальную.

«В этом году уже состоялась индексация зарплат бюджетников. Как правило, эта мера затрагивает нижнюю социальную страту», — поясняла Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-банка». Таким образом, основной вклад в снижение уровня бедности в этом году уже состоялся, поясняет она.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был повышен до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая, и вклад этого фактора также уже отыгран.

«В этом году уже нереально. Непонятно, откуда такие цифры», — ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» соглашается Евгений Гонтмахер, профессор Высшей школы экономики.

По его словам, в этом году уже состоялось увеличение роста доходов бюджетников и других мер, которые могут повлиять на статистику, не предвидится. При этом, по последним данным, идет снова падение доходов населения.

В январе-октябре, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (денежные доходы, скорректированные на обязательные платежи и инфляцию) выросли всего на 1,6%, при этом в сентябре доходы даже ушли в минус, упав на полтора процента по сравнению с сентябрем 2017 года.

Рост доходов поддерживается только увеличением зарплат (за десять месяцев — плюс 10,4% в номинальном выражении и 7,6% в реальном). Остальные виды заработка россиян проседают. Сокращаются также и выплаты в конвертах, говорят эксперты.

Но правительство не теряет оптимизма. Президент Владимир Путин поставил задачу сократить уровень бедности к 2024 году в два раза, а Минэкономразвития сделало под эту задачу соответствующий прогноз.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», — заявил недавно премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью.

Ранее вице-премьер по социалке Татьяна Голикова говорила, что правительство в следующем году представит дополнительные предложения для поставленной президентом задачи.

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза, поэтому мы в настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту «Демография», так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза», — сказала Голикова.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также отмечал, что снизить бедность в два раза будет крайне сложно.

«Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до выше 3,5%, с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% снизить (бедность)», — сказал он.

Недавно свою оценку майскому указу дал Всемирный банк. Эксперты считают, что цель по двукратному снижению бедности россиян к 2024 году «вполне достижима».

Данное распоряжение может быть выполнено при низких темпах роста экономики. Однако, отмечается в докладе, для этого необходимо изменение системы социальной поддержки.

«Согласно нашим оценкам, среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%», — говорится в докладе.

Будет ли изменена система социальной поддержки, пока неизвестно. План по сокращению бедности еще не представлен.