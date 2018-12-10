Заработков нет: на Украине рухнула стройка

Ввод жилья на украинском рынке недвижимости за год упал на 15,6%. В январе-сентябре 2018 года введено в эксплуатацию 5,23 млн квадратных метров жилья, следуют из информации Госстата Украины. В статистике указано, что данные приведены без учета территорий Крыма, Севастополя, а также части территорий в Донецкой и Луганской областях.

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В лидерах по темпам ввода жилья оказалась Киевская область с общим объемом нового строительства в 976 тысяч квадратных метров и город Киев, где принято 616,2 тысячи «квадратов» жилой недвижимости. Во Львовской области сдано 595,3 тысячи квадратных метров, в Одесской — 426,2 тысячи квадратных метров.

Для сравнения, за девять месяцев прошлого года на Украине было введено почти 6,2 млн квадратных метров.

За пять лет стройка в стране упала на 19,5%.

Еще до Майдана, в январе-сентябре 2013 года, было построено 6,5 млн квадратных метров жилья. По итогам 2014 года падение составило около 4,7%.

Ранее заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что объемы строительства на Украине за десять месяцев этого года выросли на 6,4%.

Но речь шла об объемах, учитывая строительные, монтажные и другие работы при реконструкции, реставрации, капремонте и новом строительстве. Официальная же статистика показывает другие цифры.

При этом цены на новостройки растут. Как сообщает украинская газета «Сегодня», с июля стоимость квадрата составила 22,28 тысячи гривен, а в сентябре достигла 24 тысяч гривен за «квадрат».

Падение динамики темпов ввода жилья эксперты связывают с экономической ситуацией в стране. «Есть ли у украинцев деньги на покупку жилья? Ответ на этот вопрос очень простой.

Заработков на Украине нет. Низкие зарплаты заставляют людей искать новые рабочие места за пределами страны.

Люди уезжают, и это именно работоспособные граждане, которые могли бы купить жилье. Поэтому спроса нет», — делится мнением с «Газетой.Ru» руководитель Московский школы политического консалтинга Дмитрий Перлин.

Внутренняя же миграция, которая в основном означает переезд из области в столицу, ведет к росту спроса на арендное жилье, но никак не покупке новой жилплощади.

Не способствует покупке квартир и ситуация с ростом цен на коммунальные услуги.

«Постоянный рост тарифов приводит к двум процессам: росту задолженности, а также постоянному поиску граждан возможности получить субсидию. Когда украинские тарифы близки к тарифам в Европе, то у рядового украинца возникают вопросы, оставаться ли в своей стране или искать другие варианты, переехать в Россию или государства ЕС», — говорит Перлин.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ обойдется «минимальными потерями». Однако население готовится к росту цен на коммуналку. С 1 ноября повысились тарифы на газ на 23,5%. С 1 января украинцев ожидает рост платы за тепло. В среднем тариф для населения вырастет на 12-24%.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что миграция достигла шестизначных цифр.

«У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно один миллион украинцев выезжает каждый год.

Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится», — сообщил он.

Между тем, согласно официальной статистике, реальная зарплата на Украине растет. Так, в октябре она увеличилась на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года, по сравнению с сентябрем 2018 года — на 0,2%.

Как отмечает Госстат Украины, средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем 2018 года увеличилась на 1,9%, в годовом измерении – на 24,9%, составив 9,218 тыс. грн, тогда как в сентябре она составляла 9,042 тыс. грн.

Самый высокий уровень зарплат в октябре зафиксирован в Киеве — 13,850 тыс. грн.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман ранее заявил, что украинскому правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики. «Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда», — сказал он.