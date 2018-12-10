Настоящие деньги: где в России самые большие пенсии

Самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. На 1 июля средний размер выплат составлял 25 тысячи 173 руб. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

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В ведомстве назвали регионы с самыми большими и маленькими пенсиями. Кроме жителей Чукотского края большую пенсию получают проживающие в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Камчатском крае. В этих регионах речь идет о 22 тысячах 50 рублях, 21 тысячах 508 рублях и 21 тысячах 342 рублях соответственно.

«На размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам», — комментируют в ПФР.

При этом средний размер пенсий в стране на 1 июля составила 14 тыс. 144 руб. Правда, до этого показателя не дотягивают 46 регионов России, где размер выплат меньше среднего.

Наиболее низкими пенсии оказались в Кабардино-Балкарии. Жители этого региона получают пенсию в размере в среднем 11 тысяч 413 рублей. В Дагестане картина тоже не такая радужная — 11 653 рубля. В Калмыкии средний размер пенсии составляет 12 137 рублей.

С 2019 года выплаты пенсионерам будут расти в среднем на тысячу рублей в год. Такой рост пенсий будет достигнут посредством повышения пенсионного возраста для россиян. Напомним, что этой осенью президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому женщины в России смогут уходить на заслуженный отдых не с 55 лет, а с 60 лет. Для мужчин возраст выхода на пенсию поменяется с 60 на 65 лет.

Пенсии будут повышены всем неработающим пенсионерам по достижении пенсионного возраста. На протяжении всего переходного периода индексация пенсий таким категориям составит в среднегодовом выражении по одной тысяче рублей. «Эта позиция закреплена в бюджете на трехлетку Пенсионного фонда РФ в тех трансфертах, которые перечисляются из ПФР в федеральный бюджет. Это позволит нам за шесть лет в 2024 году достичь средней пенсии неработающим пенсионерам 20 тыс. рублей», — приводят в Минтруде слова министра труда Максима Топилина.

По его словам, при повышении пенсионного возраста средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 1 декабря 2019 года составит 15 414 рублей.

Пенсионная реформа вызвала бурное обсуждение в обществе. На прошлой неделе, 7 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами российских телеканалов буквально назвал ее «выстраданной». «Изначально все понимали, что такого рода решения не добавляют популярности власти, но это было выстраданное решение. Такие решения не могут пересматриваться часто, предыдущее решение по пенсионному возрасту принималось 70 лет назад. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу», — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, ожидали ли власти такой реакция населения.

Глава правительства заявил, что это решение было самым трудным за последние 10 лет, а принято оно было, чтобы пенсионеры получали более высокие пенсии. «Это можно было сделать только проведя эти назревшие реформы, никакого иного выбора не оставалось», — заключил премьер.

Владимир Путин в рамках форума «Россия Зовет» пообещал, что пенсии будут расти. «Это вопрос решенный», — сказал президент.

По его словам, российское руководство не закрывает тему пенсионных фондов и исходит из того, что их работа должна быть организована так, чтобы направляющие свои средства в эти фонды люди могли почувствовать на себе преимущества от их деятельности.

Путин отметил, что инфляционные процессы не должны влиять таким образом, чтобы потом деньги исчезли, а сами фонды призвал проводить взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику.