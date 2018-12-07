Долгожданная сделка: нефть ослушалась Трампа

Трехдневное нефтяное ралли в Вене завершилось новыми договоренностями о снижении добычи. И хотя найти компромисс нефтедобытчикам было непросто, итоговое решение устроило всех. Министры 23 стран соглашения ОПЕК+ договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи назвал сделку «хорошим сигналом».

«Очевидно, что сегодня было принято очень важное и рациональное решение, компромиссное решение о дополнительном сокращении объема добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК…

Это должно обеспечить, в том числе, и лучшую ситуацию по балансировке рынка. Хотел бы подчеркнуть, что это хороший сигнал для рынка в том, что наше взаимодействие продолжается и мы способны реагировать на любые ситуации», — сообщил министр (цитата по РИА «Новости»).

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Он отметил, что ОПЕК+ будет продолжать мониторинг ситуации на мировом рынке и оперативно реагировать в случае необходимости.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан отметил, что страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, остальные участники сделки — на 400 тысяч баррелей в сутки по отношению к октябрьскому уровню.

По его словам, Россия в рамках соглашения сократит добычу нефти на 230 тысяч баррелей в сутки. Он также отметил, что Иран, Венесуэла и Ливия смогут не ограничивать добычу.

«Иран, Венесуэла, потому что санкции, и Ливия, в связи с ситуацией в стране — только этим трем странам сделали исключения», — пояснил министр.

США ввели против Ирана санкции в начале ноября. Они включают в себя эмбарго на экспорт нефти из Исламской республики. Временное исключение сделано для восьми стран, включая Китай.

В отношении Венесуэлы также действует санкционный режим. Эта страна испытывает жесткий экономический кризис, добыча нефти там падает опережающими темпами. По данным ОПЕК, добыча в этой стране с 2014 года упала с 2,8 млн баррелей в сутки до 2 миллионов в 2017-м. К концу этого года, по прогнозам Международного энергетического агентства, уровень добычи может упасть до 1 млн баррелей в сутки. Что касается Ливии, то после свержения Муамара Каддафи, страна фактически находится в состоянии гражданской войны, а нефтяная отрасль в глубоком кризисе.

Россия между тем установила «новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», говорилось в ноябрьском докладе ОПЕК.

По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти в России в ноябре 2018 года немного снизилась по сравнению с октябрем и составила до 11,369 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что первое соглашение в формате ОПЕК+ было заключено в ноябре 2016 года и подразумевало сокращение добычи на 1,8 млн баррелей. Летом этого года, после того как цены на нефть ушли за $70 за баррель, участники сделки решили вернуть на рынок 1 млн баррелей.

Новое соглашение поможет остановить падение котировок (с пиковых $86 они упали до $58) и восстановить баланс спроса и предложения. На позитивных новостях из Вены нефтяные котировки выросли более чем на 6,2%, фьючерс на Brent торговался на уровне $63,23 за баррель.

Однако не все верят, что восходящий тренд нефть взяла надолго. Принципиального изменения расстановки сил на рынке нефти не случилось, поэтому по нефти можно ждать возобновления нисходящего тренда, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Скоро участники рынка осознают, что далеко не все страны из договорившихся о сокращении добычи, в действительности выполняют соглашение: например, в самом ОПЕК соглашение, по подсчетам организации, выполняется всего на 78%. Торможение экономического роста в азиатско-тихоокеанском регионе, которого все ожидают (особенно замедление роста в Китае, который является самым главным потребителем нефти), могут привести к тому, что на 1.2 млн баррелей, которые должны уйти из объема предложения, будет приходиться такое же уменьшение объема спроса.

Нефть в ближайшее время вернется к $58 за баррель Brent и будет тестировать этот уровень поддержки на прочность, уверен аналитик.

Скорее всего, тренд на рост нефтяных котировок будет иметь направленность как минимум до середины января, если не будет никаких факторов риска, не соглашается ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. К концу года нефть может подойти со стоимостью $65-68 за баррель, полагает он.

Россию устраивает уровень котировок в районе $60 за баррель, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Сделать цены еще более низкими хочет Дональд Трамп. Президент США, накануне саммита в Вене, призывал картель не снижать добычу.

Как он теперь поступит с непослушной Саудовской Аравией и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, можно только догадываться. Принца в США многие считают ответственным за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, но Белый дом и президент Трамп предпочитали избегать прямых обвинений.

На днях группа сенаторов, после того как заслушала доклад ЦРУ по этому преступлению, заявила, что не сомневается в причастности к нему принца. «Нет ни единого шанса — ни единого — что это произошло без наследного принца», — уверен республиканец Линдси Грэм.

«У меня нет никаких сомнений по поводу того, что наследный принц отдал приказ совершить убийство», — сказал другой республиканец Роберт Коркер.

После заключения новой сделки ОПЕК+, США могут ввести против принца персональные санкции. Правда, этот шаг скорее окажет дестабилизирующее воздействие на рынок нефти, и подогреет котировки.