«Вроде, вместе воевали»: Лукашенко потребовал дешевый газ

В четверг в Санкт-Петербурге состоялось заседание высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Владимир Путин подвел годовые итоги деятельности Союза, сделав акцент на достижениях. Он заявил, что Союз развивается «довольно успешно и весьма динамично».

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Правда, позднее, по ходу заседания, ему пришлось отвечать и на критические замечания, но сначала мероприятие развивалось по сценарию празднично-новогоднему.

Совокупный ВВП стран союза вырос на 2% в первом полугодии, промпроизводство – на 3,3%, сельхозпроизводство – плюс 2,4%, перечислил Путин. Внутрисоюзная торговля достигла $44 млрд (+12%).

«Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21% – до $548 млрд, причем преимущественно за счет наращивания нашего экспорта», — отметил Путин.

Путин призвал собравшихся лидеров государств углубить интеграцию: создать общий рынок нефти, нефтепродуктов, газа. «По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран», — отметил Путин.

Усилия можно объединить и в сфере предоставления космических услуг. Можно было бы, считает Путин, создать «общую группировку орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран».

Из космоса на землю российского лидера вернул белорусский лидер Александр Лукашенко. В последнее время он является самым жестким критиком правил и норм Евразийского союза. В этот раз он тоже не удержался, призвав активизировать работу по устранению барьеров и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС.

Лукашенко упрекнул Россию в отсутствии согласия по одному из основных интеграционных принципов — по формированию единого нефтегазового рынка.

Тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого АО до границы с Белоруссией составляет почти $3 за тыс. куб. м на 100 км, в то время как внутрироссийский тариф – порядка $1, в три раза меньше, отметил Лукашенко. В Казахстане примерно такая же ситуация по цене, добавил он.

«С учетом этих обстоятельств, нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области – субъектов хозяйствования — $70, почти в два раза ниже. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?» – спросил Лукашенко.

В ответ Путин напомнил, что единый рынок энергоресурсов планируется создать к 2025 году и предложил продолжить обсуждение на закрытой встрече, когда пресса покинет зал.

Тем не менее одну реплику Путин решил сделать публично. «Обращу внимание, что сегодня у Белоруссии $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ — $250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС », — сказал Путин.

Лукашенко парировал: главным партнером Белоруссии является не ФРГ, а Россия.

«Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — цитирует Лукашенко информагентство Belta.

Лукашенко напомнил, что если в Белоруссии производится какой-то товар, например, тракторы или грузовики, то в этой продукции велика доля комплектующих именно РФ. «Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего у нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос», — подчеркнул президент.

На это дискуссия не закончилась. «Вы правильно сказали: мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово — в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна: чтобы шли к этому», — настаивал Лукашенко.

Путин на это сказал: «Так и будет. Мы об этом договорились — создать документы, которые по сути являются планом нашего движения к этой цели, дорожной картой». Говоря о преимуществах для партнеров, он отметил, что у Белоруссии и не должна быть такая же цена на газ, как для ФРГ.

«Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200», — намекнул Путин на возможный вариант развития событий.

Но Лукашенко усомнился в этих подсчетах, сказав, что Белоруссия имеет даже худшие условия, чем Германия.

«Я об этом уже не единожды говорил. Вроде, воевали вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию», — обидился он. Глава белорусского государства обратил внимание, что до Германии еще необходимо прокачать газ на очень значительное расстояние. «Поэтому у них и цена такая», — сказал Лукашенко.

Белоруссия не первый год ставит вопрос перед Россией о снижении цены поставок природного газа, мотивируя это необходимостью создания равных конкурентных условий. На 2018 и 2019 годы цена доля Белоруссии была согласована в апреле 2017 года на уровне $127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно.

Согласование цены произошло только после того, как белорусская сторона в полном объеме, в размере $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

При этом Белоруссия регулярно получает от России кредиты, за счет которых рефинансирует предыдущие долги и новые проекты. Так в ноябре стало известно, что стороны согласовали новый займ на $630 млн.

Стоит отметить, что Лукашенко уже после дискуссии на полях саммита ЕАЭС рассказал, что извинился перед президентом России за то, что в «нехорошей форме» инициировал дискуссию по газу, передают РИА «Новости».

«Потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — сказал белорусский президент.